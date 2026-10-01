Lilly Téllez muestra esposas en el Senado durante la discusión de la “Ley Antimemes”: “se las van a poner a los creadores de contenido”

La senadora del PAN afirmó que Enrique Inzunza y Adán Augusto López "algún día" usarán las esposas. Crédito: X/@LillyTellez

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La senadora Lilly Téllez cuestionó este 30 de septiembre la llamada “Ley Antimemes” durante la discusión en el Senado, donde el dictamen fue aprobado en lo general con 72 votos a favor; la legisladora del PAN sostuvo que las disposiciones podrían utilizarse contra creadores de contenido, caricaturistas y personas que difundan sátira política.

El Pleno del Senado avaló modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con 34 votos en contra y cero abstenciones. El debate dividió a Morena y a los grupos de oposición por los alcances de las nuevas reglas sobre imágenes, símbolos, dominios electrónicos y documentos oficiales en plataformas digitales.

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Téllez llevó unas esposas a la tribuna y afirmó que deberían imponerse a políticos, extorsionadores, huachicoleros y otros presuntos delincuentes, en vez de emplearse contra quienes realicen memes o parodias. También lanzó acusaciones contra los senadores Enrique Inzunza y Adán Augusto López, a quienes llamó “narcosenadores”, sin presentar pruebas durante su intervención.

La panista sostuvo que integrantes de Morena serían “socios de los cárteles” y aseguró que la bancada pretende castigar la crítica política. “Estas esposas, los mafiosos de la bancada de Morena se las van a poner a los creadores de contenido que hagan memes, a los que hagan parodias, a los que se rían de los morenarcos”, expresó.

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Téllez acusa falta de protección expresa para la sátira

La senadora Lilly Téllez cuestionó la llamada Ley Antimemes al considerar que atenta contra los creadores de contenido. (Crédito: Cuartoscuro)

La legisladora afirmó que Morena se negó a incluir una protección explícita para la parodia, la sátira y los memes dentro de la reforma. Según su postura, la ausencia de esa redacción permitiría que jueces generen temor ante la posibilidad de cárcel por burlarse de integrantes del partido oficialista.

“Les advierto que solo van a conseguir que haya más burlas de ustedes ahora que van a criminalizar la risa y el sentido del humor”, dijo Téllez. Añadió que la sátira política crecería fuera de los medios tradicionales por medio de la “picardía mexicana”.

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Durante su discurso, citó al caricaturista Paco Calderón y afirmó que “los tiranos, a lo que más le temen es a que se burlen y se rían de ellos”. La senadora acusó a Claudia Sheinbaum y a Morena de temer los memes, la comedia y las críticas porque, según su dicho, los exhiben como corruptos, ineptos y mentirosos.

Téllez también señaló que AMLO habría mentido al prometer un sistema de salud como el de Dinamarca. Además, aseguró que Sheinbaum habría mentido al negar que existiera “dedazo” en Morena y al declarar que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, no tendría relación con el huachicol; la legisladora afirmó que ese vínculo fue denunciado por dos agencias de Estados Unidos.

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Además, Téllez solicitó que se proyectara en las pantallas del Senado un video de Vampipe sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la cancelación de la visa de Andy López Beltrán. El material comenzó a reproducirse, pero fue retirado antes de terminar porque concluyó el tiempo de participación de la legisladora, quien calificó el hecho como censura y lo relacionó con el debate de la reforma.

Senado aprueba la Ley Antimemes con 72 votos a favor y 34 en contra

El dictamen modificó el Código Penal Federal y la legislación de propiedad industrial para castigar el empleo comercial y engañoso de signos oficiales vinculado con actos ilícitos en todo el país. EFE/ Mario Guzmán

El Senado aprobó la llamada Ley Antimemes, una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que sanciona el uso comercial y engañoso de imágenes, símbolos, dominios y documentos oficiales con fines ilícitos.

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La resolución obtuvo 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones, en medio de advertencias de la oposición sobre sus posibles efectos en memes, parodias, caricaturas y críticas políticas.

Esta reforma reduce las penas planteadas originalmente, que iban de tres a siete años de prisión. El texto avalado por las comisiones establece sanciones de uno a cinco años de cárcel, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización.

Para que se configure el delito, la utilización de elementos oficiales debe realizarse a escala comercial, tener la intención de inducir al error o al engaño y estar vinculada con la comisión de un ilícito. Las disposiciones abarcan identidad gráfica institucional, dominios electrónicos, documentos y otros signos oficiales.

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La versión aprobada busca precisar que el uso aislado de un logotipo, símbolo o elemento institucional no constituye por sí mismo una conducta delictiva. Las restricciones se dirigen a quienes hagan pasar esos elementos como auténticos para engañar y cometer algún ilícito.

El debate se concentró en el artículo 403 Bis

Las sanciones aprobadas contemplan de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización. (Archivo Infobae)

La discusión en el pleno se centró en el artículo 403 Bis y en la posibilidad de que su aplicación alcance contenidos de sátira o crítica. La senadora panista, Mayuli Latifa Martínez Simón, mostró una manta con la frase: “Criticar al gobierno es igual a cárcel”.

Durante su intervención, Martínez Simón cuestionó las sanciones previstas para contenidos digitales y criticó a integrantes de gobiernos y legisladores de Morena.

La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que los cambios no pretenden prohibir memes ni publicaciones en redes sociales.