Aquivaldo Mosquera y Jorge "Chatón" Enríquez confirmaron su combate para Ring Royale 2 en la Arena Monterrey, donde revivirán la rivalidad del Clásico Nacional. (Especial )

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Los exfutbolistas Jorge “Chatón” Enríquez y Aquivaldo Mosquera acordaron subir al cuadrilátero de la Arena Monterrey para enfrentarse en Ring Royale 2 el domingo 14 de marzo de 2027.

El combate resolvió una de las plazas vacantes en el cartel oficial de Ring Royale 2 anunciado a mediados de noviembre de 2026, donde el exdefensa colombiano figuraba sin contrincante asignado.

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La organización de Ring Royale formalizó el cruce mediante un video promocional ambientado en una recreación digital del Coliseo Romano.

Poncho de Nigris catalogó el enfrentamiento como la edición del Clásico Nacional dentro de Ring Royale 2. Ambos competidores pactaron una contienda a tres asaltos reglamentarios con guantes de 16 onzas.

La función de Ring Royale 2 busca superar el registro de la primera entrega celebrada el 15 de marzo de 2026 en el mismo recinto de Nuevo León, donde la transmisión digital acumuló más de 5 millones de espectadores en vivo.

El cartel promocional de Ring Royale II anuncia el evento del 14 de marzo en la Arena Monterrey con sus participantes caracterizados con armaduras de gladiadores. (X/ @_PonchoDeNigris)

El Clásico Nacional traslada su rivalidad de las canchas a Ring Royale 2

La rivalidad deportiva entre ambos contendientes se forjó durante la primera mitad de la década pasada en la Primera División de México.

Enríquez y Mosquera defendieron las playeras de Chivas y América de manera simultánea entre 2010 y 2014, historia que la producción de Ring Royale 2 tomó como eje promocional.

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Mosquera llegó al conjunto de Coapa en 2009 y asumió la capitanía del plantel desde 2013 hasta su salida en 2014.

Por su parte, Enríquez debutó con el Guadalajara en el torneo Bicentenario 2010 y permaneció en la institución rojiblanca hasta finales de 2015.

Mosquera llegó al conjunto de Coapa en 2009 y asumió la capitanía del plantel desde 2013 hasta su salida en 2014. (Foto: Club América)

Uno de los choques directos más recordados ocurrió el 31 de marzo de 2013 en el Estadio Omnilife. Ambos iniciaron como titulares en el triunfo americanista por 2-0, duelo en el cual Enríquez abandonó la cancha al minuto 9 debido a una lesión en la rodilla izquierda.

Los exjugadores volvieron a medirse el 10 de agosto de 2025 en un encuentro de exhibición disputado en Los Mochis, Sinaloa. El Guadalajara derrotó 2-1 al cuadro azulcrema, con anotaciones registradas tanto por Enríquez como por Mosquera para sus respectivas escuadras antes de pactar su llegada a Ring Royale 2.

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En su palmarés profesional, Mosquera levantó el trofeo de la Liga MX con las Águilas en el Clausura 2013 tras vencer en serie de penales a Cruz Azul. El zaguero sumó también tres campeonatos de liga y el título de la Copa Sudamericana 2006 durante sus dos etapas con Pachuca.

Enríquez integró el plantel de la selección mexicana que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con el Rebaño Sagrado conquistó el campeonato de la Copa MX antes de militar en clubes como León, Santos Laguna y fichar para el espectáculo de Ring Royale 2.

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Enríquez integró el plantel de la selección mexicana que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (Foto: Instagram/@chatonoficial)

La diferencia biológica impone revisiones cardiovasculares obligatorias

El pleito pactado en Ring Royale 2 presenta una marcada disparidad en edad y complexión física. Mosquera cuenta con 45 años cumplidos y una estatura de 1.81 metros, mientras que Enríquez tiene 35 años y registra una altura de 1.90 metros.

La ventaja de alcance y juventud del mediocampista mexicano obligó a los organizadores de Ring Royale 2 a fijar valoraciones físicas rigurosas.

Ambos participantes deben someterse a pruebas de esfuerzo cardiovascular, electrocardiogramas en reposo y estudios neurológicos para recibir el aval de la comisión atlética de Nuevo León.

El protocolo médico replica las condiciones implementadas en los demás combates de Ring Royale 2. Las cláusulas del contrato estipulan que cualquier anomalía detectada en los dictámenes clínicos derivará en la cancelación inmediata de la pelea sin aplicación de penalizaciones financieras.

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Los dos exdeportistas iniciaron trabajos de preparación técnica y acondicionamiento en sus sedes de residencia con miras al encuentro.

Con una diferencia de diez años de edad y nueve centímetros de estatura en favor de Enríquez, la producción aplicará evaluaciones cardiovasculares y neurológicas obligatorias para ambos contendientes. (Especial )

Ernesto Chavana y Óscar Burgos encabezan la cartelera

La cartelera de Ring Royale 2 incluye el choque estelar entre los conductores regiomontanos Ernesto Chavana y Óscar Burgos, quienes acordaron una pelea a tres rounds con la apuesta pública de que el derrotado se rapará el cabello durante la transmisión en vivo del evento.

Dicho pleito también mantiene una brecha generacional de casi diez años entre Burgos, de 68 años, y Chavana, de 59 años. La promotora autorizó el compromiso después de que ambos sostuvieron una serie de intercambios verbales y desafíos públicos iniciados en mayo de 2026 a través de televisión y redes sociales.

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Los conductores regiomontanos formalizan su primer combate de exhibición a tres asaltos en la Arena Monterrey tras dos décadas de competencia por la audiencia nocturna. (Especial )

El segundo combate formalizado para Ring Royale 2 enfrentará a Aldo de Nigris frente al creador de contenido Masad Altamimi.

El creador de contenido regresa al encordado tras superar por nocaut técnico al conductor peruano Nicola Porcella durante la primera entrega de la franquicia.

La convocatoria general de Ring Royale 2 en la Arena Monterrey contempla la presencia de doce figuras públicas.

Ring Royale 2 cuenta con tres combates definidos: el choque de exfutbolistas, la pelea donde Ernesto Chavana y Óscar Burgos apostaron raparse la cabeza en vivo, y el retorno de Aldo de Nigris frente al creador de contenido Masad Altamimi. (Redes Sociales)

La cartelera confirmada incorpora a personalidades como Wendy Guevara, Marie Claire Harp, Marcela Mistral, el luchador Konan Big y Crista Montes de Oca.

La producción fijó para el primer bimestre de 2027 el inicio de la venta de boletos en plataformas digitales, con un aforo disponible de 17,500 localidades en la Arena Monterrey.

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