Cómo consumir miel con ajo para fortalecer el sistema inmune, mejorar la circulación y reducir la inflamación intestinal

Un frasco de vidrio contiene dientes de ajo pelados sumergidos en miel sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mezcla de miel y ajo se utiliza como remedio casero para complementar la alimentación y buscar alivio ante malestares como cansancio, baja energía o molestias digestivas, aunque sus posibles efectos contra resfriados y gripes no sustituyen una atención médica ni un tratamiento indicado por un profesional.

La preparación también se asocia con el refuerzo del sistema inmunológico, la reducción de inflamación y el cuidado cardiovascular. Estos beneficios potenciales derivan de las propiedades estudiadas por separado en ambos ingredientes, no de una fórmula comprobada para curar enfermedades.

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Lo anterior se debe a quela miel contiene antioxidantes y compuestos con propiedades antibacterianas. En determinados casos, puede ayudar a combatir la tos.

Por su parte, el ajo contiene alicina, un compuesto analizado por su posible contribución a disminuir el colesterol y mejorar la respuesta del sistema inmunológico.

Como mencionamos antes, aunque sus beneficios se atribuyen en mayor medida al ámbito de los remedios caseros un estudio publicado en la revista Journal of Toxicology reportó mejorías en el sistema inmune de personas fumadoras que fueron suplementadas con extracto de miel y ajo, lo que abre la puerta a próximos usos terapéuticos con base científica.

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Un frasco de vidrio contiene dientes de ajo pelados sumergidos en miel junto a una cabeza de ajo sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla se deja reposar entre 24 horas y una semana

La llamada “miel de ajo” se prepara al pelar y machacar ligeramente los dientes de ajo. Después se colocan en un recipiente, se cubren con miel y se tapa la mezcla.

El preparado debe reposar entre 24 horas y una semana. Durante ese periodo se recomienda moverlo suavemente cada día.

Tras este tiempo pueden aparecer burbujas o espuma, mientras la miel adquiere una consistencia más líquida. Estos cambios se relacionan con la fermentación de la preparación.

Una vez lista, la recomendación es consumir una cantidad pequeña, por lo general una cucharadita al día. También puede añadirse a bebidas o alimentos.

Una mujer muestra el proceso de preparación de ajo fermentado en miel dentro de un frasco de vidrio. Durante la demostración, explica las propiedades asociadas a estos ingredientes, como la alicina y las enzimas de la miel, mientras manipula el contenido con una cuchara.(@ daessinatalie)

Bebés menores de un año no deben consumir miel

Los bebés menores de un año no deben consumir miel por el riesgo de botulismo infantil. Esta precaución aplica sin importar si la miel se mezcla con ajo u otros ingredientes.

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Es importante mencionar que el ajo puede causar molestias digestivas y afectar a personas que toman algunos medicamentos, incluidos anticoagulantes. Quienes siguen tratamientos de manera habitual deberían consultar a un profesional de la salud antes de consumir preparados concentrados de ajo.

Además, la miel puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a ciertos componentes y también influir en los niveles de glucosa en sangre. Por ello, su consumo requiere precaución en quienes tienen condiciones médicas relacionadas con el control de azúcar.

La combinación puede integrarse a la alimentación de algunas personas, pero no debe considerarse una fórmula milagrosa ni reemplazar un tratamiento médico. Ante síntomas persistentes, fiebre, dificultad para respirar o una enfermedad diagnosticada, se debe acudir con un profesional de la salud.

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