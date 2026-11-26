La Reina de Corazones sostuvo que el conflicto con la Chica Dorada no surgió por amor, sino por ego, y afirmó que reclamará ese episodio toda la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La imagen de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio abrazadas al final de Perrísimas Tour parecía haber cerrado una rivalidad que atravesó más de tres décadas en la música mexicana.

Cuatro años después, la intérprete de Eternamente bella recordó aquella gira desde un lugar opuesto: habló de desgaste, malas decisiones y una experiencia que no desea repetir.

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La Guzmán descarta una nueva gira con la Chica Dorada tras calificar la convivencia de "horrorosa" debido a pleitos surgidos desde el primer día. (Crédito especial: X/ @AdellaGuitar)

Durante una conversación con El Escorpión Dorado, “La Reina de Corazones” volvió a referirse a Érik Rubín, el vínculo que alimentó el conflicto entre ambas en los años 90.

La cantante sostuvo que Rubio le “bajó el galán”, definió la disputa como una cuestión de ego y descartó volver a compartir una gira con la “Chica Dorada”.

El triángulo amoroso con Érik Rubín sigue marcando la rivalidad entre ambas

La relación entre Guzmán y Rubio quedó marcada por la historia que ambas tuvieron con Érik Rubín, entonces integrante de Timbiriche. La cantante dejó claro que, para ella, ese episodio sigue siendo el origen de una distancia que nunca desapareció por completo.

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Al hablar de sus conflictos dentro del espectáculo, Alejandra Guzmán aseguró que el único que mantiene está relacionado con Paulina Rubio: “Yo nada más tengo pleito con Pau, a mí me bajó el galán y eso se lo voy a reclamar toda la vida”, dijo, antes de retomar lo que ya había expresado en años anteriores.

La intérprete de Hacer el amor con otro también rechazó que aquella disputa se tratara sólo de una historia romántica, había una competencia directa entre las dos: “Yo creo que eso no era amor, eso era ego, de quién se queda con este güey”.

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La cantante señala que el conflicto inició por una disputa de ego vinculada con su relación con el cantante Érik Rubín en los años noventa. (Especial)

Alejandra lanzó además una frase que reavivó la conversación sobre el inicio de la rivalidad: “Entre perras no se muerden, pero esta empezó”.

Su relato, de todos modos, no es la única versión de aquellos años. El propio Érik ha contado que tuvo vínculos con ambas y que la convivencia con Paulina dentro de Timbiriche influyó en su decisión de retomar la relación con ella.

Más de tres décadas después, Érik Rubín sigue siendo una pieza inevitable en la historia que une y separa a Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. Las canciones, las versiones cruzadas y la tregua que exhibieron no borraron por completo aquel episodio.

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Luego de compartir escenario en el Perrísimas Tour, Guzmán descartó volver a una gira con Paulina Rubio

La gira conjunta de 2022 reunió a las dos cantantes en 22 fechas por Estados Unidos. El recorrido terminó en Los Ángeles, donde interpretaron frente a frente Mío y Hey güera, canciones asociadas durante años a su disputa, y cerraron la noche con un abrazo sobre el escenario.

La lectura actual de Guzmán sobre ese proyecto se aleja de aquella postal. Al recordar la convivencia con Paulina, dijo que el recorrido tuvo momentos difíciles: “Fue una gira horrorosa. Perdí mucho. Mucha paciencia, tiempo, dinero y esfuerzo. Luego como que ella no quería cantar conmigo porque nos peleamos el primer día”.

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El Perrísimas Tour recorrió 22 fechas por Estados Unidos en 2022 y concluyó en Los Ángeles con temas como Mío y Hey güera. (Foto: Twitter/@Al3jandraGuzman)

Cuando le preguntaron sobre el motivo que la llevó a aceptar una gira conjunta con Paulina y si volvería a realizar una, Alejandra no dejó margen para ninguna duda: “No, no. Tenía yo el peor de los managers y las peores decisiones. Entonces sí dije, bueno, de algo se aprende. Y esos son errores, güey. Tu carrera es tan larga que la has cagado y la has roto una y otra vez”.

La gira logró reunir a dos figuras que durante años parecían incompatibles sobre un mismo escenario, pero el acuerdo no derivó en una sociedad duradera. La negativa de “La Guzmán” deja a Perrísimas Tour como un encuentro excepcional, sin señales de una segunda etapa.

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Gloria Trevi aparece como una colaboración que sí consideraría

La negativa de Alejandra Guzmán a volver a salir de gira con Paulina Rubio contrastó con la apertura que mostró hacia Gloria Trevi.

Al hablar de una posible alianza musical, la roquera dejó claro que esa opción sí le resulta atractiva: “Igual con Gloria podría ser, fíjate”.

La cantante recordó que Trevi fue una rival musical “de veras”, pero señaló que reconoce en ella una entrega similar sobre el escenario. Entre bromas, también dijo que nació cuatro días antes y que por eso le exige respeto.

Alejandra Guzmán muestra apertura hacia una colaboración musical con Gloria Trevi, con quien también rivalizó hace años, destacando su entrega sobre el escenario. (RS)

Así, la posibilidad aparece mientras Guzmán prepara un nuevo disco para 2027, del que adelantó que ya tiene siete canciones y un sonido más cercano a la energía rockera de sus primeros años.

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Tras un período marcado por problemas de salud y recientes cancelaciones de conciertos, la cantante puso la mirada en lo que sigue.

Con Paulina Rubio, habló de una puerta cerrada; con Gloria Trevi, dejó una posibilidad sobre la mesa. Esa diferencia resume el tono de su presente: no todas sus rivalidades terminaron en el mismo lugar.