México busca reducir el uso de efectivo en 2027: cuáles son las monedas y billetes más antiguos en circulación

Varios billetes del Banco de México de distintas denominaciones y monedas de peso reposan sobre una mesa de madera en un mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este viernes 25 de septiembre que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no busca prohibir el uso de efectivo en los 32 estados, sino ampliar de forma gradual los pagos por CoDi y otros canales electrónicos durante 2027.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal al Congreso dentro del Paquete Económico 2027 plantea que estas operaciones alcancen 50% de los pagos el próximo año.

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La propuesta parte de una economía en la que los billetes y monedas mantienen una presencia dominante en compras pequeñas. Para las personas sin cuenta bancaria, señal de datos o teléfono inteligente, el efectivo seguiría como un medio indispensable para sus actividades cotidianas.

El gobierno federal considera que la digitalización de pagos puede atender razones fiscales, de seguridad, disminución de delitos y recaudación. Las gasolineras y las casetas de cobro serían los primeros espacios donde se buscaría reducir el manejo de dinero físico, debido a sus flujos diarios y al volumen de cobros.

“No es que se vaya a prohibir el efectivo ni mucho menos, imagínense, sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”, precisó Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

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Ante esta noticia cobre relevancia el conocer cuáles son los billetes que tienen un valor de cambio en el mercado y aunque muchos no los saben, incluso algunos billetes antiguos aún pueden ser usados como moneda de pago.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son los billetes y monedas más antiguos que aún pueden ser usados para pagar pues aunque muchos establecimientos no suelen recibirlos, aún poseen valor legal.

Una persona presenta un comprobante de pago digital en su teléfono móvil mientras espera en una fila de vehículos en el paso fronterizo de Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los billetes y monedas más antiguos que aún se encuentran en circulación

A pesar de ser de ser las piezas más antiguas que todavía conservan valor legal muchas personas desconocen que legalmente es posible pagar con estas piezas, de acuerdo con Banco de México, pertenecen a la familia B, puesta en circulación el 1 de enero de 1993, durante el cambio a los “nuevos pesos”.

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Billetes: los de 10, 20, 50 y 100 nuevos pesos de la familia B. Hoy equivalen a 10, 20, 50 y 100 pesos, respectivamente. Están en proceso de retiro : aún se pueden usar para pagar, pero los bancos deben retirarlos cuando los reciben y no volver a entregarlos al público. El más antiguo es el de 10 nuevos pesos , con Lázaro Cárdenas, emitido el 1 de enero de 1993.

Monedas: las de 5, 20 y 50 centavos, así como las de 1, 2, 5 y 10 nuevos pesos, también de la familia B y circulantes desde enero de 1993. Las de 5, 20 y 50 centavos continúan en circulación; las piezas de 1 a 10 nuevos pesos conservan su valor equivalente en pesos.

El matiz es importante: no son las piezas que Banxico fabrica actualmente.

Los billetes de la familia B y algunas monedas antiguas tienen poder liberatorio, aunque varias se retiran gradualmente mediante los bancos.

10 nuevos pesos. (Banxico)

20 nuevos pesos. (Banxico)

50 nuevos pesos. (Banxico)

100 nuevos pesos. (Banxico)

Los billetes y monedas más recientes que se encuentran en circulación actualmente

Banco de México identifica como piezas de circulación actual las siguientes:

Billetes

Todos pertenecen a la familia G:

20 pesos , conmemorativo del bicentenario de la Independencia Nacional.

50 pesos .

100 pesos .

200 pesos .

500 pesos .

1,000 pesos.

Los billetes de 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos también pueden encontrarse con la leyenda temporal “100 Aniversario 1925-2025”. Conservan el mismo valor y características de seguridad que las versiones regulares de su denominación.

Banxico

Monedas

5 centavos — familia C.

10 centavos — familia D.

20 centavos — familia D.

50 centavos — familia D.

1 peso — familia C.

2 pesos — familia C.

5 pesos — familia C.

10 pesos — familia C.

20 pesos — familia C1, en diseños dodecagonales de circulación actual.

Banxico

Además de estas piezas, aún pueden aparecer billetes de las familias B, C, D, D1 y F, y algunas monedas antiguas. Tienen valor legal mientras Banxico los retira de manera gradual a través de los bancos; cuando una institución los recibe, no debe volver a ponerlos en circulación.

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