Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de tres presuntos integrantes de una célula afín al grupo delictivo conocido como “La Anti Unión”, detenidos el pasado 17 de septiembre con narcóticos y armas de fuego en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se trata de dos adolescentes, identificados como Ángel Ramses López Martínez, alias “El Fideos”, y David Ulises Gallegos Huerta, ambos de 17 años, además de un hombre de 38 años llamado Jaime Rodríguez Pichardo, alias “El Rapero”. Los tres fueron arrestados durante recorridos de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la colonia Morelos.

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Los delitos imputados y las medidas cautelares

Ángel Ramses López Martínez, alias “El Fideos”, y David Ulises Gallegos Huerta fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que Rodríguez Pichardo enfrenta cargos por delitos contra la salud y cohecho. El adulto permanece en prisión preventiva y los adolescentes fueron ingresados al Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes.

Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos. FGJCDMX

La resolución judicial se dividió en dos fechas. El 19 de septiembre, un juez determinó la vinculación a proceso de los dos adolescentes y fijó 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

El 25 de septiembre se resolvió la situación jurídica de Rodríguez Pichardo. El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció dos meses de plazo para que el Ministerio Público cierre la investigación complementaria en su contra.

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Cómo fue la detención en la colonia Morelos

De acuerdo con los antecedentes reportados por la Fiscalía CDMX, elementos de la SSC realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron a las tres personas manipular dos armas de fuego y diversas dosis de narcóticos en el cruce de las calles Claridad y González Ortega.

En la intervención les fueron asegurados una pistola calibre 9 milímetros, un arma larga con nueve cartuchos útiles en conjunto y un total cercano a las 300 dosis de droga: 98 bolsitas con marihuana, 95 envoltorios con metanfetamina y 99 dosis de cocaína. También se les decomisó un teléfono celular, dinero en efectivo y una báscula gramera.

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Caen en Tepito tres presuntos miembros de la "Anti Unión" con droga y armas: estarían ligados al homicidio de dos mujeres en la colonia Morelos. SSC

Durante el procedimiento, Rodríguez Pichardo presuntamente ofreció 15 mil pesos a los policías para evitar ser puesto a disposición del Ministerio Público, hecho que derivó en el cargo adicional de cohecho.

Los tres detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, que incorporó a la carpeta de investigación las entrevistas de los policías participantes, así como dictámenes periciales en fotografía, química y balística.

El vínculo con el doble homicidio en la colonia Morelos

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó a través de su cuenta en la red social X que la célula a la que pertenecerían los tres detenidos está vinculada al homicidio de dos mujeres, ocurrido un día antes de la detención en inmediaciones de la colonia Morelos. El comunicado oficial 2546/2026 de la SSC respalda esa relación.

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De forma extraoficial, se atribuyó a “El Fideos” haber invitado a las víctimas a la fiesta donde fueron asesinadas, y se le señala como responsable de al menos diez homicidios en la zona. Una de las mujeres habría sido acusada por integrantes de la Anti Unión de intentar vincularlos con la organización rival, La Unión Tepito.

Dos mujeres de entre 25 y 30 años fueron asesinadas a disparos mientras convivían junto a otras personas en el festejo de la Independencia de México la madrugada de este 16 de septiembre en Tepito, en la Ciudad de México Foto: Especial

López Martínez se desempeñaría, de acuerdo con la información recabada por las autoridades, como uno de los sicarios de “El Felipe”, identificado como uno de los jefes de la Anti Unión. Vázquez Camacho precisó, además, que la organización está relacionada con extorsión, cobro de piso y venta de narcóticos en la zona centro de la capital.

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Una de las víctimas, identificada como Odette Rosas, era pareja de un integrante de la Anti Unión. Ella y su acompañante, Abigail Herrera, habrían sido señaladas como “traidoras” por presuntamente intentar relacionar a miembros de la célula con la Unión Tepito. Ambas jóvenes fueron atacadas tras abandonar una fiesta en la colonia Morelos, alrededor de las 3:00 de la madrugada.

El caso del doble homicidio permanece bajo investigación de la Fiscalía CDMX, de forma independiente al proceso penal que ya avanza contra los tres detenidos por narcóticos, armas y cohecho.

La Fiscalía CDMX indicó que continuará fortaleciendo la investigación y persecución de los delitos de alto impacto, con atención particular a los grupos generadores de violencia, con el objetivo de reducir la impunidad y llevar ante la justicia a los responsables.

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