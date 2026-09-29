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Naim Darrechi pide disculpas tras ser acusado de acosar a la mamá de El Abelito

El influencer español reconoce haber bailado de forma inapropiada con Cristina Romero en la fiesta de cumpleaños de su hijo y ofrece disculpas públicas por su comportamiento

Naim Darrechi pide disculpas tras ser acusado de acosar a la mamá de El Abelito
Naim Darrechi pide disculpas tras ser acusado de acosar a la mamá de El Abelito
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Naim Darrechi ofreció disculpas públicas después de ser acusado de acoso hacia Cristina Romero, madre del creador de contenido Abelito, durante la fiesta de cumpleaños de este último celebrada el pasado 27 de septiembre.

El influencer español reconoció el error tanto en una transmisión en vivo como en una historia de Instagram. Y aunque aseguró que no desconocía que ella era la mamá de Abel Sáenz, asume las consecuencias de sus actos.

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Naim Darrechi bailó de forma inapropiada con la mamá de Abelito

Videos de la celebración mostraron a Darrechi bailando pegado a Cristina Romero, acercándose por la espalda de manera intempestiva. Las imágenes circularon con rapidez en redes sociales y generaron acusaciones de comportamiento inapropiado.

Naim Darrechi con la mamá de Abelito (Captura/X)
Naim Darrechi con la mamá de Abelito (Captura/X)

La polémica escaló cuando se filtró un fragmento de conversación entre Darrechi y otro creador identificado como Suavecito. En ese diálogo, el influencer reconoció el carácter del contacto físico con una frase que después se volvió viral: “le apoyé todo, se la recargué en el cuello”, dijo durante la conversación en la fiesta.

El influencer se disculpó primero en una transmisión en vivo

Naim Darrechi ofreció una primera disculpa durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick. Ahí admitió: “Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito, sin saber que era la mamá de Abelito. No fue algo que estuvo bien”.

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En la misma transmisión agregó una reflexión personal sobre el límite que cruzó. “No me gustaría que hicieran eso con mi mamá. Estuvo fatal, lo siento”, expresó el influencer español.

La disculpa se repitió por escrito en Instagram

Naim Darrechi pide disculpas a Abelito (Instagram)
Naim Darrechi pide disculpas a Abelito (Instagram)

Horas después, Darrechi publicó una historia de Instagram con un mensaje más extenso. Ahí insistió en que no midió cómo estaba actuando y que, aunque suele ser cariñoso y bromista, eso no le daba derecho a tomarse ciertas libertades.

En el mismo texto aclaró que desconocía el parentesco de la mujer con Abelito, pero subrayó que ese dato era “lo de menos”: sostuvo que Cristina Romero merecía la misma consideración sin importar quién fuera.

Naim Darrechi explica el origen de su pelea con Aarón Mercury

El creador de contenido español también se refirió al enfrentamiento que sostuvo con Aarón Mercury durante la misma fiesta, aunque en este caso adoptó una postura distinta a la del baile. Aseguró que el motivo del pleito fue que el actor se burló de él.

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El influencer explicó que ninguno de los dos medía bien sus palabras en ese momento. “No me gustó cómo se dirigió a mí esa persona, quizás le subieron las copas. A mí también, yo tenía las copas subidas”, señaló.

A diferencia del episodio con la madre de Abelito, Darrechi fue claro en que no piensa disculparse por la pelea con Mercury. “La verdad es que de eso no me arrepiento para nada”, afirmó. También reveló que no había sido invitado a la fiesta y que asistió como acompañante de Agustín Fernández.

Abelito respondió sin nombrar directamente a Naim Darrechi

El propio Abelito rompió el silencio con un comunicado en el que rechazó cualquier falta de respeto hacia su familia y amigos. En el mensaje no mencionó a Darrechi de forma explícita, pero sus palabras llegaron después de que los videos del baile provocaran críticas contra el español.

Respuesta del Abelito a las polémicas de su fiesta (Instagram/@el_abelito_oficial)
Respuesta del Abelito a las polémicas de su fiesta (Instagram/@el_abelito_oficial)

El creador de contenido también cuestionó a quienes llegaron a su fiesta sin invitación y, en sus palabras, buscaron “lucirse o armar su teatro”. Agregó que su equipo mantuvo controlada la situación, aunque reconoció no saber si “en la vida siempre les toque la misma suerte”, señaló en una historia en Instagram.

No existe declaración pública de la afectada

Pese a la magnitud de la polémica, hasta el momento no hay una declaración pública de Cristina Romero en la que ella misma señale sentirse acosada. Los señalamientos de “presunto acoso” provienen principalmente de la interpretación de usuarios en redes sociales a partir de los videos difundidos.

Entre los testimonios de asistentes a la fiesta destaca el de Agustín Fernández, quien participó en el mismo baile junto a Darrechi y la madre de Abelito. Fernández señaló que, desde lo que pudo observar durante la celebración, Romero no habría mostrado molestia en ese momento, aunque su testimonio corresponde solo a su percepción personal.

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