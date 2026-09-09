México

Cómo tener un hermoso árbol de limón en casa o terraza: sin mucho espacio y con cuidados sencillos para tener frutos

Un gesto simple al elegir la planta marca la diferencia entre esperar años o cosechar pronto y expertos detallan la maceta, la luz y el riego que garantizan buenos resultados

Una mujer con delantal usa tijeras para podar un árbol de cítricos en maceta en un patio con plantas y paredes de piedra.
Un árbol de limón mexicano puede crecer sano en una maceta con los cuidados correctos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un árbol de limón mexicano cabe en una maceta de 40 centímetros de diámetro y puede darle fruto en menos de dos años a cualquier persona con un balcón o terraza, sin necesidad de un jardín grande.

La clave está en comprar una planta injertada en el vivero, en lugar de sembrar una semilla de limón de la fruta, y en darle sol directo, riego moderado y una maceta con buen drenaje desde el primer día.

PUBLICIDAD

Una planta de semilla común tarda de tres a cinco años en producir, según documenta la Universidad Autónoma del Estado de México, mientras que una injertada adelanta esa espera de forma considerable.

Limones verdes con hojas, flores blancas y gotas de rocío llenan una caja de madera, destacando un limón partido, con cítricos difuminados de fondo.
La elección de la planta en el vivero determina qué tan pronto llegan los primeros frutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese punto resuelto, los cuidados sencillos pero diarios son los que determinan si el árbol crece frondoso y llega a dar limones.

Por qué conviene pedir una planta injertada en el vivero

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias explica que el injerto acorta el tiempo de espera porque une una variedad productiva ya conocida a una raíz que le aporta fuerza. El resultado es un árbol más uniforme en tamaño y calidad de fruto.

PUBLICIDAD

En el vivero basta con pedir un limón mexicano injertado y verificar una pequeña marca o “codo” en la parte baja del tronco, donde se unieron las dos plantas.

Numerosas plantas de interior verdes en macetas y colgantes, iluminadas por la luz del día que entra por una ventana, con un vaso de agua en una mesa de madera.
Una planta injertada de limón mexicano puede dar fruto en menos de dos años, según la Universidad Autónoma del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ramas que crecen por debajo de esa marca provienen de la raíz y no dan fruto, así que conviene retirarlas, según el programa de Maestros Jardineros de la Universidad de California.

Tamaño y características de la maceta ideal

La recomendación es iniciar con una maceta de unos 38 centímetros de ancho y buena profundidad, con orificios de drenaje amplios en la base, según el portal de divulgación agrícola de la Universidad de Florida recomienda.

El material puede ser plástico, madera o metal, siempre que el agua escurra con facilidad.

Maceta de terracota alta con una abertura frontal y orificios en la base sobre un suelo de tablas de madera en un jardín.
La maceta debe tener orificios para conservar un drenaje correcto, terracota sin esmalte es una opción viable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere elegir un recipiente apenas más grande que el cepellón de raíces al comprarlo, porque una maceta demasiado amplia retiene humedad de más y puede pudrir la raíz.

El cambio a un contenedor mayor se hace de forma gradual, conforme las raíces llenan el espacio disponible, según el portal de la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña.

Para el sustrato, la misma sociedad británica recomienda mezclar tierra para macetas con un 20% de perlita o grava, que mejora el drenaje sin secar la tierra por completo.

Un pequeño árbol en maceta de terracota con hojas verdes, flores blancas y limas verdes en una terraza.
El limonero mexicano da unas pequeñas flores blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sustrato necesita buen drenaje y un nivel de acidez de entre 5.5 y 7.0.

Al menos 4 horas de sol directo para que de flores y frutos

El limón mexicano necesita mucha luz para producir flores y fruto.

La Universidad de California indica que los limoneros en maceta requieren al menos cuatro horas de sol directo para sobrevivir, aunque la producción mejora con más horas de exposición, idealmente en una terraza o ventana orientada al sur.

El sol brillante y deslumbrante ocupa el centro de un cielo azul claro, completamente despejado y sin nubes, con un ligero destello de lente.
La luz solar directa es un requisito indispensable para el limonero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura óptima de desarrollo está entre los 22 y los 28 grados centígrados.

La planta no tolera heladas y debe resguardarse cuando la temperatura baja de los cero grados.

El riego se decide con el tacto, nunca con un calendario fijo

La Universidad de Florida recomienda regar solo cuando los primeros dos a cinco centímetros del sustrato están secos al tacto, y hacerlo de manera completa hasta que el agua drene por los orificios de la base.

El riego excesivo es, según la misma universidad, la causa más común de que las raíces se pudran en maceta.

Una mujer con regadera, un árbol de limón en maceta, plantas en un balcón y un letrero con la leyenda Limón verde mexicano.
No se debe regar el árbol de limón si la superficie del sustrato sigue húmeda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña señala que las hojas amarillas o que se caen suelen ser la primera señal de exceso de agua.

En invierno, el riego debe espaciarse todavía más, dejando que la superficie del sustrato se seque antes de regar de nuevo.

Fertilización y poda correcta según la fecha del año

La Universidad de California recomienda fertilizar el árbol en maceta de dos a tres veces al año, empezando en primavera, con un producto de liberación lenta formulado para cítricos.

Las hojas amarillas también pueden indicar que la planta necesita nutrientes, no solo exceso de riego.

Un limonero en maceta con frutos verdes y flores blancas sobre una terraza con barandilla y muebles de madera.
La temperatura óptima para el desarrollo del limón mexicano está entre 22 y 28 grados centígrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña distingue dos etapas: de marzo a octubre conviene usar un fertilizante alto en nitrógeno, y de noviembre a mediados de marzo cambiar a uno más balanceado.

La poda se concentra en febrero, retirando ramas débiles o mal ubicadas sin eliminar más de un tercio del follaje.

El limón Meyer, una opción compacta para espacios muy reducidos

Quien tenga un balcón pequeño o quiera cultivar en interiores puede considerar el limón Meyer, una variedad híbrida que se mantiene compacta en maceta, conocida por su brillante color amarillo.

La Universidad de California señala que un contenedor de apenas 40 centímetros de ancho y alto es suficiente para sostener un ejemplar de esta variedad.

Limonero enano con hojas verdes, flores blancas y limones amarillos en una maceta de terracota, sobre un suelo de baldosas junto a una ventana.
El limón Mayer se adapta bien a condiciones de poco espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta planta es autofértil, es decir, no necesita otro árbol cercano para producir fruto.

Comparte con el limón mexicano la misma regla básica de riego: la tierra debe secarse parcialmente entre un riego y otro, porque el exceso de agua daña la raíz de ambas variedades por igual.

Temas Relacionados

PlantasJardineriaLimonHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Sonora Santanera, Luis R. Conriquez y La Maldita Vecindad darán conciertos gratis durante las fiestas patrias: Lugar, fecha y horario

El festejo patrio se realiza el 15 de septiembre en la explanada de la demarcación Gustavo A. Madero, en CDMX, con una cartelera que mezcla generaciones y géneros musicales distintos

La Sonora Santanera, Luis R. Conriquez y La Maldita Vecindad darán conciertos gratis durante las fiestas patrias: Lugar, fecha y horario

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 9 de septiembre: la mandataria destaca que “no hay impuestos, ni gasolinazos”

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 9 de septiembre: la mandataria destaca que “no hay impuestos, ni gasolinazos”

Aseguran que Icho Van, ex de Gala Montes, habría intentado convencerla de no abandonar La Casa de los Famosos: “Le hablaron”

El periodista Mich Rubalcava reveló supuestos detalles de lo acontecido en el reality de Televisa

Aseguran que Icho Van, ex de Gala Montes, habría intentado convencerla de no abandonar La Casa de los Famosos: “Le hablaron”

Gobierno de Trump destruye sexto barco ecuatoriano ligado a Los Choneros, socios del Cártel de Sinaloa

El Comando Sur de Estados Unidos informó de la destrucción del pesquero Don Rufo, señalado como una presunta estación de reabastecimiento para operaciones de Los Choneros, organización ecuatoriana asociada al Cártel de Sinaloa

Gobierno de Trump destruye sexto barco ecuatoriano ligado a Los Choneros, socios del Cártel de Sinaloa

Niurka desata polémica en La Granja VIP 2 al hablar de su pasado y las heridas que dejó atrás quemando la “mala hierba”

La vedette protagonizó un momento emotivo en el reality, donde habló de las heridas que la transformaron y del vínculo que ha construido con sus compañeros

Niurka desata polémica en La Granja VIP 2 al hablar de su pasado y las heridas que dejó atrás quemando la “mala hierba”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Gobierno de Trump destruye sexto barco ecuatoriano ligado a Los Choneros, socios del Cártel de Sinaloa

Dos grupos, un mismo apodo: la diferencia entre Los Rusos que amenazan en Guerrero y los que controlan Mexicali

Frustran atentado contra el gobernador y la fiscal de Nayarit: identificaron el plan y rutas previstas por criminales

Líderes de Los Chapitos y La Mayiza siguen prófugos: qué se sabe de ellos a 2 años de la guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así inició la historia de amor entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso

Así inició la historia de amor entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso

La Coreañera fue víctima de una secta japonesa y estuvo encerrada en el Ajusco antes de La Granja VIP 2: “Tengo muchos traumas”

La Sonora Santanera, Luis R. Conriquez y La Maldita Vecindad darán conciertos gratis durante las fiestas patrias: Lugar, fecha y horario

Aseguran que Icho Van, ex de Gala Montes, habría intentado convencerla de no abandonar La Casa de los Famosos: “Le hablaron”

Niurka desata polémica en La Granja VIP 2 al hablar de su pasado y las heridas que dejó atrás quemando la “mala hierba”

DEPORTES

Del Real Madrid al América: David Alaba sería opción para reforzar la defensa de las Águilas

Del Real Madrid al América: David Alaba sería opción para reforzar la defensa de las Águilas

Hijos de Julio César Chávez sorprenden con tremendo físico a días de sus peleas

Napoli vs Arsenal EN VIVO: horario, canal y dónde ver el partido de la jornada 1 de la Champions League desde México

Así fue el inesperado encuentro entre Charles Leclerc, Alejandro Speitzer y Renata Notni en el GP de Italia 2026

Por qué Gilberto Mora no fue considerado dentro de los nominados al Balón de Oro 2026