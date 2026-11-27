Sandra Díaz del Valle, titular de la sección culinaria en la franquicia Venga la Alegría Honduras, falleció el 10 de junio de 2026. (ig/chefsandrahn)

Guardar

Un juez penal dictó detención judicial y prisión preventiva al médico Pablo Alberto “N” por la presunta responsabilidad en la muerte de Sandra Díaz, chef y conductora de la emisión matutina “Venga la Alegría” Honduras.

La resolución judicial respondió al requerimiento promovido por autoridades ministeriales tras calificar la atención médica como un homicidio imprudente grave.

PUBLICIDAD

La audiencia inicial quedó programada para el 30 de noviembre a las 9:00 horas, fecha en la que las partes desahogarán los peritajes forenses.

El órgano jurisdiccional determinó que el médico permanezca recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara mientras continúa el procedimiento penal en los tribunales capitalinos.

El fallecimiento de la presentadora ocurrió el 10 de junio de 2026, exactamente el día en que cumplía 46 años.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras meses de peritajes químicos y forenses sobre las sustancias administradas a la víctima.

El requerimiento fiscal y la orden de captura de las autoridades judiciales

La orden de captura derivó de una investigación encabezada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).

El Ministerio Público presentó la acusación formal bajo el delito de homicidio imprudente grave, argumentando la violación sistemática a las normas técnicas de atención clínica en un consultorio particular.

PUBLICIDAD

El arresto del médico ocurrió en la ciudad de Tegucigalpa tras emitirse el mandamiento judicial correspondiente. La representación social solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para garantizar el desarrollo del proceso penal y evitar riesgos de evasión procesal antes del juicio.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó la determinación del órgano jurisdiccional tras la comparecencia inicial del imputado: “Se ejecutó una orden de captura contra un profesional de la medicina acusado por el presunto delito de homicidio imprudente grave en perjuicio de la chef”.

Sandra Díaz del Valle falleció tras someterse a la aplicación de fármacos en una clínica privada de Tegucigalpa. (IG: chefsandrahn)

Los fármacos intravenosos y la inyección en el cuello que desencadenaron la asfixia

De acuerdo con el expediente fiscal, la conductora acudió a una consulta médica en una clínica privada ubicada en la colonia Lomas del Guijarro. La paciente solicitó valoración profesional debido a un cuadro de malestar físico previo a los festejos de su cumpleaños.

PUBLICIDAD

Durante la intervención, el médico ordenó suministrarle tres medicamentos por vía intravenosa. Minutos más tarde, el imputado le aplicó un fármaco adicional de forma directa en el área del cuello mediante una jeringa, lo que desató una crisis respiratoria aguda.

La vocera del Ministerio Público, Katya Moncada, detalló la secuencia médica asentada en las indagatorias oficiales: “Posteriormente le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en el cuello, tras lo cual la paciente manifestó dificultad para respirar y malestar general hasta desvanecerse”.

El consultorio particular carecía de instrumental para maniobras de soporte vital y reanimación avanzada. Ante la gravedad del cuadro clínico, la pareja de la chef la trasladó de urgencia en su vehículo particular hacia el Hospital Escuela, donde el personal de guardia confirmó su ingreso sin signos vitales.

PUBLICIDAD

Las indagatorias del Ministerio Público acreditaron que la paciente sufrió un colapso respiratorio inmediato tras la aplicación de tres medicamentos por vía intravenosa y una inyección directa en el cuello. (ig/chefsandrahn)

El paso de Sandra Díaz por la pantalla matutina de TV Azteca

Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández construyó una carrera destacada en la televisión centroamericana al frente de secciones de cocina y nutrición.

Su trayectoria pública incluyó proyectos gastronómicos como “Hoy es tu día” y “La Receta del Amor”, donde promovió técnicas de gastronomía tradicional y consejos culinarios prácticos.

La filial de TV Azteca en Honduras la integró como figura estelar del elenco culinario en la versión local de “Venga la Alegría”. Durante sus transmisiones diarias en vivo, la conductora encabezó dinámicas de entretenimiento y recetas prácticas que le otorgaron reconocimiento masivo entre la audiencia matutina de la región.

PUBLICIDAD

El fallecimiento de la presentadora generó conmoción en la televisión centroamericana y derivó en homenajes póstumos por parte de sus compañeros de emisión.

La producción del matutino transmitió mensajes de condolencia y demandó ante las autoridades el esclarecimiento formal de las causas del deceso.

La chef consolidó su carrera en la pantalla chica como figura estelar de la cocina de Venga la Alegría en Centroamérica.(ig/chefsandrahn)

Prisión en el penal de Támara y audiencia inicial fijada para el 30 de noviembre

A la espera de su comparecencia judicial, el médico Pablo Alberto “N” permanecerá recluido bajo la medida de detención judicial preventiva en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.

El fallo procesal marcará un precedente en los tribunales locales para sancionar la negligencia médica en procedimientos ambulatorios y clínicas particulares, mientras el profesional de la salud mantiene formalmente el principio de presunción de inocencia hasta que se emita una sentencia condenatoria firme.

PUBLICIDAD

El médico Pablo Alberto “N” permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara hasta el 30 de noviembre, fecha en que el juzgado valorará las pruebas periciales toxicológicas presentadas (Ministerio Público República de Honduras)

El futuro legal del imputado se definirá el próximo lunes 30 de noviembre a las 9:00 horas, cuando el juez de la causa determine si dicta auto de formal procesamiento con prisión preventiva justificada o decreta sobreseimiento.

Durante esa audiencia inicial, el Ministerio Público desahogará los dictámenes toxicológicos y forenses definitivos que buscan comprobar si las sustancias aplicadas en el cuello y por vía intravenosa provocaron directamente el colapso respiratorio de la conductora de TV Azteca Honduras.