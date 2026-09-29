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Aldo de Nigris lanza guiño a Karina Torres tras los elogios en la dinámica “congelados” de La Casa de los Famosos México

Tras quedar cautivada por la visita del regiomontano a La Casa de los Famosos México, la creadora de contenido recibió un guiño viral que encendió las redes sociales

El influencer Aldo de Nigris respondió a los elogios de Karina Torres tras su ingreso a La Casa de los Famosos México.
El influencer Aldo de Nigris respondió a los elogios de Karina Torres tras su breve ingreso a La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )
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El influencer Aldo de Nigris respondió a los elogios de Karina Torres tras su ingreso a La Casa de los Famosos México durante la recta final del reality show.

El ganador de la tercera temporada acudió a las instalaciones de la residencia junto a la conductora Galilea Montijo con el objetivo de entregar el maletín que contiene el premio destinado al triunfador de la edición.

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Los participantes de la cuarta temporada permanecieron congelados como parte de una dinámica obligatoria de la producción mientras los visitantes recorrieron los espacios de la propiedad y dirigieron palabras de aliento a los competidores.

Al concluir la actividad y recuperar la movilidad dentro del inmueble, la creadora de contenido leonesa manifestó de forma abierta la sorpresa que le causó el atractivo físico del influencer regiomontano ante el resto de sus compañeros.

¡Qué guapo, güey! Me quedé estúpid* viéndolo. Imagínate que hubiera estado con él yo encerrada, no, me hubiera hecho mis chakiritas en el baño”, expresó la integrante de Las Perdidas entre risas durante la transmisión del programa.

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Karina Torres expresó su admiración por la visita de Aldo de Nigris

La reacción espontánea de la concursante generó risas inmediatas entre los demás habitantes del reality show, quienes escucharon atentos la narración sobre la impresión que le causó el exganador.

Karina Torres detalló la conmoción que le produjo ver al regiomontano a escasos metros de distancia, en un momento en que la tensión del concurso aumentó por la proximidad de la etapa culminante del proyecto.

Las declaraciones de la influencer se propagaron con rapidez entre las plataformas digitales, donde los espectadores compartieron el fragmento en vivo y comentaron la naturalidad con la que abordó su gusto por el invitado.

La simpatía expresada por la concursante se sumó a los momentos más comentados de la recta final del programa, en el que los siete finalistas buscaron captar la atención de la audiencia para acumular votos favorables.

El momento protagonizado por la creadora de contenido se posicionó entre las tendencias principales de las redes sociales horas después de la transmisión de la dinámica en directo.

la creadora de contenido leonesa manifestó de forma abierta la sorpresa que le causó el atractivo físico del conductor regiomontano
Karina Torres manifestó de forma abierta la sorpresa que le causó el atractivo físico del influencer regiomontano (Captura de pantalla )

El creador de contenido respondió en redes sociales con un meme de Disney

Tras la viralización de las frases pronunciadas dentro del programa, Aldo de Nigris decidió responder a las palabras de la participante mediante un comentario directo en las cuentas oficiales de la influencer.

El influencer regiomontano publicó la frase “Ya me vi” para acompañar una imagen extraída de la película animada Pocahontas, en la que los personajes de John Smith y la protagonista se toman de las manos y se miran fijamente.

La publicación del exfutbolista acumuló miles de reacciones positivas por parte de los internautas en las primeras horas posteriores a su difusión en las plataformas digitales.

Los seguidores de ambos personajes reaccionaron con sorpresa ante la interacción y debatieron sobre la intención detrás del gesto del creador de contenido hacia la finalista del certamen.

Diversos usuarios de la red social señalaron que el comentario representó un guiño cómico para impulsar la candidatura de la leonesa, mientras otros especularon con una posible amistad entre ambos fuera de las cámaras.

La respuesta de Aldo de Nigris fortaleció la presencia digital de la concursante en un instante determinante para la definición de las votaciones en el reality.

El creador de contenido respondió en redes sociales con un meme.
El creador de contenido respondió en redes sociales con un meme de Disney. (Captura de pantalla )

La Casa de los Famosos México definió el calendario de eliminaciones previas a la final

El ingreso de los conductores a la residencia ocurrió inmediatamente después de la eliminación de la participante Brianda Deyanara, última eliminación de la temporada.

La salida de Deyanara dejó conformada la lista definitiva de los siete finalistas que compiten por el galardón principal de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

El grupo que busca la victoria en esta edición quedó integrado por Ese Pérez, Memo Schutz, Ernesto Laguardia, Gema Garoa, Yahir, Mariana Ochoa y Karina Torres.

El dinero que se entregará al primer lugar permaneció resguardado dentro de un recipiente transparente ubicado en el área común de la casa, donde debe seguir bajo llave hasta la gala estelar.

Tras la salida de Brinda Deyanara la placa de finalista quedó conformada por 7 habitantes.
Tras la salida de Brinda Deyanara la placa de finalista quedó conformada por 7 habitantes.

El monto acordado por la producción equivale a 4,000,000 de pesos, suma que recibirá la celebridad que acumule la mayor cantidad de votos del público antes del cierre de los sistemas de votación.

Las reglas del reality show establecieron que el próximo miércoles 30 de septiembre abandona las instalaciones el concursante que registre la menor votación hasta ese momento.

El proceso de eliminación continuará el jueves 1 de octubre con la salida de un segundo competidor bajo el mismo criterio de conteo semanal.

El domingo 4 de octubre se celebrará la Gala Final con únicamente cinco habitantes dentro de la residencia, quienes disputarán el premio definitivo del programa tras semanas de competencia.

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