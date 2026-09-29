Huracán Polo comienza a golpear Baja California Sur y ya va hacia Sonora: piden a la población acudir a refugios

Los efectos ya comienzan a sentirse. (captura de pantalla)

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Durante la noche de este 28 de septiembre, el huracán Polo mantiene su avance sobre Baja California Sur, donde sus efectos ya comienzan a sentirse con mayor intensidad, mientras el sistema continúa su desplazamiento hacia el norte del país.

Las autoridades han reforzado las medidas de prevención ante el riesgo de lluvias, fuertes vientos, oleaje elevado e inundaciones, por lo que se ha pedido a la población que se encuentre en zonas vulnerables trasladarse a los refugios temporales y atender las indicaciones de Protección Civil.

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La situación también mantiene la atención sobre Sonora, estado hacia el que se dirige el ciclón, por lo que se ha pedido a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales y, en las zonas de mayor riesgo, acudir a los refugios habilitados.

Llaman a evacuar zonas de riesgo

El ciclón llegó a esta etapa después de mantenerse durante horas como un huracán categoría 3, con vientos máximos sostenidos que alcanzaban los 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 km/h.

(redes sociales)

Durante la mañana del lunes, el centro de Polo se encontraba cerca de la región central de Baja California Sur y avanzaba hacia el noreste, condiciones que llevaron a las autoridades a intensificar el operativo preventivo.

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Desde días antes se prepararon refugios temporales, brigadas de auxilio y recorridos preventivos en las zonas consideradas de mayor riesgo.

La Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E en Baja California Sur para apoyar en labores de traslado, búsqueda y rescate, además de mantener coordinación con las autoridades estatales y municipales.

También se establecieron medidas para reducir la exposición de la población ante el avance del fenómeno.

La recomendación para quienes viven en zonas susceptibles a inundaciones, deslaves o afectaciones por los vientos es no esperar a que las condiciones empeoren para salir de sus viviendas.

Los refugios representan una de las principales herramientas de prevención ante un ciclón de estas características, especialmente durante las horas de mayor impacto.

Además de los vientos, Polo generará lluvias intensas y oleaje elevado, factores que pueden complicar los traslados y aumentar el riesgo en comunidades cercanas a cauces, zonas bajas y áreas costeras.

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Por ello, las autoridades mantienen el llamado a evitar actividades marítimas y mantenerse alejados de las playas mientras persistan las condiciones adversas.

Polo seguirá su camino hacia Sonora durante las próximas horas

El paso por Baja California Sur no representa el final del recorrido de Polo. Después de atravesar la península, el sistema continuará hacia el Golfo de California con dirección a Sonora, donde también se han implementado medidas preventivas ante la llegada de lluvias, viento y posibles inundaciones.

La Guardia Nacional mantiene personal en alerta en Sonora y Sinaloa ante los posibles efectos del ciclón.

En Sonora, las autoridades ya contemplan afectaciones en distintos municipios. Para este lunes se establecieron medidas preventivas y, ante la evolución del fenómeno, se anunciaron restricciones en actividades escolares y modificaciones en el transporte público.

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La previsión es que los efectos de Polo alcancen distintas zonas del estado conforme avance el martes 29 de septiembre.

El llamado principal durante esta noche es a no subestimar las condiciones meteorológicas.

Aunque Polo deberá modificar su intensidad conforme avance sobre tierra y agua, todavía puede producir lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas, además de vientos y oleaje peligrosos.

El huracán Polo mantiene así bajo vigilancia a Baja California Sur y Sonora, con una situación que puede cambiar conforme avance el sistema.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los avisos oficiales y, para quienes se encuentren en áreas de riesgo, acudir a los refugios temporales antes de que las condiciones dificulten el traslado.

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