El vocero Froylán Gámez Gamboa defendió que el proyecto de Morena es la mejor opción para Sonora. Crédito: X/@AlvarezMaynez

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Froylán Gámez Gamboa rechazó que la coordinadora Lorenia Valles, a la que representa, tenga miedo de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien se registó por Movimiento Ciudadano rumbo a la gubernatura de Sonora en 2027. El vocero sostuvo que el mejor proyecto para el estado es el de la morenista.

“En Sonora nadie le tiene miedo a Colosio”, afirmó Gámez Gamboa en declaraciones difundidas por la periodista Solangel Ochoa este 26 de noviembre, luego del nombramiento de Luis Donaldo. Ante la pregunta sobre si la coordinadora de Morena, Lorenia Valles, teme al exsenador, respondió: “No, no, no, nadie le tiene miedo”.

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El señalamiento ocurrió después de que Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, asegurara que Colosio Riojas empata en las encuestas con Morena para la gubernatura de Sonora.

Colosio Riojas se registra para buscar la candidatura de MC al gobierno de Sonora en 2027

El senador solicita una licencia indefinida luego de anunciar desde Magdalena de Kino que competirá por la postulación en los comicios estatales. (Facebook Luis Donaldo Colosio Riojas)

Luis Donaldo Colosio Riojas se registró en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora en 2027, después de solicitar licencia al Senado y de aceptar la invitación del partido.

El legislador anunció el pasado lunes 23 de noviembre, desde Magdalena de Kino, que competiría por la postulación emecista. Un día después presentó una solicitud de licencia por tiempo indefinido, con efectos a partir de este jueves 26 de noviembre, para concentrarse en sus aspiraciones rumbo a la elección.

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Delgado sostuvo que el desempeño atribuido a Colosio Riojas muestra que Movimiento Ciudadano es la fuerza opositora con mayor crecimiento. También afirmó que el PAN y el PRI han dejado de representar a la oposición frente a Morena.

“Dicen que es contra Morena, pero no es cierto. Movimiento Ciudadano, y lo saben, se los comparto, el indicador de las encuestas señalan que Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio como candidato en Sonora, sin hacer precampaña, sin tener presencia, está empatado en primer lugar con Morena y muy lejano atrás queda”, declaró el fundador del partido ante medios de comunicación.

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Dante Delgado afirma que PRI y PAN ya no son oposición

La dirigencia de Movimiento Ciudadano sostuvo que el PRI y el PAN dejaron de funcionar como oposición frente a Morena. | Jovani Pérez

El dirigente emecista planteó que las elecciones serán el mecanismo para definir cuál fuerza política representa una alternativa al oficialismo. Señaló que Morena dirige ataques contra Movimiento Ciudadano en los estados donde el partido avanza.

“Lo que va a hablar van a ser las elecciones. Los comentaristas dicen: ‘No, esta es la oposición’. Pues no se han dado cuenta que el PRIAN ya no es oposición y la única manera de que la sociedad pueda dar su veredicto y su dictamen va a ser en las elecciones del próximo año”, afirmó.

Delgado añadió que MC será la “verdadera alternativa frente al oficialismo de Morena”. La elección en Sonora se realizará el próximo 6 de junio, de acuerdo con sus declaraciones.

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Colosio Riojas explicó su decisión mediante un video difundido en redes sociales, donde vinculó su proyecto con su origen sonorense, la trayectoria de sus padres y su compromiso con el servicio público. El senador actualmente representa a Nuevo León en la Cámara Alta.

El legislador emecista vinculó su aspiración política con el proyecto que su padre intentó encabezar en Sonora hace 30 años. (Movimiento Ciudadano)

El político dijo que eligió buscar el gobierno de Sonora tras meses de especulación sobre una eventual candidatura en esa entidad o en Nuevo León. Expuso que sus vínculos familiares con Sonora influyeron en su definición.

Su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, tenía como propósito inicial convertirse en gobernador de Sonora. Esa aspiración quedó interrumpida cuando fue asesinado en marzo de 1994, mientras era candidato presidencial.

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“Nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora, tal y como mi padre buscó hacerlo 30 años atrás”, expresó Colosio Riojas.

El emecista relató que antes de incorporarse a la vida pública platicó con uno de sus hijos sobre un empleo que implicaría pasar menos tiempo en casa. Según su relato, la respuesta del menor fue: “Ayudar a la gente, papá”, una frase que identificó como el inicio de su carrera política.

Colosio acusa a Morena y al PAN de adelantar las campañas mediante coordinaciones estatales

Luis Donaldo Colosio Riojas buscará la gubernatura de Sonora con MC y acusó a sus adversarios de obtener ventajas anticipadas. (Redes Sociales)

Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que la designación de coordinadores estatales representa una forma de evadir las leyes electorales. A su consideración, Morena y el PAN ya hicieron visibles sus aspiraciones para la contienda, pese a las restricciones previstas en la legislación.

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Colosio Riojas señaló particularmente a Morena por utilizar coordinaciones estatales para justificar actividades que, según afirmó, constituyen actos anticipados de campaña. También cuestionó que los partidos realicen esas actividades sin respetar los tiempos electorales ni a las instituciones encargadas de vigilar su cumplimiento.

El aspirante consideró que sus adversarios obtuvieron posicionamiento mediante esas figuras, aunque aseguró que esa ventaja no garantiza un triunfo en la elección por el gobierno sonorense. Rechazó que Movimiento Ciudadano esté en desventaja por no haber utilizado una estrategia similar.

Descartó el senador con licencia que su participación tenga como objetivo disputar el segundo lugar frente a Morena y el PAN. Aseguró que Movimiento Ciudadano tiene condiciones para competir sin recurrir a mecanismos anticipados para definir a sus perfiles.

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