Té de miel con limón por las noches: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La tradición oral y la evidencia clínica coinciden en varios puntos sobre este té casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Algunas personas recomiendan el té de miel con limón por las noches como remedio tradicional para aliviar la tos y suavizar la garganta irritada, aunque especialistas citados por la Clínica Mayo aclaran que no cura infecciones virales.

Según esta institución, en estudios con personas con infecciones del tracto respiratorio superior, la miel disminuyó la tos y mejoró el sueño, con un efecto comparable al de ingredientes comunes en jarabes de venta libre.

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La guía clínica Guía-ABE, de referencia en España y basada en evidencia, es la fuente que vincula este remedio casero con la Organización Mundial de la Salud (OMS): los preparados con miel y limón están reconocidos como alternativa frente a los medicamentos farmacológicos para la tos.

El compuesto ha sido objeto de estudio en pacientes con infecciones respiratorias leves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actúa la miel en la garganta

La Clínica Cleveland atribuye el efecto calmante de la miel a sus propiedades antiinflamatorias, que reducen la hinchazón en garganta y vías respiratorias.

La médica familiar Elizabeth Rainbolt explica ahí que el compuesto calma las terminaciones nerviosas que activan el reflejo de toser.

La miel también posee propiedades antimicrobianas reconocidas, lo que ayuda al organismo a enfrentar los gérmenes asociados a infecciones respiratorias leves.

Este producto natural resulta de un proceso que involucra a las abejas y a las flores de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su textura espesa crea, además, una película que cubre y protege la mucosa de la garganta.

Por qué se asocia con el momento de dormir

La tos nocturna suele intensificarse cuando la persona está recostada, ya que las secreciones se acumulan en la garganta al perder la posición vertical.

Por esta razón, distintas fuentes asocian el consumo de esta infusión con las horas previas al sueño.

El descanso nocturno y la tos mantienen una relación documentada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión clínica publicada en la revista científica FAPap documenta mejoras no solo en la frecuencia de la tos, sino en la calidad del sueño, medidas mediante encuestas específicas sobre el descanso nocturno.

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El limón aporta vitamina C, pero no previene el resfriado

La Clínica Mayo indica que no existe evidencia de que la vitamina C prevenga los resfriados, aunque algunos estudios sugieren que consumirla antes de que inicien los síntomas puede acortar su duración. El limón aporta esta vitamina junto con antioxidantes.

El ácido cítrico presente en el limón cumple funciones distintas a las de la vitamina C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma fuente señala que las bebidas tibias con limón y miel forman parte de las medidas generales de hidratación durante un resfriado, útiles para aflojar la congestión y prevenir la pérdida excesiva de líquidos en el cuerpo.

Advertencias generales sobre el consumo de miel

Distintas fuentes médicas coinciden en que la miel representa un riesgo de botulismo infantil en bebés menores de un año, una intoxicación rara pero grave asociada a la bacteria Clostridium botulinum. Por esta razón, no se considera un remedio apto para esa etapa de vida.

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Para el resto de la población, las mismas fuentes recomiendan consultar a un especialista antes de incorporar este remedio de forma frecuente, en particular personas con diabetes o afecciones que requieran control del consumo de azúcar.

La miel puede representar hasta el 99% de agua y azúcares de fácil asimilación, según cifras de instituciones mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la miel con limón forma parte de la tradición doméstica frente a la tos y el resfriado desde hace generaciones, un uso popular que coincide con lo que documentan después los ensayos clínicos citados por la Clínica Mayo y la Guía-ABE.

El remedio no sustituye la atención médica si los síntomas persisten

La Clínica Mayo subraya que no existe cura para el resfriado común y que la mayoría de los casos mejora sin tratamiento en un plazo de 7 a 10 días, aunque la tos puede prolongarse algunos días más allá de los demás síntomas.

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La misma fuente añade que, en personas sanas, generalmente no hay razón para suprimir la tos, ya que este reflejo cumple la función de limpiar la mucosidad de las vías respiratorias durante una infección o alergia.

La producción de saliva disminuye durante el sueño, lo que puede intensificar la sequedad de garganta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes consultadas coinciden en que la consulta médica es necesaria si los síntomas del resfriado no desaparecen o empeoran, situación en la que ningún remedio casero sustituye un diagnóstico profesional.

Qué es la miel y de dónde proviene

La miel es la sustancia dulce natural producida por abejas melíferas a partir del néctar de las flores, según la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SAG/GAN-2018 sobre producción de miel, citada en el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

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Las abejas recogen el néctar, lo transforman con sustancias propias y lo almacenan en el panal hasta su maduración.

Las abejas transforman el néctar de las flores en miel mediante enzimas propias antes de almacenarla en el panal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la miel se compone básicamente de agua y azúcares de fácil asimilación en un 99%, mientras que ácidos orgánicos, proteínas, vitaminas y minerales conforman el resto y definen su aroma, color y sabor particulares.

México es uno de los principales países productores de miel a nivel mundial, aunque su consumo interno se mantiene bajo en comparación con otros países.

La composición de la miel varía según la flora de la región donde las abejas recolectan el néctar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades del limón y las variantes más comunes en México

En México, lo que se conoce popularmente como “limón” corresponde en realidad al limón verde o mexicano (Citrus aurantifolia), según documenta la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM.

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Es de forma redonda, cáscara delgada y pulpa muy ácida, y es la variedad de consumo dominante en el país.

El limón mexicano domina el mercado nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tesis de la UNAM precisa que el limón amarillo o italiano (Citrus limon) es una fruta distinta, de forma ovalada, cáscara de espesor moderado y color amarillo intenso en su madurez.

En México se cultiva en menor escala, en estados como Tamaulipas, Yucatán, San Luis Potosí, Colima y Nuevo León.

Ambas variedades comparten un perfil nutricional similar, rico en vitamina C, ácido cítrico y flavonoides con propiedades antioxidantes.

Esta variedad se caracteriza por una forma ovalada con un cuello visible en la base del fruto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia principal radica en la acidez: el limón amarillo tiene, en general, un sabor menos ácido que el limón verde mexicano.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM documenta el uso del limón verde en distintas regiones del país para tratar catarro, dolor de garganta y gripe, uso que coincide con la costumbre de prepararlo en infusión junto con miel.

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