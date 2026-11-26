Debilitan a “Los Mayos” con un decomiso de más de 14 millones de pesos de droga en Mexicali: hay un detenido. Defensa

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El Ejército Mexicano aseguró 50 kilogramos de metanfetamina equivalentes a más de 14 millones de pesos en afectaciones a la célula criminal de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa y detuvieron a una persona vinculada al crimen organizado durante un operativo realizado en Mexicali, Baja California. La acción se dio en coordinación con autoridades estatales y municipales.

El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 2026 en la colonia Jardines del Lago, según confirmó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

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El operativo en la colonia Jardines del Lago

Personal del Ejército Mexicano realizó trabajos de reconocimiento en la colonia Jardines del Lago, en el municipio de Mexicali, Baja California. La acción se ejecutó en coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y la Policía Municipal de Mexicali.

Durante el recorrido, las autoridades detuvieron a una persona que, de acuerdo con el comunicado del Ejército, pertenece al Cártel de Sinaloa, en su facción conocida como Los Mayos.

Droga y vehículo asegurados

En el lugar, las fuerzas de seguridad aseguraron aproximadamente 50 kilogramos de una sustancia con características propias de la metanfetamina. Junto con el estupefaciente, también fue asegurado un vehículo relacionado con la detención.

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El material decomisado quedó bajo resguardo de las autoridades para los peritajes correspondientes, que permitirán confirmar la naturaleza exacta de la sustancia asegurada.

Debilitan a “Los Mayos” con un decomiso de más de 14 millones de pesos de droga en Mexicali: hay un detenido. Defensa

Según el comunicado del Ejército Mexicano, el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 14.1 millones de pesos para la organización delictiva.

De acuerdo con la misma fuente, este tipo de acciones busca debilitar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones delictivas que operan en la zona fronteriza, además de evitar que la droga llegue a las calles.

Balance acumulado de la administración

Según cifras difundidas por el Ejército Mexicano, durante la presente administración esa institución, junto con la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, ha logrado el aseguramiento de 83 mil 913 kilogramos de metanfetamina.

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Este dato corresponde al reporte institucional vinculado específicamente a este operativo. Otros balances difundidos por la Secretaría de la Defensa Nacional en semanas previas han situado el total acumulado de metanfetamina asegurada en la actual gestión por encima de las 130 toneladas, por lo que las cifras pueden variar según la fecha y el corte de cada comunicado.

Situación jurídica del detenido

El detenido, junto con la droga y el vehículo asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mexicali, Baja California.

La FGR será la encargada de determinar la situación jurídica de la persona detenida y continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen y destino de la sustancia asegurada.

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Otro golpe a Los Mayos en el mismo día

La captura en Mexicali se suma a otro operativo reciente contra la misma facción. En Durango, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a Fernando Félix Corrales, alias “El Chapo Félix”, identificado como operador de la célula delictiva “Fuerzas Especiales Zambada”, vinculada también a “Los Mayos”.

La detención ocurrió la tarde del 25 de noviembre en inmediaciones del poblado Cupia, municipio de Tamazula de Victoria, Durango, tras trabajos de inteligencia con apoyo de aeronaves. Durante la persecución, fueron capturadas tres personas más, entre ellas un menor de edad.

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Detienen a “El Chapo Félix” en Durango: operador de la célula Fuerzas Especiales Zambada, ligada a Los Mayos. Marina

En el lugar, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de diferentes calibres y seis chalecos balísticos. Los cuatro detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, “Los Mayos” opera bajo el mando de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, sobre quien pesa una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos.

Decomiso de fentanilo en Culiacán

Días antes, el 23 de noviembre, el Ejército Mexicano aseguró 1.820 kilogramos de una sustancia con las características del fentanilo, además de 10 pastillas de la misma droga, en el fraccionamiento San Fermín Residencial, en Culiacán, Sinaloa. El cargamento también pertenecía a “Los Mayos” y representó una afectación económica estimada en 13.9 millones de pesos.

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Autoridades suman otro golpe a “Los Mayos”: incautan en Culiacán casi 14 millones de pesos en fentanilo. Defensa

Ese aseguramiento se suma a un total acumulado durante la actual administración de 5,630,334 pastillas y 923 kilogramos de fentanilo, según informó la Defensa.

El golpe en Culiacán se dio en medio de un cambio de estrategia detectado entre los cárteles mexicanos para traficar esta droga hacia Estados Unidos: las organizaciones optaron por sustituir las pastillas terminadas por polvo sin procesar, modalidad que les genera mayor rendimiento por kilogramo.