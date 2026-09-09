Cómo tener un hermoso árbol de limón en casa o terraza: sin mucho espacio y con cuidados sencillos para tener frutos

Un árbol de limón mexicano puede crecer sano en una maceta con los cuidados correctos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un árbol de limón mexicano cabe en una maceta de 40 centímetros de diámetro y puede darle fruto en menos de dos años a cualquier persona con un balcón o terraza, sin necesidad de un jardín grande.

La clave está en comprar una planta injertada en el vivero, en lugar de sembrar una semilla de limón de la fruta, y en darle sol directo, riego moderado y una maceta con buen drenaje desde el primer día.

PUBLICIDAD

Una planta de semilla común tarda de tres a cinco años en producir, según documenta la Universidad Autónoma del Estado de México, mientras que una injertada adelanta esa espera de forma considerable.

La elección de la planta en el vivero determina qué tan pronto llegan los primeros frutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese punto resuelto, los cuidados sencillos pero diarios son los que determinan si el árbol crece frondoso y llega a dar limones.

Por qué conviene pedir una planta injertada en el vivero

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias explica que el injerto acorta el tiempo de espera porque une una variedad productiva ya conocida a una raíz que le aporta fuerza. El resultado es un árbol más uniforme en tamaño y calidad de fruto.

PUBLICIDAD

En el vivero basta con pedir un limón mexicano injertado y verificar una pequeña marca o “codo” en la parte baja del tronco, donde se unieron las dos plantas.

Una planta injertada de limón mexicano puede dar fruto en menos de dos años, según la Universidad Autónoma del Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ramas que crecen por debajo de esa marca provienen de la raíz y no dan fruto, así que conviene retirarlas, según el programa de Maestros Jardineros de la Universidad de California.

Tamaño y características de la maceta ideal

La recomendación es iniciar con una maceta de unos 38 centímetros de ancho y buena profundidad, con orificios de drenaje amplios en la base, según el portal de divulgación agrícola de la Universidad de Florida recomienda.

PUBLICIDAD

El material puede ser plástico, madera o metal, siempre que el agua escurra con facilidad.

La maceta debe tener orificios para conservar un drenaje correcto, terracota sin esmalte es una opción viable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sugiere elegir un recipiente apenas más grande que el cepellón de raíces al comprarlo, porque una maceta demasiado amplia retiene humedad de más y puede pudrir la raíz.

El cambio a un contenedor mayor se hace de forma gradual, conforme las raíces llenan el espacio disponible, según el portal de la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña.

Para el sustrato, la misma sociedad británica recomienda mezclar tierra para macetas con un 20% de perlita o grava, que mejora el drenaje sin secar la tierra por completo.

PUBLICIDAD

El limonero mexicano da unas pequeñas flores blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sustrato necesita buen drenaje y un nivel de acidez de entre 5.5 y 7.0.

Al menos 4 horas de sol directo para que de flores y frutos

El limón mexicano necesita mucha luz para producir flores y fruto.

La Universidad de California indica que los limoneros en maceta requieren al menos cuatro horas de sol directo para sobrevivir, aunque la producción mejora con más horas de exposición, idealmente en una terraza o ventana orientada al sur.

La luz solar directa es un requisito indispensable para el limonero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura óptima de desarrollo está entre los 22 y los 28 grados centígrados.

La planta no tolera heladas y debe resguardarse cuando la temperatura baja de los cero grados.

El riego se decide con el tacto, nunca con un calendario fijo

La Universidad de Florida recomienda regar solo cuando los primeros dos a cinco centímetros del sustrato están secos al tacto, y hacerlo de manera completa hasta que el agua drene por los orificios de la base.

PUBLICIDAD

El riego excesivo es, según la misma universidad, la causa más común de que las raíces se pudran en maceta.

No se debe regar el árbol de limón si la superficie del sustrato sigue húmeda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña señala que las hojas amarillas o que se caen suelen ser la primera señal de exceso de agua.

En invierno, el riego debe espaciarse todavía más, dejando que la superficie del sustrato se seque antes de regar de nuevo.

Fertilización y poda correcta según la fecha del año

La Universidad de California recomienda fertilizar el árbol en maceta de dos a tres veces al año, empezando en primavera, con un producto de liberación lenta formulado para cítricos.

Las hojas amarillas también pueden indicar que la planta necesita nutrientes, no solo exceso de riego.

La temperatura óptima para el desarrollo del limón mexicano está entre 22 y 28 grados centígrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña distingue dos etapas: de marzo a octubre conviene usar un fertilizante alto en nitrógeno, y de noviembre a mediados de marzo cambiar a uno más balanceado.

PUBLICIDAD

La poda se concentra en febrero, retirando ramas débiles o mal ubicadas sin eliminar más de un tercio del follaje.

El limón Meyer, una opción compacta para espacios muy reducidos

Quien tenga un balcón pequeño o quiera cultivar en interiores puede considerar el limón Meyer, una variedad híbrida que se mantiene compacta en maceta, conocida por su brillante color amarillo.

La Universidad de California señala que un contenedor de apenas 40 centímetros de ancho y alto es suficiente para sostener un ejemplar de esta variedad.

El limón Mayer se adapta bien a condiciones de poco espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta planta es autofértil, es decir, no necesita otro árbol cercano para producir fruto.

Comparte con el limón mexicano la misma regla básica de riego: la tierra debe secarse parcialmente entre un riego y otro, porque el exceso de agua daña la raíz de ambas variedades por igual.

PUBLICIDAD