Salva a las abejas en México: cómo sumarse a la Red de hábitats polinizadores

La imagen contrasta un árido paisaje desértico con una abeja luchando, y un vibrante campo de flores con abejas polinizando, simbolizando el impacto del cambio climático en la biodiversidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las abejas, al igual que las mariposas, colibríes y murciélagos, desempeñan un papel vital como animales polinizadores. Al distribuir el polen a través del aire, garantizan la reproducción de las plantas de flor y de más del 75% de los alimentos de la dieta humana a nivel mundial.

Sin embargo, en México y el mundo, estos animales se encuentran en peligro de extinción debido al cambio climático, la agricultura desmedida y el uso de plaguicidas.

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¿Por qué las abejas están en peligro de extinción y su impacto global?

La reducción en la cantidad de abejas es un problema global que pone en riesgo la seguridad alimentaria y provoca la pérdida de valores estéticos y culturales. Aunque estas especies han sido símbolos de la naturaleza durante siglos, expertos advierten que existe poca atención sobre cómo su reducción impacta directamente en la calidad de vida de las personas.

De acuerdo con el doctor Rafael Bojalil Parra, director de Apoyo a la Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la desaparición de las abejas tendría consecuencias graves a nivel internacional, ya que provocaría la pérdida de muchas especies de plantas. Como señaló en 2024, esto generaría una reacción en cadena que afectaría a diversos animales que dependen de esa flora para su alimentación y supervivencia.

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En la imagen de archivo, una abeja recoge el néctar en Tagelswangen, Suiza. EFE/Steffen Schmidt

A este escenario se suma el factor del cambio climático. En 2021, el diario La Jornada retomó las declaraciones de Lynn Dicks, integrante del Departamento de Zoología de Cambridge, quien explicó que las alteraciones del clima impactan severamente en la conservación. Dicks detalló que los cultivos que necesitan polinizadores sufren más variaciones en su producción en comparación con los cereales, sobre todo ante fenómenos climáticos cada vez más extremos como lluvias y temperaturas atípicas.

Un informe de 2016, en el que participó Lynn Dicks, indica que en los últimos 50 años la producción de alimentos dependientes de polinizadores aumentó hasta un 300%, alcanzando un valor de mercado anual cercano a los 489,000 millones de euros.

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Qué es la iniciativa Poliniza y su importancia en México

Ante la disminución de las poblaciones de polinizadores y las amenazas por la pérdida de hábitat y los agroquímicos, distintos sectores han aumentado sus esfuerzos de concientización y preservación. Un ejemplo destacado es la iniciativa "Poliniza: acciones por los polinizadores", una estrategia social impulsada por la CONABIO que busca promover la conservación de abejas, mariposas, colibríes y murciélagos.

Un “hotel para abejas” instalado en un espacio público de Nueva York forma parte del Pollinator Port Project, una iniciativa que busca crear hábitats seguros para polinizadores en plazas y calles abiertas.

Para contrarrestar esta crisis ambiental, a partir del 1 de junio de 2026, la CONABIO abrió oficialmente el registro nacional para que personas, escuelas y organizaciones transformen espacios públicos o privados en refugios para estas especies.

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Cómo sumarse a la Red de hábitats polinizadores paso a paso

Sumarse a esta gran red nacional es muy sencillo y requiere únicamente de tres acciones:

Crea tu Hábitat Poliniza: Acondiciona un espacio (puede ser un jardín, balcón, huerto o escuela) utilizando plantas nativas que brinden alimento, agua y refugio seguro.

Regístralo en línea: Ingresa a la página oficial www.biodiversidad.gob.mx/poliniza para integrarte a la red nacional y recibir tu reconocimiento oficial.

Monitorea y difunde: Documenta la diversidad de polinizadores que visiten tu espacio para obtener una insignia de monitoreo. Además, comparte tus acciones para multiplicar el impacto positivo en tu comunidad.

Con pequeñas tareas desde nuestros hogares y comunidades, podemos contribuir a que siga floreciendo la vida y asegurar la reproducción de las plantas y nuestros alimentos.

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