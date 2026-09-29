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Rafa Márquez condiciona al Tala Rangel en la portería para el México vs Perú: “Aquí nadie está asegurado”

El técnico del Tricolor dejó en claro cuáles serán las exigencias dentro de la concentración y abrió espacios para todos los jugadores

Rafa Márquez condiciona al Tala Rangel en la portería para el México vs Perú: “Aquí nadie está asegurado” ( REUTERS/Raquel Cunha)
Rafa Márquez condiciona al Tala Rangel en la portería para el México vs Perú: “Aquí nadie está asegurado” ( REUTERS/Raquel Cunha)
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Rafa Márquez ya debutó como director técnico de la Selección Mexicana, en su primer partido se llevó un empate 1 - 1 ante Colombia, ahora el Tricolor se prepara para el siguiente compromiso ante Perú. En conferencia de prensa, el estratega habló sobre las posibles rotaciones que habría en su once inicial.

El Káiser se sinceró sobre el estilo que buscará impregnar en el equipo nacional, por lo que lanzó una condicional a todos los jugadores que conforman su primera convocatoria, que nadie “está asegurado” en su posición, por lo que abrió el espacio a posibles cambios.

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Y es que, cuando fue cuestionado sobre la continuidad de Raúl Tala Rangel en la portería de la Selección Mexicana por su actuación en el Mundial 2026 bajo la era de Javier Aguirre, Rafa abrió espacio para que cada jugador compita por un lugar en la alineación, por lo que dejó espacio para que Álex Padilla y Óscar García sumen minutos.

En una conferencia de prensa, Rafael Márquez, aseguró que la competencia interna será lo más importante dentro de su era, por lo que no dudó que Padilla o García sumen minutos en la portería (X/ @miseleccionmx)

¿Rafa Márquez cambiará al Tala Rangel de la portería del Tri?

Rafa Márquez afirmó que buscará promover la competencia interna en la selección y dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en la portería durante los partidos amistosos de la fecha FIFA, con el objetivo de que Álex Padilla y Óscar García sumen minutos.

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Si hay algo que quiero imponer dentro de la selección es la competencia interna. Aquí yo creo que nadie está asegurado, todos tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que convencerme para ganarse, obviamente, primero ser convocados y después, obviamente, poder ser titulares”, declaró el entrenador.

Márquez sostuvo que la competencia elevará el nivel del equipo y confirmó su intención de observar a los dos porteros jóvenes en los próximos encuentros. “La competencia genera mucho más nivel. Y bueno, sí espero poder también ver a los dos chicos, son jóvenes, tienen futuro, así que espero sí darles más minutos”, señaló.

(@Chivas)
(@Chivas)

Rafa Márquez analiza situación de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo para el México vs Perú

Rafael Márquez decidió mantener a Chivas como la base del Tricolor, con el llamado de seis futbolistas del Rebaño. Entre las novedades destacan las primeras convocatorias de Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

El técnico explicó que la Selección cuenta con un promedio de edad bajo y que su intención es reducirlo todavía más con la incorporación de los jugadores del Guadalajara. Márquez señaló que busca sacar la mejor versión futbolística de cada integrante para fortalecer al equipo nacional.

“Bajo la experiencia que tuve en el Barca B, el poder ayudarle individualmente al jugador para poder sacarle provecho es algo en lo que yo creo. Si se han fijado, la media de hoy de la Selección es de 25 años, gente joven. Vendrá también gente joven de Chivas que está haciendo un gran trabajo en el equipo”, explicó el entrenador durante una conferencia de prensa.

La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana continuará el próximo martes 29 de septiembre cuando el combinado nacional se mida ante su similar de Perú (X@miseleccionmx)
La era de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana continuará el próximo martes 29 de septiembre cuando el combinado nacional se mida ante su similar de Perú (X@miseleccionmx)

Márquez añadió que confía en el trabajo individual para potenciar las capacidades de los futbolistas y trasladar ese desarrollo al beneficio colectivo. También consideró que ese proceso puede ayudar a generar mayor confianza entre los clubes para permitir que sus jugadores acudan a las convocatorias y trabajen con la Selección de manera paralela a sus equipos.

“Creo en eso, en el trabajo de potencializar al jugador en beneficio del equipo. Si puedo hacer eso, puedo convencer a los equipos de que tengan más la confianza de dejarlos venir y poder trabajar con ellos para el beneficio de los dos en paralelo”, afirmó.

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