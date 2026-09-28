Calendario SEP 2026: puentes y días sin clases que quedan de octubre a diciembre

El Acuerdo 07/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación, rige las suspensiones y jornadas especiales para las 32 entidades del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario oficial contempla cuatro días sin actividades escolares antes de las vacaciones de fin de año: el viernes 30 de octubre, el lunes 2 de noviembre, el lunes 16 de noviembre y el viernes 27 de noviembre. A esto se suma el periodo vacacional de invierno, que arranca el 21 de diciembre.

Dos de esas fechas corresponden a juntas de Consejo Técnico Escolar, es decir, días en que los maestros trabajan pero los alumnos no asisten a clases.

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Las otras dos son suspensiones oficiales de labores por el Día de Muertos y por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El Acuerdo 07/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación, rige las suspensiones y jornadas especiales para las 32 entidades del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ubicarse en viernes o en lunes, las cuatro fechas generan fines de semana largos para las familias, antes de que inicien las vacaciones decembrinas que se extienden hasta el 7 de enero de 2027, cuando los alumnos regresan a las aulas.

El 30 de octubre no hay clases por junta de Consejo Técnico Escolar

El Consejo Técnico Escolar, conocido comúnmente como CTE, es la reunión mensual en la que los maestros de cada plantel evalúan el avance del grupo, revisan resultados y organizan actividades pedagógicas, se realiza el último viernes de cada mes.

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No es un día festivo, pero los alumnos no asisten porque la jornada se dedica por completo al personal docente.

El viernes 30 de octubre no habrá actividades para los estudiantes debido a la junta pedagógica mensual del personal docente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sesión ordinaria de octubre cae en viernes 30, lo que genera un fin de semana largo de tres días junto con el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre, más el día lunes 2 de noviembre, que no hay clases por día festivo.

El 2 de noviembre es asueto oficial por el Día de Muertos

El lunes 2 de noviembre figura en el calendario como suspensión de labores docentes, es decir, un día de asueto en el que ni maestros ni alumnos tienen actividades escolares.

Coincide con la tradición nacional del Día de Muertos, que en la mayoría de los estados ya inicia informalmente desde el 1 de noviembre.

El descanso por Día de Muertos se une al puente generado por la junta docente del viernes anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al caer en lunes, esta suspensión se suma al puente generado por la junta de CTE del viernes anterior.

El resultado es una pausa continua de cuatro días, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, y los alumnos tendrán que presentarse el martes 3 de noviembre.

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El 16 de noviembre se conmemora la Revolución Mexicana

Cada año, el aniversario de la Revolución Mexicana se recorre al tercer lunes de noviembre, sin importar la fecha exacta del hecho histórico, que ocurrió el 20 de noviembre de 1910. En 2026, ese tercer lunes cae el día 16.

Se trata de una suspensión de labores de aplicación obligatoria en las 32 entidades del país.

La fecha patria se recorre cada año al lunes más cercano para formar un fin de semana largo oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ubicarse en lunes, genera automáticamente un fin de semana largo del sábado 14 al lunes 16 de noviembre para todos los alumnos de educación básica.

El 27 de noviembre habrá otra junta de maestros sin clases para los alumnos

Once días después del feriado de la Revolución, la SEP programó una nueva sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar para el viernes 27 de noviembre.

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Al igual que la de octubre, es exclusiva para el trabajo de los docentes.

Esta jornada marca el último descanso antes de que inicien las vacaciones decembrinas en las escuelas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta fecha genera el último puente del bimestre antes de las vacaciones de invierno, con un descanso de tres días que va del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

Las vacaciones de invierno duran 16 días, del 21 de diciembre al 5 de enero

El periodo vacacional más largo de esta última mitad del año comienza el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extiende hasta el viernes 5 de enero de 2027, según el mismo acuerdo publicado por la SEP.

Dentro de este receso queda comprendida la Navidad, el 25 de diciembre.

Estudiantes de la SEP inician sus vacaciones de invierno el lunes 21 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario añade una suspensión adicional el 6 de enero de 2027 por el Día de Reyes, por lo que las clases no se reanudan sino hasta el jueves 7 de enero de 2027.

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En total, los alumnos de educación básica tendrán 17 días consecutivos sin actividades escolares antes de regresar a clases en 2027.

El regreso a clases será el 7 de enero de 2027

Tras el receso de invierno y la suspensión adicional del 6 de enero por el Día de Reyes, los alumnos de educación básica regresan a las aulas el jueves 7 de enero de 2027.

Esa fecha marca el reinicio formal de actividades escolares en las 32 entidades del país.

Alumnos de educación básica retoman actividades escolares el jueves 7 de enero de 2027 tras el receso invernal. (X/SEP)

El calendario de la SEP establece que, a partir de ese día, el ciclo escolar 2026-2027 continúa sin interrupciones oficiales hasta la siguiente sesión de Consejo Técnico Escolar, programada para el 29 de enero de 2027.

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