Una orden de comparecencia solicitada por la Fiscalía requeriría aval judicial y serviría para realizar una audiencia inicial, sin representar un ingreso automático a prisión. (Foto: Redes Sociales)

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Vadhir Derbez pierde contratos millonarios de 2027 y 2028 tras las denuncias de abuso sexual en su contra, al tiempo que magistrados anulan la orden de aprehensión que pesaba sobre el actor en el expediente abierto por una presunta violación ocurrida en abril de 2026.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, Vadhir Derbez estaría enfrentando consecuencias a nivel profesional por las acusaciones en su contra, ya que habría perdido compromisos previamente pactados para los siguientes dos años.

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Aunque la comunicadora no especificó qué tipo de contratos, empresas o proyectos declinaron de trabajar con el actor, aseguró que se le cayeron los contratos del 2027 y 2028, según un informe citado de TVyNovelas.

Vadhir Derbez pierde contratos millonarios de los próximos dos años

Mientras Vadhir Derbez enfrenta dos procesos legales por distintos casos de presunta agresión sexual, Glow Model niega haber participado en algún esquema para extorsionarlo. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La periodista Ana María Alvarado reveló en el programa Mesa Cero que el actor y cantante perdió compromisos profesionales previstos para los próximos dos años.

Según el reporte citado de TVyNovelas, “ya se le cayeron los contratos de dos años, los contratos del 27 y 28 que tenía ya se le cayeron”. Alvarado no precisó qué marcas o empresas habrían cancelado los acuerdos.

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En el mismo segmento, la periodista señala que en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Vadhir recalcaba que las marcas seguían colaborando con él, algo que la propia Ana María Alvarado desmiente.

“Y a mí me llamaba mucho la atención cuando lo entrevistó Ciro Gómez Leiva, y van varias veces también cuando lo entrevistó Gustavo Adolfo, que él dice: ‘Las marcas siguen, las marcas siguen’, con una desesperación porque en realidad las marcas ya se fueron, el apoyo ya se fue y está sin trabajo”, aseguró.

(IG)

Dos magistrados dejan sin efectos la orden girada por un juez de control

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal canceló este 26 de noviembre la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, de acuerdo con Infobae. Los magistrados José Rogelio Alanís García y Eduardo Sebastián Moscoso López confirmaron el amparo definitivo promovido por la defensa del actor.

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La resolución deja sin efectos de forma firme el mandamiento judicial que había girado originalmente un juez de control. Con este fallo, las autoridades capitalinas no podrán utilizar esa orden específica para detener al actor.

La decisión no representa una exoneración. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conserva la facultad de continuar las indagatorias y solicitar una nueva orden de captura si reúne elementos suficientes ante un juez de control.

Una publicación del periodista Carlos Jiménez informa sobre la anulación de la orden de aprehensión contra el actor Vadhir Derbez por parte de magistrados en la Ciudad de México. (@c4jimenez)

La fiscalía capitalina mantiene abierta la carpeta de investigación

La denuncia que originó el mandamiento judicial corresponde al expediente iniciado por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta agresión durante la grabación de un video musical en la alcaldía Coyoacán, en abril de 2026.

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El comunicador Gustavo Adolfo Infante aseguró en el programa De Primera Mano que los magistrados determinaron dejar sin efectos el mandamiento judicial porque “hay certeza de que los hechos no ocurrieron como se relataron”. La Fiscalía capitalina ha sostenido en paralelo que la investigación continúa abierta y que cuenta con datos de prueba para sostenerla.

El caso tomó una nueva dimensión en noviembre, cuando se dio a conocer una segunda denuncia ante la Fiscalía General de la República. Esta corresponde a una adolescente de 15 años por hechos distintos, ocurridos durante un viaje en crucero en septiembre de 2026, según sus representantes legales.

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(IG)

El actor niega las acusaciones y denuncia un intento de extorsión

Vadhir Derbez ha rechazado públicamente ambos señalamientos. En entrevista con Ciro Gómez Leyva y con Radio Fórmula, el actor afirmó: “Me estaban pidiendo 350,000 dólares para no salir con la carpeta, para esconder todas estas cosas, cosas que fabricaron”.

Según el actor, al negarse a pagar esa cantidad, alguien dentro de la fiscalía intentó vender la carpeta de investigación a medios de comunicación, lo que lo obligó a dar su declaración pública en abril.

El actor también reconoció el efecto de la controversia en su carrera. “Mi vida en este momento pues está un poco frenada. Las marcas están ahí, me están apoyando, pero esto ya se volvió tan grande que es difícil”, declaró Derbez, hijo de Eugenio Derbez.

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Los actores Eugenio Derbez y Vadhir Derbez posan juntos frente a una barandilla metálica en un espacio exterior. (Instagram: Eugenio Derbez)

El abogado del actor, Enrique González Casanova, explicó que la defensa obtuvo un amparo de fondo que declaró nula la orden de aprehensión, aunque precisó que la fiscalía impugnó esa resolución y el asunto permaneció pendiente de revisión por el tribunal colegiado hasta la decisión de este jueves.