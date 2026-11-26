El mexicano tendrá que declarar por sus llegada tardía a la conferencia de prensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Sergio Checo Pérez deberá comparecer ante los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA),**** por llegar tarde a la conferencia de prensa de este jueves rumbo al Gran Premio de Qatar, penúltima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula Uno.

A través de un comunicado, el ente rector del automovilismo citó a declarar al piloto de Cadillac Fórmula One Team, una infracción que suma otra preocupación para Checo Pérez antes de un fin de semana en el que ya arrastra una penalización para el GP de Qatar.

PUBLICIDAD

El documento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) señala que Sergio Pérez y un representante de Cadillac “deben presentarse ante los comisarios” a las 18:30 horas**** del viernes 27 de noviembre por “asistencia tardía a la conferencia de prensa”.

La audiencia se celebrará durante la actividad del fin de semana en Lusail. La convocatoria no representa todavía una sanción para Sergio Pérez. Es el inicio formal de una investigación para que Checo y Cadillac expliquen los motivos de su retraso. Los comisarios posteriormente decidirán si hubo una infracción y, de ser así, qué castigo le corresponde.

Checo Pérez no estuvo desde el inicio de su turno con Charles Leclerc y Oscar Piastri

El piloto mexicano plática con el monegasco antes de la conferencia de prensa (Néstor Hernández Molina)

El mexicano, Sergio Pérez, llegó tarde a la segunda parte de la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Qatar este jueves. El piloto tapatío no estuvo presente al inicio de la ronda de preguntas junto al monegasco Charles Leclerc y el australiano Oscar Piastri, se incorporó después de que la sesión había comenzado.

PUBLICIDAD

Leclerc y Piastri tuvieron que responder las preguntas sin el representante de la escudería Cadillac: Checo acudió posteriormente a una sesión separada ante la prensa. De acuerdo a varios reportes*,* el retraso se relacionaría con la llegada tardía del vuelo de Sergio Pérez a Qatar.

Serán los comisarios de la FIA los que valorarán si Cadillac tomó medidas suficientes para garantizar que su piloto cumpliera la obligación en el horario marcado.

El piloto mexicano tendrá que declarar ante los comisarios (FIA)

El hecho de que Sergio Pérez no formó parte desde el inicio de la conferencia y tuviera que atender, por separado, a los miembros de prensa, puede ser analizado por los comisarios al momento de establecer un castigo por incumplimiento.

PUBLICIDAD

Las conferencias de prensa forma parte de la agenda formal de un Gran Premio de la Fórmula Uno. Por eso, la puntualidad no queda a criterio de cada corredor o escudería: los horarios están incluidos en el programa de medios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Cadillac podría recibir una multa por la llegada tardía de Checo Pérez a la conferencia de prensa

El piloto mexicano arrastra una sanción rumbo al Gran Premio de Qatar. (Cadillac Formula 1 Team )

El antecedente de Mónaco apunta a una sanción económica para Cadillac Fórmula One Team. En junio, Lando Norris y Charles Leclerc se presentaron tarde a la comparecencia de medios y sus equipos fueron multados.

La FIA impuso una multa a McLaren y Ferrari con 5 mil euros, aunque dejó los castigos suspendidos por 12 meses, condicionados a que no hubiera una falta similar. Según el artículo 9.15.1 del Código Deportivo Internacional de la Federación, los comisarios sancionaron a cada escudería por las acciones de su piloto.

PUBLICIDAD

El caso de Checo Pérez tiene una diferencia a lo que sucedió en Montecarlo: Lando Norris y Charles Leclerc se incorporaron con la conferencia ya iniciada, mientras que el Ministro de Defensa no participó en la sesión que tenía asignada.

Esa diferencia puede ser considerada por los comisarios al analizar si mantienen el criterio de una multa suspendida o establecen una sanción económica distinta para Cadillac. Inclusive, una multa suspendida no modificaría la posición de salida de Checo Pérez en Lusail.

Checo Pérez cumplirá una sanción de cinco puestos en el Gran Premio de Qatar

El piloto mexicano fue citado por la FIA para declarar ante los comisarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, participará en el GP de Qatar con una penalización previa de cinco segundos por ser declarado responsable de la colisión con el brasileño, Rafael Câmara, de Haas, en el Gran Premio de Las Vegas.

PUBLICIDAD

A raíz de esto, el volante nacional perderá cinco posiciones en la parrilla. El incidente ocurrió cuando Checo Pérez intentaba adelantar a Rafael Câmara en la aproximación a la curva 14. El contacto dejó al representante de Cadillac fuera de la competencia, mientras el carioca pudo continuar y terminar la carrera..

Los comisarios determinaron que Checo era responsable de la colisión. En un principio, le impusieron 10 segundos de penalización, pero al haberse retirado no pudo cumplirla durante el Gran Premio de Las Vegas. La sanción fue transformada en una caída de cinco lugares para su siguiente carrera de la temporada.

PUBLICIDAD

El Gran Premio de Qatar se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre en punto de las 10:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana) desde el Circuito Internacional de Lusail.