México

Tenochtitlan después de la Conquista: el mapa que mostró los cambios décadas después de la llegada de Hernán Cortés

¿Te has preguntado cómo era la Ciudad de México en el siglo XVI tras la Conquista? Este documento lo revela

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Conquistadores con cargos civiles y
Conquistadores con cargos civiles y militares ordenaron ejecuciones ilegales de indígenas, ignorando el derecho castellano en el siglo XVI. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El llamado Mapa de Santa Cruz, también conocido como Mapa de Uppsala, es una de las piezas cartográficas más fascinantes para entender cómo se transformó Tenochtitlan tras la llegada de Hernán Cortés. Elaborado a mediados del siglo XVI, este documento ofrece una mirada detallada de la capital de la Nueva España entre 1550 y 1556, cuando la antigua ciudad mexica ya había sido profundamente modificada por el dominio colonial.

Este mapa no solo retrata el espacio físico de la naciente Ciudad de México, sino que también evidencia el proceso de adaptación, imposición y mezcla cultural que siguió a la Conquista de México.

¿Qué es el Mapa de Santa Cruz o Mapa de Uppsala?

El Mapa de Santa Cruz es un plano atribuido al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, institución clave en la formación de indígenas en saberes europeos durante el siglo XVI. Se cree que fue elaborado por artistas indígenas bajo supervisión colonial, lo que explica su estilo híbrido: combina técnicas europeas con elementos de tradición mesoamericana.

Su nombre alternativo proviene de su actual resguardo en la Universidad de Uppsala, donde se conserva hoy en día.

Una ventana a la Ciudad de México del siglo XVI

El mapa muestra una ciudad en plena transformación. Aunque aún se reconocen los vestigios de la antigua traza de México-Tenochtitlan, también se observan nuevas construcciones coloniales, calles reorganizadas y espacios adaptados al modelo urbano español.

Entre los elementos más destacados se encuentran:

  • Canales y calzadas heredados del periodo mexica, aún funcionales en la vida cotidiana.
  • La incipiente traza urbana con influencia europea, que comenzaba a sustituir el orden original.
  • Edificios religiosos y administrativos levantados tras la caída de la ciudad en 1521.
  • Zonas agrícolas y chinampas en los alrededores, que evidencian la continuidad de prácticas prehispánicas.

El impacto de la Conquista en el paisaje urbano

Décadas después de la caída de Tenochtitlan, el mapa refleja un espacio donde conviven dos mundos. Por un lado, persisten elementos indígenas; por otro, se imponen estructuras coloniales que redefinen el territorio.

Este documento permite dimensionar cómo la conquista no solo fue un proceso militar, sino también urbano y cultural. La reorganización de la ciudad implicó la destrucción de templos, la construcción de iglesias y la transformación de espacios simbólicos.

Un documento clave para la historia de México

El Mapa de Uppsala es considerado una fuente invaluable para historiadores, urbanistas y especialistas en cartografía. Gracias a su nivel de detalle, permite reconstruir aspectos de la vida cotidiana, la geografía y la organización social de la época.

Además, es testimonio del papel que desempeñaron los pueblos indígenas en la documentación del nuevo orden colonial, al plasmar su conocimiento del territorio en una obra que ha trascendido siglos.

Hoy, este mapa sigue siendo una herramienta fundamental para comprender la evolución de la Ciudad de México, desde su pasado mexica hasta su consolidación como centro del virreinato.

En suma, el Mapa de Santa Cruz no solo retrata una ciudad, sino un momento crucial de cambio histórico que marcó el rumbo de México para siempre.

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