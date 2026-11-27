La jalisciense dejó una gran participación en la edición 75 de Miss Universe, quedándose cerca de entrar en el listado de 12 finalistas. (Instagram)

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María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026, publicó este jueves una historia en su cuenta de Instagram para negar que haya lanzado indirectas o declaraciones tras su participación en la edición 75 del certamen, donde quedó ubicada dentro del Top 30 y no avanzó al Top 12. La ganadora de la noche fue Jennifer Barreto, de Puerto Rico.

“En las últimas horas han circulado algunas comunicaciones y comentarios que quiero aclarar: no he emitido, no he hecho declaraciones ni he enviado indirectas”, escribió María Vargas en la publicación, que acompañó con una ilustración de ella misma con la banda de México.

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La jalisciense de 28 años participó en la gala final del 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, ante 116 delegaciones de todo el mundo. México entró al grupo de las 30 semifinalistas, pero no fue seleccionada para la ronda de las 12 finalistas.

Jennifer Barreto ganó la corona ante 116 delegaciones en San Juan

La representante de México concluye su participación en el certamen dentro del grupo de las 30 semifinalistas. (Instagram/Miss Universo)

La noche del 24 de noviembre, Jennifer Barreto, de 27 años y oriunda de San Sebastián, Puerto Rico, se convirtió en la nueva Miss Universo al ganar la edición número 75 del certamen en su propio país anfitrión. Con esta victoria, Puerto Rico suma su sexto título en la historia de Miss Universo y el primero en dos décadas. Jennifer Barreto también se convirtió en la primera madre en ganar el certamen. La primera finalista fue Melissa Núñez, de República Dominicana; la segunda fue Clara Vegas, de Venezuela; la tercera, Bea Millan-Windorski, de Filipinas; y la cuarta, Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.

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María Vargas pide enfocar la energía en “lo bonito, lo extraordinario y lo histórico”

María Vargas invita a sus seguidores a celebrar los logros de la edición 75 del concurso y expresa felicitaciones a Puerto Rico.

En su mensaje en redes, María Vargas aseguró sentirse “profundamente feliz y orgullosa de todo lo vivido” y describió la experiencia como “verdaderamente extraordinaria”. “Ser testigo del 75 aniversario, vivir el escenario, la experiencia, la emoción y cada momento de esta edición ha sido algo verdaderamente extraordinario. Una experiencia que me llevo en el corazón”, escribió la reina jalisciense.

La publicación no se limitó a desmentir versiones: María Vargas también convocó a sus seguidores a reorientar la atención. “Les invito a que nuestra energía esté puesta en lo verdaderamente importante: disfrutar, celebrar y compartir lo bonito, lo extraordinario y lo histórico que nos ha regalado esta edición”, indicó. Cerró el mensaje con felicitaciones explícitas al país ganador: “¡Felicidades a Puerto Rico!”.

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El traje Cosmos Wixárika de María Vargas generó controversia en la etapa nacional

El diseño Cosmos Wixárika genera críticas en plataformas digitales tras ganar la competencia de Traje Nacional en la etapa mexicana. (Crédito especial. Instagram/ @mariavargas.n)

El traje típico con el que María Vargas compitió, denominado Cosmos Wixárika, ganó la competencia de Traje Nacional el 26 de agosto, dos días antes de la gala final de Miss Universe México. Varios usuarios cuestionaron en redes que un mismo estado, Jalisco, acumulara dos premiaciones en la misma edición del certamen, y pusieron en duda la representatividad del diseño ante una audiencia internacional. La organización no respondió públicamente a esas críticas.

María Vargas, quien nació en Copalita, Jalisco, tenía 28 años al momento del certamen internacional. En la lista oficial de resultados de Miss Universo 2026, México figura dentro del bloque del Top 30, junto a delegaciones de Bélgica, Brasil, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Etiopía, Guinea, India, Israel, Países Bajos, Panamá, Perú, Serbia, Tanzania, Islas Turcas y Caicos, Uganda y Ucrania.

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María Vargas fue coronada Miss Universe México el 29 de agosto en Los Cabos

María Vargas recibe la corona de Miss Universe México en Los Cabos frente a Mariana Macías, representante de Michoacán.

María Vargas recibió la corona de Miss Universe México 2026 el 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, de manos de Fátima Bosch, la reina saliente. La jalisciense superó a otras representantes estatales para convertirse en la candidata oficial de México ante el certamen internacional. Mariana Macías, representante de Michoacán, quedó como primera finalista en esa edición nacional.