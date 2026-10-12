Delcy Rodríguez anuncia el plan Venezuela Alimenta para lograr objetivo de "hambre cero"

Guardar

Roma, 12 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes ante el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO la puesta en marcha del Plan Venezuela Alimenta y una nueva ley de economía local para alcanzar el "supremo objetivo" del "hambre cero".

"Nuestra aspiración es clara, que Venezuela vuelva a alcanzar niveles compatibles con el hambre cero antes del año 2030", aseguró en su discurso en la sede central de la FAO.

PUBLICIDAD

Rodríguez explicó que el Plan Venezuela Alimenta servirá "para engranar todos los procesos productivos de alimentos en la consecución" de la erradicación del hambre, a lo que se sumará una nueva ley sobre economía local que presentará en unos días al Parlamento venezolano.

"Venezuela llega a este Foro Mundial de la Alimentación con una convicción profunda: la alimentación es un derecho inalienable, directamente vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo integral de las personas", sostuvo.

Por ello, dijo que "garantizar ese derecho requiere políticas públicas inclusivas y sostenidas, pero requiere también producción, inversión, ciencia, tecnología, financiamiento y cooperación. Requiere paz y requiere un sistema internacional capaz de cooperar incluso por encima de nuestras diferencias",.

La presidenta interina venezolana defendió que los alimentos no deben ser instrumento de presión o confrontación política: "Allí, donde existen diferencias entre estados, el diálogo y la diplomacia deben prevalecer. Y allí, donde existe hambre, nuestra responsabilidad común debe ser encontrar soluciones".

PUBLICIDAD

Por ello, llamó desde la tribuna de la FAO a poner fin a la aplicación de medidas "que, al margen del derecho internacional, tienen implicaciones negativas sobre la realización del derecho a la alimentación".

Recordó que Venezuela, tras importantes progresos en la lucha contra el hambre en las primeras décadas del siglo, enfrentó después "una profunda confrontación política interna que provocó una fuerte contracción de nuestra economía, situación que se vio empeorada a partir de 2017 con la imposición progresiva de medidas coercitivas unilaterales".

PUBLICIDAD

"Pero hemos comenzado a revertir esa realidad. El diálogo nacional con factores opositores, así como el diálogo diplomático con Estados Unidos de América, ha sumado a la estabilidad política necesaria para producir y crecer", aseveró.

Al igual que hizo ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Rodríguez defendió que "Venezuela ha emprendido un proceso de transformación ordenado, institucional y verificable" que también repercutirá en una nueva política agroalimentaria, "porque ningún sistema alimentario moderno prospera sin seguridad jurídica sobre la tierra y la propiedad, para que quien trabaja el campo pueda invertir en él con certeza".

PUBLICIDAD

Venezuela aspira también a usar su fortaleza energética para construir las capacidades productivas del futuro, dijo Rodríguez, quien quiere "convertir parte de nuestra renta energética en capacidad productiva permanente".

"La riqueza energética puede y debe convertirse en una palanca para garantizar producción agrícola, que la gente pueda pagar alimentos de calidad y sean respetados los procesos de la naturaleza mediante la agricultura regenerativa", elaboró

"Vengo de Venezuela, un país que ha conocido la adversidad en todas sus dimensiones y que hoy atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia, pero que nunca ha renunciado a la esperanza. Hoy hemos decidido construir nuestro futuro con trabajo, diálogo, conocimiento y en proceso de transformación democrática que garantice la convivencia y la paz", destacó.

PUBLICIDAD

La presencia de Delcy Rodríguez en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO ha provocado indignación entre miembros de la comunidad venezolana en Roma, algunos de los cuales se manifestaron hoy para expresar su malestar. EFE