México

En los últimos cuatro años, 7 de cada 10 homicidios en el Istmo de Tehuantepec estarían ligados a "Los Cromos", brazo armado del CJNG

El grupo criminal aliado al CJNG concentró la gran mayoría de ejecuciones en esa zona oaxaqueña durante cuatro años, según datos presentados por la fiscalía estatal tras varios meses de operativos intensivos

En los últimos cuatro años, 7 de cada 10 homicidios en el Istmo de Tehuantepec estarían ligados a "Los Cromos", brazo armado del CJNG. RRSS
En los últimos cuatro años, 7 de cada 10 homicidios en el Istmo de Tehuantepec estarían ligados a "Los Cromos", brazo armado del CJNG. RRSS
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Aproximadamente el 70% de los 957 homicidios dolosos registrados en el Istmo de Tehuantepec durante los últimos cuatro años están relacionados con Los Cromos, la estructura delictiva aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en la región, informó el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.

El dato se dio a conocer en el marco de la Operación Sable, el operativo de inteligencia e investigación criminal que en once meses ha permitido la detención de más de 250 personas en el Istmo, entre ellas el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza. La conferencia fue encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, en Oaxaca de Juárez.

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La cifra que explica la violencia en el Istmo

El Istmo de Tehuantepec ha sido una de las regiones con mayor incidencia delictiva de Oaxaca. En los últimos cuatro años se registraron 957 homicidios dolosos, y de acuerdo con las estimaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), siete de cada diez de esos casos tiene relación con la organización delictiva Los Cromos.

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla
Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla

La violencia atribuida a este grupo responde a su control territorial sobre el narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso en al menos siete municipios de la región. Las autoridades estatales señalan que la mayoría de los homicidios dolosos cometidos en los últimos cuatro años está vinculada a las disputas y operaciones de esta estructura criminal, aliada del CJNG.

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Rodríguez Alamilla precisó que las acciones de seguridad, junto con las estrategias de atención a las causas implementadas por el Gobierno del Estado, han contribuido a la disminución de los homicidios en la región. Sin embargo, advirtió que la extorsión, en particular en Juchitán de Zaragoza, constituye actualmente uno de los principales objetivos de la estrategia de seguridad y procuración de justicia.

Quienes son Los Cromos y su vínculo con el CJNG

De acuerdo con las investigaciones de la FGEO, Los Cromos surgió como una organización delictiva local que después estableció una alianza con el CJNG, del que opera como brazo criminal en municipios como Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

En los últimos cuatro años, 7 de cada 10 homicidios en el Istmo de Tehuantepec estarían ligados a "Los Cromos", brazo armado del CJNG (Infobae México)
En los últimos cuatro años, 7 de cada 10 homicidios en el Istmo de Tehuantepec estarían ligados a "Los Cromos", brazo armado del CJNG (Infobae México)

Las investigaciones vinculan a esta organización con actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas. El Fiscal General señaló que, pese al fortalecimiento del grupo en los últimos años, las detenciones realizadas durante la Operación Sable han provocado una erosión en su estructura.

Hubo un fortalecimiento de este grupo, pero también hay que señalar una erosión a partir de las detenciones que se han hecho a lo largo de este tiempo”, afirmó Rodríguez Alamilla.

Once meses de operativo y más de 250 detenciones

La Operación Sable combina inteligencia criminal, investigaciones ministeriales, cateos, filtros de revisión y ejecución de órdenes de aprehensión. En su desarrollo participan la FGEO, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y la Policía Estatal.

Matan en Juchitán a presunto atacante de la casa de diseñador muxhe Elvis Guerra -Comandante Cromo - RRSS
Matan en Juchitán a presunto atacante de la casa de diseñador muxhe Elvis Guerra -Comandante Cromo - RRSS

“Es un trabajo que se realiza de manera conjunta con la Federación, con el respaldo de grupos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y de Marina”, destacó el Fiscal.

Entre los resultados del operativo también se cuenta la detención de presuntos operadores financieros, familiares y personas de confianza relacionadas con el líder identificado como “Comandante Cromo”.

El alcalde de Juchitán entre los detenidos

Como parte de los resultados de la Operación Sable, fueron detenidos M.S.A., alias “Quetu”, presidente municipal de Juchitán; C.A.P.L., alias “Parka”, y J.K.M.S., excomisionado de Seguridad del mismo municipio, por su probable participación en delitos relacionados con la extorsión agravada y conductas contra la investigación y seguridad del Estado.

Amigo del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido por extorsión, renuncia a la titularidad del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. (Foto: redes sociales)
Amigo del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido por extorsión, renuncia a la titularidad del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. (Foto: redes sociales)

Ambos permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el primero en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano y el segundo en el Cefereso de Perote, Veracruz. Ambos solicitaron la ampliación del término constitucional, por lo que este 29 de septiembre, a las 11.00 horas, se celebrará la audiencia en la que la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para dictar su vinculación a proceso.

J.K.M.S., también bajo prisión preventiva oficiosa, tendrá su audiencia el próximo 30 de septiembre.

Sustento legal de las detenciones

Respecto a las recientes detenciones de autoridades municipales, Rodríguez Alamilla enfatizó que las acciones de la Fiscalía se sustentan en investigaciones ministeriales y elementos probatorios que permiten solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Para llevar a cabo estas detenciones tenemos que acreditar ante el juez una carga probatoria. Si esa carga no existiera, no se otorgarían las órdenes de aprehensión”, subrayó.

El Fiscal confirmó que las investigaciones relacionadas con las detenciones en Juchitán continúan abiertas, ya que la información obtenida ha permitido identificar nuevas líneas de investigación que podrían derivar en otras acciones ministeriales.

Retiro de armas a la Policía Municipal de Juchitán. Crédito: SSPC Oaxaca
Retiro de armas a la Policía Municipal de Juchitán. Crédito: SSPC Oaxaca

“La carpeta sigue abierta. De las detenciones surge nueva información, se generan nuevas líneas, y eso puede dar origen a nuevas detenciones”, explicó.

Seis investigaciones más contra autoridades municipales

De manera paralela a las acciones desplegadas en el Istmo, la FGEO integra al menos seis carpetas de investigación adicionales contra autoridades municipales de distintas regiones de Oaxaca, por posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Rodríguez Alamilla explicó que estas investigaciones se desarrollan bajo criterios técnicos y científicos, con el propósito de reunir los elementos probatorios necesarios para sustentar las solicitudes de órdenes de aprehensión ante la autoridad judicial.

“Tenemos que acreditar las carpetas en términos técnicos y científicos. Hasta que la información está confirmada se solicitan las órdenes, y si el juez determina que es válida, seria y objetiva, se puede intervenir de manera directa”, puntualizó.

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