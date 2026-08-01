Nueva ley de pueblos indígenas fortalecería los saberes y prácticas de la partería como medicina tradicional en México

Una partera tradicional brinda cuidado a una mujer embarazada, rodeada de su familia y comunidad en un entorno rural, ilustrando prácticas ancestrales de apoyo maternal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Encuentro Peninsular de Saberes Ancestrales de Parteras Mayas reunió a más de 150 parteras tradicionales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán el 31 de julio de 2026, en un contexto donde la nueva ley de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos podría transformar el reconocimiento nacional de la partería como medicina tradicional en México. Este proceso legislativo marca la primera consulta formal, en dos siglos, para establecer una ley general que garantice derechos colectivos y participación directa de comunidades originarias en la definición de su marco legal.

La iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos propone fortalecer la preservación, transmisión y reconocimiento de la partería tradicional como sistema médico legítimo. El texto legal, en revisión artículo por artículo por representantes de los pueblos, establece la obligación del Estado de proteger y promover estas prácticas, así como de integrarlas al Sistema Nacional de Salud desde una perspectiva intercultural.

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La partería tradicional, patrimonio vivo y derecho colectivo

Durante el encuentro, realizado en Progreso, Yucatán, las participantes intercambiaron experiencias, asistieron a paneles y mesas de trabajo, y compartieron ceremonias ancestrales. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) subrayó que la partería tradicional constituye un patrimonio vivo de los pueblos originarios. El evento incluyó una ceremonia maya que reafirmó el respeto a la cosmovisión y las prácticas médicas propias de la región.

El avance legislativo reconoce el derecho de las comunidades indígenas a desarrollar, preservar y transmitir sus propias formas de atención materna y neonatal. Se plantea que las comunidades puedan establecer instituciones propias para la enseñanza y práctica de la partería, así como su articulación con los servicios públicos de salud.

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Buscan reconocer el papel de las parterar indígenas en México (INPI)

En palabras de la coordinadora general de Planes de Justicia y Desarrollo Regional, Bertha Dimas Huacuz, el fortalecimiento de la colaboración entre comunidades e instituciones sanitarias es fundamental para garantizar el derecho de las mujeres indígenas a una atención materna con enfoque comunitario y de derechos humanos.

Consulta nacional y reforzamiento institucional

El proceso de consulta que acompaña la iniciativa de ley busca asegurar la participación libre, informada y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas y afromexicanos en la definición de sus derechos. Por primera vez en 200 años, México impulsa un mecanismo que lleva la deliberación sobre la legislación directamente a las comunidades involucradas. Este ejercicio abarca la revisión detallada de cada artículo del proyecto, con la intervención de representantes de los pueblos y la inclusión de saberes ancestrales en el diseño normativo.

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El secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, reiteró en el evento el compromiso estatal para fortalecer la coordinación con las parteras tradicionales e incorporar sus conocimientos en el modelo de atención materna. La agenda de trabajo conjunta entre parteras y autoridades busca consolidar la transmisión intergeneracional de prácticas y saberes, así como su preservación ante los retos contemporáneos de salud pública.

El reconocimiento de la partería tradicional como medicina válida y la obligación estatal de integrarla en los servicios de salud representan un cambio normativo con impacto directo en la atención a mujeres indígenas. Esta transformación legal, sumada al fortalecimiento institucional, pretende garantizar que la medicina tradicional ocupe un lugar central en el ejercicio efectivo del derecho a la salud con pertinencia cultural.

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