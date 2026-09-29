México

Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia

Las autoridades michoacanas capturaron a varias personas vinculadas a las actividades de extorsión y narcomenudeo de Rafael N, lider criminal que fue abatido recientemente durante un patrullaje capitalino

Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia. SSP MICHOACÁN
Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia. SSP MICHOACÁN
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La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) detuvo a cinco personas presuntamente relacionadas con delitos de extorsión y venta de drogas en Morelia. De acuerdo con un comunicado oficial, las investigaciones vinculan a los detenidos con Rafael “N”, alias “El Mansito” o “El Jocker”, abatido el pasado sábado anterior en la capital michoacana.

El operativo se desprendió de labores de inteligencia y de la continuidad de las investigaciones abiertas tras la muerte de “El Mansito”. La corporación señaló que los arrestos se dieron en distintos puntos de la ciudad durante intervenciones en flagrancia.

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El operativo y las detenciones

Elementos de la SSP desplegaron un operativo en la colonia Agustín Arriaga Rivera que permitió la detención en flagrancia de Mayra “N” e Ismael “N”, sobre la avenida Periodismo. Durante esta primera intervención, a los implicados se les aseguró un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, 10 cartuchos útiles y 21 envoltorios con cerca de 12 gramos de una sustancia granulada con características de metanfetamina, además de un vehículo y un teléfono celular.

Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia. SSP MICHOACÁN
Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia. SSP MICHOACÁN

Ambos quedaron señalados por su presunta relación con “El Mansito” y con un grupo delincuencial que opera en Morelia y zonas aledañas, vinculado a extorsión y secuestro.

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En seguimiento a estas acciones, sobre la calle Manuel Sabino Crespo fue detenida en flagrancia América “N”, al encontrarse en posesión de siete envoltorios con una sustancia de color rosa, con características propias de la metanfetamina. De acuerdo con las investigaciones, la mujer está presuntamente relacionada con el mismo grupo delincuencial y con actividades de distribución y venta de narcóticos en diferentes zonas de la ciudad.

Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia. SSP MICHOACÁN
Capturan a cinco personas ligadas a "El Mansito", operador criminal abatido por la Guardia Civil en Morelia. SSP MICHOACÁN

Posteriormente, sobre la calle Pedro de Aranda, agentes de la Guardia Civil detuvieron en flagrancia a Óscar “N” y Luis “N”, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Italika que, tras verificar sus antecedentes, resultó con reporte de robo vigente. En esta tercera intervención también les fueron asegurados 10 envoltorios con aproximadamente ocho gramos de sustancia granulada, al parecer metanfetamina, y dos teléfonos celulares.

Vínculo con “El Mansito” y objetos asegurados

Los cinco arrestos forman parte de las líneas de investigación relacionadas con Rafael “N”, el objetivo prioritario abatido el 26 de septiembre en Morelia tras agredir con arma de fuego a elementos de la Guardia Civil durante un operativo de vigilancia. Las autoridades lo identificaban como presunto operador de extorsión con radio de acción en los estados de Michoacán y Guanajuato.

El Mansito, abatido en Morelia. Crédito: SSP Michoacán
El Mansito, abatido en Morelia. Crédito: SSP Michoacán

Tras su muerte, la Guardia Civil intensificó labores de inteligencia que derivaron en la detención de cinco personas en Morelia, señaladas por integrar el mismo grupo delictivo dedicado a la extorsión, el secuestro y la venta de drogas en la capital michoacana.

Antecedentes de los detenidos

Entre los señalamientos que pesan sobre el grupo, el comunicado de la SSP precisó que Mayra “N” se encuentra relacionada con diversas carpetas de investigación por los delitos de feminicidio, extorsión y homicidio, previas a esta detención.

El resto de los implicados, según la dependencia, están vinculados con actividades de distribución y venta de narcóticos en diferentes zonas de Morelia, además del presunto nexo con la célula delictiva ligada a “El Mansito”.

Situación jurídica y contexto del abatimiento

Los cinco detenidos, junto con los indicios asegurados en cada intervención, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

El Mansito fue abatido luego de agredir a los elementos estatales. Crédito: SSP Michoacán
El Mansito fue abatido luego de agredir a los elementos estatales. Crédito: SSP Michoacán

El caso se suma al operativo del 26 de septiembre, cuando elementos de la Guardia Civil realizaban labores de vigilancia en la avenida Periodismo y fueron atacados con arma de fuego por Rafael “N”. La corporación repelió la agresión, lo que derivó en la muerte del presunto operador criminal en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el comunicado de la SSP, “El Mansito” contaba con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado y secuestro agravado, y había sido identificado mediante trabajos de inteligencia como presunto operador de extorsión activo en Michoacán y Guanajuato. Las autoridades no precisaron si tenía vínculos con alguna organización criminal específica ni si existía relación directa con algún cártel de la región.

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