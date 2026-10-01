Arcadia 2026: fechas, películas restauradas y funciones gratis de la muestra de cine rescatado de la UNAM

Un cartel promocional de la muestra de cine Arcadia se presenta sobre una vista exterior de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Arcadia 2026 reunirá cine restaurado y materiales rescatados de México, Colombia, Francia, Italia, Polonia y Brasil en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La octava edición de la muestra, organizada por Filmoteca UNAM, se realizará del 8 al 11 de octubre con funciones gratuitas hasta completar el aforo.

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La programación responde a la tarea de preservar y devolver a la pantalla grande películas que sobrevivieron al paso del tiempo.

Las obras provienen de acervos especializados y varias tendrán su primera exhibición en México, de acuerdo con la información difundida por Filmoteca UNAM.

Filmoteca UNAM llevará Arcadia 8 al Centro Cultural Universitario del 8 al 11 de octubre

La muestra tendrá funciones alternadas en las salas Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria.

Por primera vez, Arcadia también llegará a la Sala Lumiére de Casa del Lago UNAM, recientemente remodelada. Ese espacio recibirá una de las funciones especiales de El hombre de mármol, del realizador polaco Andrzej Wajda.

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La sede principal se ubica en el Circuito Exterior Maestro Mario de la Cueva s/n, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La entrada será gratuita para todas las proyecciones, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad de cada sala.

La muestra tendrá funciones alternadas en las salas Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria. (Filmoteca UNAM)

Más allá de la muerte y Rescate de las Islas de Revillagigedo integran el ciclo mexicano

Entre las películas mexicanas figura Más allá de la muerte, un relato sobre un triángulo amoroso codirigido en 1935 por Adela Sequeyro y Ramón Peón.

Sequeyro fue una pionera del cine sonoro mexicano y también se desempeñó como guionista, productora, actriz y periodista. La copia fue digitalizada en 4K a partir del negativo original en soporte de nitrato de 35 milímetros, preservado por el archivo universitario.

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El programa también incluirá Rescate de las Islas de Revillagigedo, documental de 36 minutos construido con imágenes filmadas por Luis Spota durante una expedición de la Armada de México en enero de 1957.

La misión buscaba instalar una base permanente en la isla Socorro. Durante el viaje se registraron 20 mil pies de negativos que no fueron procesados en ese momento.

En 1985, Matilde Landeta y Elda Peralta organizaron una parte de ese material para realizar el documental. La Filmoteca preservó y digitalizó la obra.

El programa también incluirá Rescate de las Islas de Revillagigedo, documental de 36 minutos construido con imágenes filmadas por Luis Spota durante una expedición de la Armada de México en enero de 1957. (Filmoteca UNAM)

Redondo y Juchitán recuperan sátira política y memoria documental

La selección nacional sumará Redondo, película de 1984 dirigida y escrita por Raúl Busteros, a partir de la novela Fuga, hierro y fuego, de Paco Ignacio Taibo.

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El largometraje contrapone costumbres de dos épocas mediante la sátira y el sarcasmo, con una propuesta de humor escatológico. La película obtuvo el Premio Ariel a la Mejor Ópera Prima.

También se proyectará Juchitán (Lugar de las flores), documental de Salvador Díaz realizado en 1985 y digitalizado por Filmoteca UNAM a partir del acervo de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM.

La obra recoge la historia de la Coalición Campesino Estudiantil del Istmo, en Oaxaca, desde su surgimiento en 1974. El dirigente Leopoldo de Gyves narra los logros comunitarios del pueblo juchiteco y la represión atribuida a caciques locales, bajo la mirada de autoridades estatales y federales.

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El cortometraje documental obtuvo un Premio Ariel en su categoría.

Colombia, Italia y Francia aportarán obras restauradas de distintas épocas

Desde Colombia llegará Sueños sobre un mantel vacío, documental de 1981 perteneciente a la primera etapa de la filmografía de Víctor Gaviria.

La película se acerca a la obra de la artista antioqueña Dora Ramírez, vinculada al arte pop colombiano, a través de sus pinturas, su casa y la ciudad de Medellín.

La restauración se desarrolló durante una pasantía de Daniel Cortés en Filmoteca UNAM, con apoyo técnico y administrativo de la institución.

La colaboración con la Fondazione Cineteca di Bologna permitirá exhibir Miedo de amar / La paura di amare, drama silente italiano de 1920 dirigido por Roberto Roberti.

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La historia, escrita por Dario Niccodemi para la actriz Vera Vergani, sigue la obsesión de un hombre que identifica en cada mujer el rostro de aquella a quien teme amar.

La película conserva un valor histórico particular porque constituye el único registro superviviente de la actuación de Vergani.

La restauración partió de un duplicado negativo y una copia positiva de 35 milímetros resguardados en las bóvedas de la Filmoteca, antes de la restauración digital realizada en Italia.

El viernes 9 de octubre, a las 18:15, la Sala Julio Bracho proyectará Du fil à la trame, película francesa de 2022 dirigida por Julien Devaux.

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El documental aborda la continuidad del arte de la tapicería, su tradición histórica y su diálogo con creadores modernos y contemporáneos. También plantea vínculos entre las culturas francesa y mexicana.

La colaboración con la Fondazione Cineteca di Bologna permitirá exhibir Miedo de amar / La paura di amare, drama silente italiano de 1920 dirigido por Roberto Roberti. (Filmoteca UNAM)

El hombre de mármol tendrá dos funciones por los 100 años de Andrzej Wajda

La muestra formará parte del proyecto Cine polaco en América Latina 2026, cofinanciado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia a través de su Fondo para la Promoción de la Cultura.

Filmoteca UNAM, la Fundación HOMO VIATOR y la Embajada de Polonia en México conmemorarán así el centenario del nacimiento de Andrzej Wajda con El hombre de mármol, restaurada y digitalizada.

La película de 1977 sigue a Agnieszka, una joven directora que reconstruye la trayectoria de Mateusz Birkut, quien pasó de ser un símbolo socialista a una víctima del sistema. El filme examina el estalinismo, la propaganda soviética, la memoria y la manipulación en Polonia.

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La obra ganó el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en Cannes en 1978. Su restauración se realizó en 2012 dentro del proyecto Kino RP, que recuperó clásicos polacos y actualizó su audio a Dolby Digital 5.1.

La primera función será el sábado 10 de octubre, a las 16:30, en la Sala Julio Bracho. La segunda se realizará el domingo 11 de octubre, a la misma hora, en la Sala Lumiére de Casa del Lago UNAM.

Ambas proyecciones contarán con una videointroducción de Michal Oleszczyk, historiador de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia, y con la presencia de Ela Chrzanowska, curadora y coordinadora del proyecto.

Filmoteca UNAM, la Fundación HOMO VIATOR y la Embajada de Polonia en México conmemorarán así el centenario del nacimiento de Andrzej Wajda con El hombre de mármol, restaurada y digitalizada. (Filmoteca UNAM)

La hora de la estrella tendrá una mesa de diálogo el 10 de octubre

El Festival Cultura UNAM incorporará una función especial de La hora de la estrella / A hora da estrela, película brasileña de 1985 dirigida por Suzana Amaral y basada en el libro homónimo de Clarice Lispector.

El filme acompaña a Macabéa en sus primeras experiencias laborales, su primer amor y las predicciones de una vidente. La adaptación se exhibirá el sábado 10 de octubre, a las 18:00, en la Sala José Revueltas.

Tras la proyección se realizará la mesa Constelaciones de una adaptación, con Arantxa Luna, Julia Santibañez, Paula Abramo, Isabel Toledo y Hugo Villa Smythe, director general de la Dirección General de Actividades Cinematográficas.

La restauración digital de la película estuvo a cargo de Vitrine Filmes Brasil, con apoyos de Mapa Filmes, Link Digital, Cinemateca Brasileira, Centro Técnico Audiovisual y Petrobras.

El Festival Cultura UNAM incorporará una función especial de La hora de la estrella / A hora da estrela, película brasileña de 1985 dirigida por Suzana Amaral y basada en el libro homónimo de Clarice Lispector. (Filmoteca UNAM)

La programación completa, los horarios y las sedes de cada función pueden consultarse en el sitio oficial de Filmoteca UNAM, organizadora de Arcadia 2026.