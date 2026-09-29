De Jalisco al Edomex: en qué estado gana más una mujer albañil en México y de cuánto es su sueldo

La participación de las mujeres en las actividades de apoyo a la construcción sigue siendo minoritaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Baja California Sur concentró el mayor ingreso entre las mujeres registradas como trabajadoras de apoyo en la construcción, con $13,800 MX mensuales en el primer trimestre de 2026.

Los datos de Data México también ubicaron a Nayarit y Baja California entre las entidades con mejores promedios femeninos de esta actividad, vinculada al sector de la edificación y la albañilería.

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El dato sobre mujeres aporta una referencia específica dentro de un sector donde la participación femenina es limitada. En esta clasificación ocupacional, las trabajadoras representaron 1.6% de la población empleada.

Baja California Sur, Nayarit y Baja California encabezaron los salarios femeninos de las trabajadoras

Baja California Sur fue el estado con el mayor salario promedio mensual de las mujeres incluidas en trabajadores de apoyo en la construcción. El ingreso reportado alcanzó $13,800 MX durante el primer trimestre de 2026.

El registro colocó a la entidad por encima de los otros estados destacados en la información proporcionada. La cifra describe el promedio femenino de esa ocupación y no un salario garantizado para cada trabajadora.

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Nayarit ocupó el segundo lugar entre las entidades mencionadas. El promedio de las mujeres en actividades de apoyo a la construcción fue de $10,500 MX mensuales.

Baja California apareció en la tercera posición, con un ingreso promedio femenino de $10,200 MX. La diferencia entre el primer y el segundo estado fue de $3,300 MX.

Los datos muestran que las entidades del noroeste y del Pacífico concentraron los mayores promedios femeninos señalados en el material.

Baja California Sur encabezó el salario promedio femenino en apoyo a la construcción en México con 13,800 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estado de México, Puebla y Veracruz concentraron a más trabajadores

El Estado de México, Puebla y Veracruz concentraron la mayor cantidad de trabajadores en el rubro de apoyo en la construcción.

Las tres entidades reunieron más de 400,000 trabajadores de soporte en total.

El Estado de México también tuvo una posición destacada en la ocupación de albañiles, mamposteros y afines. En esa clasificación, concentró la mayor fuerza laboral del país durante el mismo trimestre.

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Jalisco y Guanajuato siguieron al Estado de México por número de trabajadores en albañilería, mampostería y tareas afines. Esa medición corresponde al volumen de empleo y no al salario promedio femenino.

La diferencia entre ambos indicadores es relevante. Un estado puede concentrar un gran número de trabajadores de construcción sin encabezar los ingresos mensuales de las mujeres en actividades de apoyo.

Las mujeres tuvieron una escolaridad promedio de 9,55 años

Las mujeres ocupadas como trabajadoras de apoyo en la construcción registraron una escolaridad promedio de 9,55 años. El promedio de los hombres fue de 8,05 años.

La mayor concentración de trabajadores de ambos sexos se ubicó entre siete y nueve años de escolaridad. El grupo reunió 628,000 hombres y 9,810 mujeres.

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Las mujeres con ese nivel educativo tuvieron un salario promedio de $8,110 MX. El registro muestra una presencia femenina reducida, aunque superior a la observada en la ocupación de albañiles, mamposteros y afines.

El menor salario promedio señalado en el desglose por escolaridad fue de $6,760 MX. Ese ingreso correspondió a hombres con entre 13 y 15 años de estudios.

Data México advirtió que los datos salariales por sexo y escolaridad tienen baja precisión estadística. Por esa razón, los resultados deben leerse como una referencia del registro y no como una conclusión definitiva sobre la relación entre estudios e ingresos.

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Salarios por sexo y escolaridad en la construcción en México según Data México. (Data México)

La participación femenina fue de 1.6% en apoyo a la construcción

La participación de las mujeres en trabajadores de apoyo en la construcción fue de 1.6%. La proporción muestra una presencia minoritaria dentro de una ocupación donde los hombres mantienen la mayor parte del empleo.

El contraste es mayor en el caso de albañiles, mamposteros y afines. Allí, las mujeres representaron 0.47% de la población ocupada en el primer trimestre de 2026.

En esa otra clasificación, el salario promedio nacional de las mujeres fue de $10,200 MX mensuales. Los hombres registraron un promedio de $10,500 MX.

Los datos estatales de mujeres compartidos para Baja California Sur, Nayarit y Baja California permiten ampliar la mirada sobre su participación en la construcción. El detalle disponible se ubica en tareas de apoyo, que forman parte del mismo sector laboral, aunque cuentan con su propia clasificación ocupacional.

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La información no publica un ranking estatal exclusivo de mujeres para albañiles, mamposteros y afines. El registro femenino por entidad que sí fue proporcionado corresponde a las trabajadoras de apoyo en la construcción.

Baja California Sur también encabezó los ingresos generales de albañiles

Los datos de Data México para albañiles, mamposteros y afines ubicaron a Baja California Sur como la entidad con el mayor salario promedio general de esa ocupación. El monto fue de $16,700 MX mensuales.

Quintana Roo se ubicó después con $14,700 MX y Nayarit completó los primeros lugares con $14,500 MX. Estos resultados incluyen a hombres y mujeres.

La fuerza laboral nacional de albañiles, mamposteros y trabajadores afines fue de 1.77 millones de personas. El salario promedio general de la ocupación se ubicó en $10,500 MX.

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La actividad registró una alta informalidad laboral. La tasa alcanzó 92.2% a nivel nacional durante el periodo analizado.

Oaxaca tuvo el mayor porcentaje de informalidad entre las entidades destacadas. Quintana Roo presentó el menor indicador dentro de esa comparación.

La fuerza laboral nacional de albañiles, mamposteros y trabajadores afines fue de 1.77 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los indicadores disponibles permiten distinguir entre los salarios promedio de las mujeres en trabajos de apoyo a la construcción y los ingresos generales de albañiles, mamposteros y afines.

La comparación también muestra que la concentración de empleo, el nivel de remuneración y la informalidad no siguen el mismo patrón entre las entidades.

La información ofrece una referencia sobre la participación femenina en estas actividades, aunque los datos por ocupación deben interpretarse según el alcance de cada clasificación estadística.

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