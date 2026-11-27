Cae en Mexicali el hijo de “El Isra”, líder de Los Rusos en Baja California. SSC Baja California

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Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvieron a Jesús Eduardo Trigueros, de 24 años, identificado como hijo de Israel Leonardo Trigueros, alias “El Isra”, presunto líder de Los Rusos en Baja California y que fue detenido exactamente un mes antes que su hijo.

La detención se produjo luego de que los tripulantes de una camioneta abrieran fuego contra los agentes durante un recorrido de vigilancia. En el operativo, realizado en coordinación con autoridades estatales y municipales, fue detenido un hombre más y asegurada un arma de fuego, sin que ningún elemento resultara lesionado.

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Cómo se desarrolló la persecución

Los hechos ocurrieron durante un recorrido implementado sobre la calle Lago del Sol, en las inmediaciones de Residencial Venecia, en la capital del estado. Ahí, los oficiales detectaron una camioneta Dodge Durango de color blanco cuyos tripulantes, al notar la presencia policial, aceleraron la marcha e impactaron una unidad oficial.

Al proceder con los protocolos de intervención, uno de los tripulantes accionó un arma de fuego contra los agentes. Ante la agresión, los elementos de la FESC lograron la detención de ambos sujetos sin que se registraran lesionados entre los oficiales.

Cae en Mexicali el hijo de “El Isra”, líder de Los Rusos en Baja California. Crédito: @LuisKuryaki

El operativo se desplegó la mañana del jueves 26 de noviembre en la zona sur de la ciudad, cerca de Barcelona Residencial, la persecución concluyó sobre la calle Granada, en las inmediaciones de Venecia Residencial.

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Además de los dos detenidos, se presume que una tercera persona que viajaba en el vehículo logró escapar, por lo que las autoridades mantuvieron un operativo de búsqueda en la zona. Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma de fuego abastecida que portaba uno de los tripulantes del vehículo.

Quiénes son los detenidos

El primer detenido fue identificado en el reporte oficial como Jesús Eduardo Trigueros , de 24 años, originario de California. El segundo hombre capturado en el mismo operativo es Abraham “N”, de 20 años, originario de Mexicali.

Cae en Mexicali el hijo de “El Isra”, líder de Los Rusos en Baja California. RRSS

Según información preliminar Jesús Eduardo presuntamente estaría relacionado Presuntamente, Trigueros ya había tenido un enfrentamiento previo con las autoridades en diciembre de 2025, cuando fue detenido tras otra persecución que terminó con el impacto de su vehículo contra una grúa, ocasión en la que también se le aseguró un arma de fuego.

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El vínculo con “El Isra”

Jesús Eduardo es hijo de Israel Leonel Trigueros, alias “El Isra”, quien fue detenido en octubre pasado por autoridades estatales y federales cuando se encontraba al interior de un restaurante en Mexicali.

Su arresto fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), a través de la Fuerza Estatal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Fue ubicado en un restaurante sobre el bulevar López Mateos durante la noche de un domingo.

Foto: SSC Baja California

La captura se realizó alrededor de las 22:00 horas, cuando el detenido se encontraba comiendo con varias personas en el restaurante Pampas. Las autoridades señalaron que “El Isra” contaba con una orden de aprehensión activa por homicidio en Sonora, entidad a la que fue trasladado de inmediato.

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“El Isra” era identificado como objetivo prioritario para las mesas de seguridad al ser señalado como uno de los líderes del grupo criminal Los Rusos, brazo armado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Desde 2024, la FESC lo había incluido entre los primeros cuatro operadores de una lista de 11 integrantes de ese grupo boletinados como personas de interés

Situación jurídica de los detenidos

Tanto Jesús Eduardo Trigueros como Abraham “N” quedaron a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

Cae en Mexicali el hijo de “El Isra”, líder de Los Rusos en Baja California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo que derivó en ambas detenciones fue ejecutado por elementos de la FESC en coordinación con autoridades estatales y municipales, de acuerdo con el reporte oficial de los hechos. El arma de fuego asegurada durante la intervención quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las diligencias en curso.

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Quiénes son Los Rusos y su vínculo con La Mayiza

Los Rusos son identificados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el FBI como el brazo armado afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. El grupo se dedica a gestionar la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos.

Al frente de la organización está Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Nació el 30 de junio de 1982, aunque se desconoce su lugar de nacimiento, y enfrenta cuatro acusaciones en los distritos central y sur de California por crimen organizado, tráfico de armas y drogas, así como lavado de dinero.

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crédito FBI / sitio web

Desde 2012 Ponce Félix trabajó para Ismael “El Mayo” Zambada García, arrestado en Estados Unidos el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Bajo sus órdenes, dirigía una flota de sicarios que cometían secuestros, torturas y asesinatos desde un rancho de su propiedad en Culiacán, Sinaloa.

Tras la extradición de “El Chapo” Guzmán y la toma de liderazgo de sus hijos al frente de Los Chapitos, “El Ruso” rompió con ese grupo. Los Rusos también son señalados por enviar a México las ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos. Actualmente Ponce Félix dejó de operar desde Mexicali para manejar los negocios criminales desde otras entidades, como Durango y Sinaloa.

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Las autoridades estadounidenses acusan además a Ponce Félix de tráfico de armas de fuego y de pagar sobornos superiores a un millón de dólares mensuales a miembros del gobierno, la policía y el ejército mexicanos para mantener sus operaciones ilícitas.