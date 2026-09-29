José José: el cáncer que causó su muerte en 2019 y la fractura familiar a siete años de su partida

El intérprete mexicano falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años a causa de un cáncer de páncreas. FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO.COM

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El cantante José José falleció a los 71 años en Florida tras luchar contra un cáncer de páncreas. El deceso del intérprete mexicano ocurrió el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de la localidad de Homestead.

Las complicaciones sistémicas provocadas por la afección pulmonar aceleraron el fallo en sus órganos. El informe médico oficial indicó que una neumonía sobrevenida durante su estancia hospitalaria deterioró su organismo en los últimos días de vida.

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La partida de José Rómulo Sosa Ortiz desató una crisis entre sus descendientes directos. La falta inicial de información sobre la ubicación de sus restos en Miami detonó el conflicto entre los herederos.

Los hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol Sosa, viajaron a territorio estadounidense tras recibir la notificación del fallecimiento. En el lugar enfrentaron la negativa de su hermana menor, Sara Sosa, para precisar la ubicación del cuerpo.

El distanciamiento entre ambos núcleos familiares inició en febrero de 2018. En esa fecha, Sara Sosa trasladó a su padre desde la Ciudad de México hacia un hospital de la península de Florida sin el consentimiento de sus hermanos.

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El cáncer de páncreas melló la salud del artista tras décadas de afecciones previas

El propio artista confirmó su diagnóstico en marzo de 2017 mediante un mensaje grabado en video. En ese comunicado, el cantante explicó la presencia de la masa tumoral y el inicio del protocolo médico en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El tumor neuroendocrino localizado en la cabeza del páncreas comprometió de forma severa la capacidad de su organismo para digerir nutrientes y asimilar alimentos. La presencia del carcinoma provocó una pérdida drástica de peso y masa muscular, una condición médica conocida como caquexia tumoral.

La localización de la masa y los tratamientos de quimioterapia agravaron la fragilidad física del intérprete, lo que debilitó su sistema inmunológico y dejó su cuerpo vulnerable a complicaciones respiratorias recurrentes.

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La salud del cantante arrastró un deterioro progresivo acumulado durante varias décadas. Entre los padecimientos previos figuraron la enfermedad de Lyme, una parálisis facial severa, reflujo gastroesofágico y lesiones permanentes en las cuerdas vocales que mermaron su capacidad interpretativa.

Los médicos del centro hospitalario en Homestead confirmaron que el avance del tumor cancerígeno comprometió las funciones vitales del artista. El deceso se certificó a las 12:15 horas del 28 de septiembre de 2019.

El cantante dio a conocer públicamente en 2017 el diagnóstico del tumor que afectó su salud en sus últimos años de vida. (Foto: Instagram @josejoseoficial)

El traslado a Florida desencadena la repatriación de las cenizas y el quiebre familiar

En febrero de 2018, Sara Sosa coordinó el traslado del cantante desde la Ciudad de México hacia un centro médico de la península de Florida. El desplazamiento ocurrió sin el consentimiento de sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa.

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A partir de ese viaje, la comunicación entre el cantante y sus hijos mayores se interrumpió de forma paulatina. Los familiares señalaron un aislamiento forzado en la residencia de Florida bajo la custodia de la rama menor de la familia.

El desencuentro mediático alcanzó su punto crítico durante los días posteriores al fallecimiento. Las autoridades consulares de México intervinieron para facilitar el diálogo entre los deudos en las instalaciones del consulado en Miami.

Las partes acordaron la cremación del cuerpo y la división del material biológico en dos porciones iguales. El 9 de octubre de 2019, la mitad de los restos desembarcó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir honores públicos en el Palacio de Bellas Artes y la Basílica de Guadalupe.

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El cortejo fúnebre culminó con la inhumación de las cenizas en el Panteón Francés. La otra porción de los restos permaneció bajo el resguardo de la viuda Sara Salazar en territorio estadounidense.

José José con sus hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa, quienes emprendieron acciones legales tras el traslado del artista a Florida. (Foto: cuartoscuro.com)

Un tribunal de la Ciudad de México nombra a Anel Noreña heredera universal

En abril de 2021, un juzgado de lo familiar en la Ciudad de México dio lectura al testamento del artista. La sentencia ratificó a Anel Noreña, segunda esposa del intérprete, como heredera universal de sus bienes.

La resolución judicial concedió a Noreña el control sobre los derechos del nombre, la marca registrada y la gestión de las regalías generadas por la empresa discográfica Sony Music.

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La defensa legal de Sara Sosa desconoció la validez del dictamen ante una corte de Florida. Los abogados argumentaron que la residencia fija del cantante se ubicaba en Homestead al momento del deceso y que la legislación local invalida la designación por el divorcio legal firmado décadas atrás.

Pese a las objeciones jurídicas en Estados Unidos, el fallo emitido en México otorgó a Noreña el dominio sobre las regalías por la difusión de 300 canciones grabadas durante la trayectoria del cantante.

La resolución judicial emitida en la Ciudad de México determinó a Anel Noreña como heredera universal del patrimonio del cantante. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

La disputa comercial por la marca y el rendimiento del catálogo musical

El distanciamiento familiar trascendió a los hijos mayores cuando surgieron desacuerdos públicos entre Noreña y su hija Marysol Sosa. Las diferencias se centraron en la explotación comercial de la imagen del artista.

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La negativa de la heredera universal para autorizar el lanzamiento de productos comerciales con la marca registrada provocó el cese de la comunicación directa entre madre e hija. Los proyectos de exhibiciones públicas y la creación de un museo con los trajes y galardones del intérprete permanecen detenidos.

La explotación comercial de la marca e imagen de José José mantiene divididos a sus familiares en México y Estados Unidos. (Foto AP/Gregory Bull, archivo)

La obra musical de José José mantiene altos volúmenes de audiencia, temas como El triste, La nave del olvido, 40 y 20 y Gavilán o paloma acumulan más de 1,500 millones de reproducciones en Spotify.

Las canciones del intérprete forman parte del acervo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Los registros oficiales ubican a la figura del artista entre las 10 voces más reproducidas en el repertorio popular mexicano.

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