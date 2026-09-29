México

El Abelito defiende a su mamá tras los señalamientos de acoso en su fiesta de cumpleaños

El influencer responde a las críticas después de que un video mostrara a Naim Darrechi bailando de forma incómoda con su madre durante el festejo de cumpleaños

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Abel Sáenz, conocido como El Abelito, responde a través de sus historias de Instagram a las polémicas que marcaron su fiesta de cumpleaños número 27, celebrada el domingo 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo. El influencer deslinda a su familia y a sus amigos cercanos de los incidentes ocurridos durante el festejo.

“No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”, escribe Abelito en el mensaje publicado horas después del evento. El creador de contenido explica que abrir las puertas al público es para “agradecer un año más de vida” y no para que terceros “quieran lucirse o armar su teatro”.

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Un dato respalda parte de su versión: según Radio Fórmula, fuentes cercanas al organizador confirmaron que Naim Darrechi ni siquiera figuraba en la lista original de invitados y asistió como acompañante de otra persona.

Aaron Mercury y Naim Darrechi protagonizan un altercado con forcejeo

Aarón Mercury
Testigos grabaron el momento exacto en que la discusión estalló frente a otros exparticipantes de La Casa de los Famosos México reunidos en la celebración del influencer. (Captura de pantalla IG)

La fiesta reunió a exparticipantes de La Casa de los Famosos México como Wendy Guevara, Agustín Fernández, Elaine Haro, Masad Altamimi y Aldo De Nigris, además de creadores de contenido. En ese ambiente, Darrechi lanzó un vaso con bebida contra Aaron Mercury, según videos difundidos en redes sociales.

El incidente derivó en un forcejeo frente a decenas de invitados que documentaron la escena con sus celulares. Aldo De Nigris se interpuso para separar a ambos y defender a Mercury, mientras Wendy Guevara aparece visiblemente espantada en las grabaciones.

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Circulan también videos previos donde Mercury y Darrechi aparecen sonrientes y bebiendo juntos minutos antes del altercado. Esa contradicción abrió la sospecha de que la pelea pudo ser una estrategia de promoción para Ring Royale 2, evento de combates entre influencers que organiza Poncho de Nigris para el 2 de marzo de 2027.

Naim Darrechi
La pelea entre ambos creadores se detuvo minutos antes de que las agresiones fueran mayores, según mostraron los clips difundidos por asistentes al festejo. (@kaarenkagraykobs)

Ninguno de los dos ha confirmado esa versión. Darrechi acumula un historial de conflictos en México: fue detenido en mayo pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras ser acusado de fumar en un vuelo de Viva Aerobús, y en abril de 2023 lo detuvieron en Veracruz por alterar el orden público.

Señalan a Naim Darrechi por acoso contra la madre de Abelito, el influencer responde

Otro video muestra a Darrechi bailando “muy pegado” con la madre de Abelito, en una escena donde, según comentarios de usuarios en redes sociales, ella no parecía disfrutar la cercanía. Publicaciones con ese material comenzaron a etiquetar medios de comunicación para exigir que el caso llegara al propio Abelito.

En su mensaje, el anfitrión admite cierta limitación para actuar en el momento. “Gracias a Dios no actué como me hubiera gustado haberlo hecho y si no fue así fue porque en las situaciones no estuve totalmente en sintonía”, escribe.

Respuesta del Abelito a las polémicas de su fiesta (Instagram/@el_abelito_oficial)
Respuesta del Abelito a las polémicas de su fiesta (Instagram/@el_abelito_oficial)

Abelito agrega que su equipo de seguridad “se portó tranquilo ante ese nivel de situación”. Cierra el mensaje con una frase que interpretan como advertencia hacia los responsables de los incidentes: “No sé si en la vida siempre les toque la misma suerte”.

Tania Nicole, actriz de 14 años, genera controversia por su asistencia

La tercera polémica involucra a Tania Nicole Chávez, actriz de Televisa de 14 años y amiga cercana de Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo. La menor aparece en videos e historias conviviendo con Aarón Mercury y Massad Al-Tamimi en un ambiente donde se consumía alcohol.

Una publicación que la propia actriz subió a sus redes confirmó su presencia en el lugar. Usuarios en redes sociales cuestionaron tanto a los padres de Tania Nicole por permitirle asistir, como a los adultos que convivieron con ella pese a conocer su edad.

Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito
Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito

La menor ya tenía cercanía con este círculo de influencers. En octubre de 2025 participó en la filmación de un video musical del cantante El Bogueto junto al propio Abelito, Gomita y Valentina Gilabert.

Hasta el momento, ni Aaron Mercury ni Naim Darrechi se han pronunciado formalmente sobre el origen del altercado entre ambos. Tampoco existe una versión pública sobre las acusaciones de acoso contra la madre de Abelito ni sobre la presencia de Tania Nicole en el evento.

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