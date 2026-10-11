Estados Unidos

Columbus Day 2026: qué estará cerrado el lunes 12 de octubre y qué servicios seguirán funcionando

El feriado federal suspende la atención en oficinas gubernamentales, tribunales y el correo ordinario en todo el país, mientras Miami, Los Ángeles y Nueva York aplican cierres adicionales según sus propias normativas locales

El feriado del 12 de octubre interrumpirá la atención presencial en oficinas públicas de Miami, Los Ángeles y Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)
El feriado del 12 de octubre interrumpirá la atención presencial en oficinas públicas de Miami, Los Ángeles y Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz)
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El lunes 12 de octubre, el Columbus Day, llamado Indigenous Peoples’ Day en varias jurisdicciones, dejará sin atención presencial a miles de residentes en Miami, Los Ángeles y Nueva York. El transporte público y los servicios de emergencia seguirán operando en las tres ciudades, según confirmaron el Departamento de Gestión de Residuos Sólidos de Miami-Dade y el Departamento de Saneamiento de Los Ángeles.

La fecha es feriado nacional en Estados Unidos, de acuerdo con el calendario de la Oficina de Administración de Personal. Eso implica el cierre de las oficinas del gobierno federal no esenciales, la suspensión del correo ordinario y el cierre de los tribunales federales. Los bancos también cerrarán en su mayoría, aunque los cajeros automáticos y las plataformas de banca digital continuarán disponibles.

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El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) confirmó que todas sus sucursales permanecerán cerradas el 12 de octubre y que no habrá entrega regular de correspondencia. Los servicios se reanudarán el martes 13.

Quienes necesiten realizar trámites postales ese día podrán utilizar los quioscos de autoatención disponibles en algunos edificios de correos, que continuarán funcionando.

Las oficinas de Miami-Dade cerrarán, pero el transporte y la recolección de residuos seguirán activos

Vista frontal de un tren Metrorail azul y blanco, con palmeras en primer plano y edificios de fondo, en la estación Dadeland South
El transporte público y la recolección de residuos operarán con normalidad en el condado de Miami-Dade

En el condado de Miami-Dade, permanecerán cerradas las dependencias administrativas municipales, además de las oficinas del Departamento de Transporte y Obras Públicas. Tampoco abrirán las oficinas de atención al cliente correspondientes al sistema de tránsito, las bibliotecas públicas ni el Pet Adoption and Protection Center.

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El Metrorail, el Metromover y el Metrobus continuarán operando con normalidad, de acuerdo con el calendario oficial del condado. El servicio de Paratransit también estará en funcionamiento, aunque algunas de sus áreas administrativas no brindarán atención. La recolección de basura, el reciclaje y las instalaciones destinadas a la disposición de residuos mantendrán sus operaciones habituales.

En Los Ángeles cierran las oficinas municipales y del condado, pero el feriado no rige a nivel estatal

Los Ángeles observa el Indigenous Peoples’ Day en sus dependencias municipales y del condado. California, sin embargo, no reconoce esa fecha como feriado estatal: el cierre no alcanza a las oficinas del gobierno de la provincia. Las dependencias federales sí cerrarán, como en el resto del país.

Las bibliotecas públicas de la ciudad y las del condado permanecerán cerradas, aunque la Biblioteca Digital de Los Ángeles seguirá disponible las 24 horas del día. Las grandes cadenas de retail abrirán con horario habitual: Walmart, Target, Home Depot y Costco funcionarán con normalidad, ya que el Columbus Day no figura entre las fechas en que esos comercios cierran a nivel nacional.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) tendrá clases con normalidad ese lunes, según confirmó el Los Angeles Daily News con base en el calendario oficial del distrito. Para otros distritos del condado, la recomendación es revisar el calendario propio de cada sistema educativo.

Nueva York cancela clases y cierra las oficinas del sistema educativo público

El sistema de escuelas públicas de Nueva York cancelará las clases y cerrará sus dependencias administrativas (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)
El sistema de escuelas públicas de Nueva York cancelará las clases y cerrará sus dependencias administrativas (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

En Nueva York, el cierre más visible para las familias será el de las escuelas públicas. El calendario oficial de NYC Public Schools confirma que el lunes 12 de octubre no habrá clases y las oficinas del sistema permanecerán cerradas. También cerrarán las dependencias federales, los tribunales y el Servicio Postal.

La MTA operará con ajustes de servicio. El subterráneo y los autobuses mantendrán el esquema regular de día hábil, aunque los recorridos de Staten Island suprimirán los viajes exclusivos de días con clases, dado que las escuelas estarán cerradas.

En tanto, el Departamento de Saneamiento suspenderá la recolección de basura, reciclables y compostaje domiciliario por el feriado. Los hogares cuyo servicio habitual corresponde a los lunes podrán sacar los residuos a la acera esa noche, para que sean retirados desde el martes 13. La ciudad advirtió que podrían producirse demoras por el volumen acumulado.

Qué seguirá abierto en las tres ciudades

Independientemente de las diferencias entre jurisdicciones, estos servicios continuarán disponibles:

  • Servicios de emergencia (policía, bomberos, paramédicos).
  • Cajeros automáticos y banca en línea.
  • Grandes cadenas de retail como Walmart, Target, Home Depot y Costco, con horario habitual.
  • Algunas empresas de mensajería privada, según la compañía.

Ante cualquier duda, las autoridades recomiendan verificar directamente con la oficina o institución correspondiente antes de trasladarse.

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