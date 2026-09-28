México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas del Metro y Metrobús a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Estas son las actualizaciones más importantes hoy lunes 28 de septiembre:

Estación Zócalo-Tenochtitlan del Metro CDMX (Cuartoscuro)
Estación Zócalo-Tenochtitlan del Metro CDMX (Cuartoscuro)

El Metrobús informó que no hay servicio en la estación Euzkaro de la línea 1, por reencarpetamiento. Por su parte, el STC dio a conocer que este lunes la estación Zócalo-Tenochtitlan fue abierta.

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