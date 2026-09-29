Orbelín Pineda toma postura sobre Alexis Vega tras anunciar posible retiro de la Selección Mexicana: “Es difícil” (REUTERS/Daniel Becerril)

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Previo a que la Selección Mexicana iniciara su gira en Estados Unidos bajo la dirección de Rafa Márquez, Alexis Vega sorprendió con declaraciones sobre un posible retiro del Tricolor. El delantero de Toluca confesó que está analizando la opción de despedirse del equipo azteca.

De inmediato, esta declaración causó una serie de reacciones entre analistas deportivos y los propios jugadores que están concentrados en el Tri para los duelos amistosos de la fecha FIFA.

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Antes del encuentro contra Perú, Orbelín Pineda, mediocampista del representativo nacional, habló ante la prensa sobre varios temas. Entre ellos, se refirió a lo que dijo Alexis Vega sobre su continuidad en la Selección Mexicana y la posibilidad de dejar de acudir a convocatorias, por lo que tomó postura ante la polémica.

Más adelante, Pineda habló sobre la etapa de Márquez como entrenador y la diferencia con la imagen que proyectaba cuando todavía era futbolista. El jugador se refirió a ese cambio con el tono relajado que acostumbra.

Alexis Vega anunció que piensa en retirarse de la Selección Mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Me ha tocado de las dos formas, tanto de jugador y ahora como entrenador, así que esto es de aprovecharlo porque es un técnico y jugador con mucha experiencia que realmente te lo muestra dentro y fuera de la cancha”, señaló.

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Luego añadió que “es una persona comprometida con lo que hace con su trabajo y nos lo está mostrando dentro de la cancha, así que nosotros debemos adaptarnos a lo que nos está proponiendo”.

Ante ello, Orbelín Pineda resumió la principal diferencia que percibe en el ahora técnico del equipo nacional: “Que ahora habla más”, mencionó entre risas.

¿Qué dijo Orbelín Pineda sobre Alexis Vega?

El Mago Pineda se sinceró sobre las declaraciones de Alexis Vega y explicó que es una situación difícil por la postura que tomó el futbolista de los Diablos Rojos, y es que, tras compartir vestidor durante el Mundial 2026, el actual jugador de Rayados explicó que lo único que le puede ofrecer es apoyo en su decisión.

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¿Qué dijo Orbelín Pineda sobre Alexis Vega? ( REUTERS/Raquel Cunha)

Desde la perspectiva del mediocampista, Vega es un futbolista con grandes capacidades competitivas, por lo que se mostró extrañado de las declaraciones que hizo sobre el Tri al no ser convocado por Rafa Márquez.

“Es difícil la verdad que son opiniones de cada jugador, él está pensando en esa situación y bueno creo que es opinante para todos, tanto para él. Creo que él decide si quiere venir o no quiere venir, sabemos el jugador que es, de la capacidad que tiene y bueno, si lo tenemos acá o si él se tiene otra decisión, hay que respetar y apoyarlo”, sentenció.

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Alexis Vega adelantó retiro de la Selección Mexicana: así respondió Rafa Márquez

Tras el empate 3 a 3 entre Cruz Azul y Toluca, Vega habló con TUDN y afirmó que analiza dejar el combinado nacional. El delantero de los Diablos Rojos adelantó que emitirá un comunicado en los próximos días.

“Estoy viendo si sigo en la Selección o no. Sé que es una decisión complicada pero yo creo que por estos días estaré sacando un comunicado, pero bueno muy feliz”.

En una conferencia de prensa, Rafael Márquez, aseguró que la competencia interna será lo más importante dentro de su era, por lo que no dudó que Padilla o García sumen minutos en la portería (X/ @miseleccionmx)

Por su parte, Rafa Márquez aseguró en conferencia de prensa, después del empate ante Colombia, que desconocía la situación. Aun así, subrayó el peso de Alexis Vega dentro del plantel y explicó que decidió no llamarlo para que descansara debido a las molestias recurrentes que presenta en la rodilla.

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“Acaba de terminar el partido. Así que no tengo ni idea, si hace falta hablaré. Creo que está haciendo un buen torneo con Toluca, ya lo conozco, sé como es, sé lo importante que puede ser para el grupo. Decidimos darle descanso porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y obviamente lo queremos cuidar”.