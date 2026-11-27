La Conasami no ve problemas para un nuevo aumento al salario mínimo. Crédito: Banxico

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Este jueves, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Luis Felipe Munguía, habló sobre lo que han representado los aumentos al salario mínimo durante los últimos años.

De acuerdo con el funcionario federal, las alzas a los salarios mínimos en los últimos siete años sí han generado un costo laboral para las empresas, pasando del 30 al 32 por ciento de sus gastos totales, pero aún existe margen para elevar este indicador.

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Conasami reconoce que alzas al salario mínimo elevaron el costo laboral

Durante una reunión con la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Felipe Munguía explicó que los costos laborales en México son bajos, en comparación con otros países, como Estados Unidos, donde dicho indicador es de 70 por ciento y Costa Rica, que alcanza el 55 por ciento.

“Los costos laborales indican que sí se puede aumentar el salario mínimo dos dígitos (10 por ciento o más). Los empresarios están pidiendo solo un dígito”, dijo el funcionario frente a los diputados.

México tiene poca competencia en varios sectores

Además, el titular de la Conasami destacó que México tiene poca competencia económica en diversos sectores, como consecuencia, el mercado laboral está concentrado en la mayor parte del país.

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Luis Felipe Munguía, presidente de la Conasami, habló sobre los incrementos al salario mínimo. Crédito: Gobierno de México

“En regiones con mercados laborales competitivos, un incremento al salario mínimo puede tener efecto negativo sobre el empleo.

“Donde la concentración es alta, el efecto del empleo es positivo”, agregó el funcionario.

Presidente de Conasami crítica facilidades en los incentivos para las empresas

Desde el punto de vista de Luis Felipe Munguía, la falta de competencia antes referida se debe a que, por años, se incentivó a las empresas con muchas facilidades, lo que les permitió acumular una riqueza considerable.

“Desde hace muchos años, se incentivó que creciera la economía dando todas las facilidades a las empresas pero exageradamente y eso ha tenido el efecto de no tener regulaciones, que vengan empresas extranjeras y les regalamos el terreno, que no se pongan más impuestos a empresas que tienen ganancias bien altas.

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“México tiene leyes que le permitieron a las empresas volverse muy ricas. No es gratis que tengamos al hombre más rico de América Latina, segundo o tercero del mundo, porque las leyes lo permitieron. Ahora se está revirtiendo eso y solo le hemos mordido un cachito, dos puntos”, agregó.

Incremento al salario no es una medida populista

Por otro lado, Munguía Corella aclaró que el incremento de los salarios mínimos no es una medida populista, sino que ha tenido efectos positivos, como la reducción de la pobreza.

Ante esta situación, citó que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y 6.6 millones de ellas son atribuibles directamente a la política salarial.

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Asimismo, explicó que por cada 10 por ciento que aumenta el salario mínimo, el ingreso por trabajo se incrementó 2.67 por ciento.

Dinero mexicano billetes economía paquete económico 2027 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Concanaco expone dificultades para un nuevo incremento salarial

A pocas semanas de que se defina el salario mínimo para 2027, el sector comercio y servicios adelantó su postura. El panorama que describió no es alentador.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) sostuvo que un incremento al salario mínimo no es viable. Argumentó que el contexto actual combina bajo crecimiento económico con altos costos para mantenerse en la formalidad.

Reducción de jornada laboral y falta de incentivos fiscales ponen en jaque a los pequeños comercios

Este miércoles, en conferencia de prensa, el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, advirtió que el pequeño comercio enfrenta presiones laborales adicionales. Entre ellas mencionó la reducción de jornada, que entra en vigor en enero de 2027, y el impuesto sobre nómina.

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“El crecimiento de este país se sostiene desde el mostrador, la fonda, el hotel y el transporte. Ese mismo sector es al que le están pasando la cuenta completa. En cinco semanas, sube el salario mínimo, baja la jornada y sigue el impuesto sobre la nómina y la extorsión cobra lo suyo.

“Queremos mejores salarios, lo que no aceptamos es que quien sostiene el crecimiento cargue solo con el costo y que se entere de las decisiones por el Diario Oficial”, expuso el líder de la Concanaco.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, habló sobre los retos para incrementar el salario mínimo. Crédito: Concanaco

Ante el panorama adverso que enfrentarían los pequeños comerciantes, De la Torre consideró que el aumento al salario mínimo debe acompañarse de un alivio al empleo. Propuso, como primer paso, reducir el impuesto sobre la nómina.

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El líder empresarial solicitó además que las reglas para la reducción de la jornada laboral se publiquen antes del 1 de enero del año entrante. Planteó también la necesidad de una deducción total de las prestaciones laborales.

Conforme se acerca la definición del salario mínimo para 2027, todos toman postura, en este caso, la Conasami reconoció que las alzas al salario mínimo elevaron el costo laboral de las empresas, pero eso no debería evitar un nuevo incremento.