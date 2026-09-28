Gobernadora de Morelos acuerda ruta con Segob para reforzar seguridad tras asesinato de estudiantes de UAEM: se enfocará en Cuernavaca

Crédito: X/@margarita_gs

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La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó este lunes que acordó con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, una ruta de coordinación entre los gobiernos estatal y federal para reforzar las acciones de seguridad en la entidad, con especial atención en Cuernavaca.

El anuncio ocurrió después del asesinato de Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años y estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ocurrido la noche del sábado 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en la capital morelense.

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González Saravia dio a conocer el acuerdo mediante un mensaje en redes sociales, en el que señaló que la seguridad de Morelos es una prioridad y que se mantendrá el trabajo conjunto con la Federación para atender los principales retos de la entidad.

Gobierno federal refuerza coordinación con Morelos tras ataques contra estudiantes

La coordinación anunciada por la gobernadora se produjo horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que solicitó a Rosa Icela Rodríguez establecer comunicación con González Saravia y con la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, para conocer directamente la situación que enfrenta la comunidad universitaria.

Sheinbaum pidió reforzar la coordinación con Morelos y mantener comunicación con la comunidad de la UAEM para definir nuevas medidas de seguridad. (Imagen intervenida con Gemini IA para calidad))

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que también pidió mantener contacto con estudiantes de la universidad y revisar qué medidas adicionales pueden implementarse para prevenir nuevos hechos de violencia.

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La presidenta señaló que ya existe un refuerzo de fuerzas federales en distintas zonas de Morelos, particularmente en Cuautla.

Además, pidió a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fortalecer el trabajo en Cuernavaca y mantener coordinación con las autoridades estatales para identificar las zonas donde sea necesario incrementar el apoyo federal.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, aunque en Cuernavaca se ha registrado una disminución de los homicidios, también se ha observado un incremento en robos y otros delitos del fuero común.

Asesinato de Christian y Gael ocurrió en Cuernavaca

El nuevo acuerdo de seguridad se da tras el ataque registrado la noche del sábado en la colonia Chulavista, donde fueron asesinados Christian Shamed y Gael, estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la UAEM.

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Christian y Gael fueron asesinados la noche del sábado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, después de salir con otros dos jóvenes.

De acuerdo con la información proporcionada, los jóvenes se encontraban con otros adolescentes frente a la iglesia de San Antón. Posteriormente, uno de ellos pidió que lo acompañaran a su domicilio, por lo que cuatro jóvenes salieron del sitio en dos motocicletas.

Sin embargo, cuando circulaban por la colonia Chulavista, aproximadamente a 100 metros de las oficinas del Partido del Trabajo, hombres armados les dispararon, según fuentes policiacas citadas en la información. Los agresores huyeron posteriormente en un automóvil.

Christian y Gael murieron en el lugar. Un tercer adolescente, estudiante de otra institución educativa de Cuernavaca, resultó herido y fue trasladado por sus familiares a un hospital, mientras que el cuarto joven salió ileso.

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Tras escuchar las detonaciones, habitantes de la zona salieron de sus viviendas y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Seguridad en Morelos: estos son los puntos que serán atendidos

El acuerdo entre las autoridades estatales y federales contempla una atención especial en Cuernavaca, mientras que Cuautla también permanece como una de las zonas señaladas por el gobierno federal para reforzar la presencia de fuerzas de seguridad.

Cuernavaca y Cuautla concentran las principales acciones de seguridad anunciadas por las autoridades federales y estatales.

Entre los principales puntos mencionados en la información se encuentran:

Coordinación federal y estatal: Rosa Icela Rodríguez y Margarita González Saravia acordaron una ruta conjunta para atender la seguridad en Morelos.

Atención en Cuernavaca: el gobierno federal pidió reforzar las acciones de seguridad en la capital del estado.

Refuerzo en Cuautla: Sheinbaum informó sobre una mayor presencia de fuerzas federales en esa zona.

Contacto con la UAEM: Gobernación establecerá comunicación con la rectora y estudiantes para conocer sus necesidades de seguridad.

Prevención: las autoridades analizarán acciones adicionales para prevenir hechos de violencia contra integrantes de la comunidad universitaria.

Violencia contra integrantes de la UAEM antecede al asesinato de dos estudiantes

El caso de Christian y Gael se suma a otros hechos violentos que han afectado a integrantes de la comunidad de la UAEM durante 2026.

Quince días antes del asesinato de los dos preparatorianos ocurrió el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que realizaba un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la UAEM.

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Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio, fue asesinada en Cuautla 15 días antes del caso de Christian y Gael.(Crédito: EFE/Alex Cruz)

El crimen ocurrió en Cuautla y, de acuerdo con la información proporcionada, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que fue asesinada después de oponerse a un asalto.

La comunidad universitaria también ha señalado otros casos de violencia contra estudiantes. En el recuento proporcionado aparecen Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes, Claudia Tacoronte Aguilera, Christian Shamed y Gael.

A estos casos se suma la desaparición de Dorian Alí Rodríguez Olivo, estudiante de Nutrición de la UAEM, quien fue visto por última vez el pasado 2 de junio.

Los recientes hechos han generado movilizaciones y llamados de estudiantes para exigir justicia. Para este martes se convocó a un homenaje y una marcha silenciosa en memoria de Christian y Gael, con flores blancas, veladoras y carteles.

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Gobierno de Morelos mantendrá coordinación con la Federación

La gobernadora Margarita González Saravia señaló que el gobierno estatal continuará trabajando con las autoridades federales para fortalecer las medidas de seguridad en Morelos.

El acuerdo con Rosa Icela Rodríguez representa el seguimiento a la instrucción anunciada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió atender directamente la situación de la comunidad de la UAEM y reforzar las acciones en Cuernavaca.

Mientras tanto, la atención de las autoridades se concentra en establecer mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y determinar las medidas necesarias en las zonas consideradas prioritarias, particularmente después de los recientes asesinatos de integrantes de la comunidad universitaria.

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