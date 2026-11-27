Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atiende un incidente registrado en un ducto ubicado en el ejido Las Palomitas, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
Personal especializado se encuentra en el lugar para evaluar las condiciones de la zona y determinar el origen de lo ocurrido.
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La empresa señaló que las labores se concentran en atender oportunamente la situación y garantizar la seguridad de la población, así como la protección de las comunidades cercanas. Hasta el momento, Pemex no ha detallado las causas del incidente ni ha informado sobre posibles afectaciones.
Información en desarrollo...
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