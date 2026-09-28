Checo Pérez y Cadillac alistan exhibición en las calles de CDMX: ruta, horario y detalles

Pérez estará corriendo en Reforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El regreso de Sergio “Checo” Pérez al Gran Premio de México tendrá un ingrediente especial antes de que el piloto tapatío vuelva a competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El mexicano y Cadillac prepararían una exhibición en las calles de la Ciudad de México, en un evento que busca acercar nuevamente al piloto con los aficionados previo a la actividad oficial de la Fórmula 1.

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La exhibición todavía se encontraría en etapa de planeación y algunos detalles deben ser confirmados, pero ya existen referencias sobre el posible recorrido y la fecha en la que podría realizarse.

De concretarse, sería además el primer Show Run de Checo Pérez en CDMX como piloto de Cadillac, después de haber protagonizado uno de los eventos más recordados de este tipo en la capital durante su etapa con Red Bull.

¿Cuál sería la ruta del Show Run de Checo Pérez y Cadillac?

Uno de los puntos que se manejan para la exhibición es Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital y el escenario que el propio Checo ya utilizó para un Show Run durante su etapa con Red Bull.

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La ruta tentativa sería el tramo comprendido entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, recorrido que permitiría a los aficionados observar el paso del monoplaza desde diferentes puntos de Reforma.

Así fue el recorrido de Sergio Pérez en su exhibición en Reforma con Red Bull (Foto: RedBull)

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que ese vaya a ser el trazado definitivo.

La elección tendría como antecedente precisamente la exhibición de 2021, cuando Pérez llevó un monoplaza de Red Bull a las calles de la capital y reunió a una gran cantidad de aficionados.

Por ello, la posibilidad de repetir el recorrido mantiene la expectativa entre quienes buscan volver a ver un auto de Fórmula 1 circulando por una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

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También está pendiente conocer con exactitud las condiciones del evento y el monoplaza que utilizaría Cadillac, por lo que estos aspectos deberán definirse antes del anuncio oficial.

¿Cuándo sería el Show Run de Checo Pérez en CDMX?

La fecha todavía no está completamente confirmada, pero las versiones que circulan apuntan al martes 27 o miércoles 28 de octubre de 2026, durante la semana previa al Gran Premio de México, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre.

En cuanto al horario, la exhibición se perfila para realizarse durante la mañana, con una ventana tentativa entre las 9:00 y las 11:00 horas.

En el Ángel de la Independencia, Sergio "Checo" Pérez dio un espectáculo de velocidad en su mono plaza RB7, deleitando al público de más de 100 mil personas amantes de la velocidad. Foto: Karina Hernández / Infobae

No obstante, este horario tampoco ha sido anunciado oficialmente, por lo que podría modificarse una vez que las autoridades y Cadillac definan la logística del evento.

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La elección de un horario matutino permitiría realizar la exhibición antes de que comiencen las actividades principales relacionadas con el Gran Premio y facilitaría el operativo necesario para cerrar temporalmente el tramo de Reforma que sea utilizado.

Para los aficionados que quieran acudir, será importante esperar la información definitiva sobre fecha, horario, ruta, accesos y cierres viales, pues esos datos determinarán dónde y cuándo podrá observarse el paso de Checo.

El antecedente más reciente de Pérez en un evento de este tipo en México se remonta a 2022, cuando realizó un Show Run en Guadalajara con Red Bull.

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Antes de aquella presentación, en 2021 había recorrido Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Checo en su última presentación en Reforma. Foto: Karina Hernández / Infobae

Ahora, cinco años después de aquella exhibición capitalina, el piloto mexicano podría volver a las calles de la ciudad, pero con los colores de Cadillac, en la misma semana en la que disputará su primer Gran Premio de México con la escudería estadounidense.

Por ahora quedan 3 carreras antes de que la Fórmula 1 llegue a la CDMX.