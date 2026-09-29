Ricardo Anaya reitera voto del PAN contra la Ley Antimemes: “Si les molestan los memes, que gobiernen bien”

Ricardo Anaya confirmó que la bancada panista rechazará la reforma durante su discusión en el Senado.

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El líder del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, anunció que la bancada panista votará en contra de la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, conocida como “Ley Antimemes”, cuyo dictamen contempla sanciones por el uso de elementos de identidad gráfica de instituciones públicas bajo determinadas circunstancias.

Durante su posicionamiento, Anaya cuestionó el alcance de la propuesta y sostuvo que podría afectar la libertad de expresión. El senador afirmó que el PAN rechazará la reforma al considerar que las disposiciones relacionadas con el uso de símbolos oficiales podrían tener consecuencias sobre contenidos de parodia y humor.

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“Si les molestan los memes, pues que gobiernen bien y que entiendan que en una democracia debe haber libertad de expresión”, declaró.

¿Qué propone la llamada Ley Antimemes que discute el Senado?

La reforma fue enviada al Congreso en mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de las modificaciones necesarias para cumplir con disposiciones del Capítulo 20 del T-MEC en materia de propiedad intelectual.

Senado de la República

La iniciativa original contemplaba penas de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilizaran, reprodujeran o imitaran, a escala comercial, logotipos, dominios o signos oficiales de los distintos niveles de gobierno con la intención de engañar o cometer un ilícito.

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Sin embargo, el dictamen fue modificado durante su análisis en las comisiones del Senado. El 23 de septiembre, las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera aprobaron reducir las penas previstas.

Con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, las comisiones avalaron establecer una sanción de uno a cinco años de prisión.

Reforma contempla uso de logotipos y documentos oficiales

El texto aprobado por las comisiones establece que las sanciones podrían aplicarse cuando una persona reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de los tres órdenes de gobierno y los haga pasar como auténticos.

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El dictamen incluye logotipos, dominios electrónicos y documentos oficiales dentro de los elementos sujetos a regulación. foto: morena/wikipedia

No obstante, la disposición incorpora una serie de condiciones para que pueda configurarse el delito. Entre ellas se encuentra que el uso de los elementos institucionales ocurra a escala comercial, que exista intención de inducir al error o engaño y que el propósito esté relacionado con la comisión de una conducta ilícita.

De acuerdo con el contenido del dictamen, las disposiciones abarcan también plataformas, servicios y sistemas informáticos, además de documentos y comunicaciones oficiales.

Entre los principales elementos contemplados se encuentran:

Uso, reproducción, imitación o incorporación de identidad gráfica institucional .

Aplicación a escala comercial .

Utilización de logotipos , dominios electrónicos o documentos oficiales.

Intención de inducir al error o engaño .

Propósito de cometer un ilícito relacionado con la aparente procedencia oficial.

Penas de uno a cinco años de prisión .

Multas de mil a 10,000 UMA.

Ricardo Anaya cuestiona alcance de la reforma

Ricardo Anaya sostuvo que el PAN votará en contra del proyecto y calificó la medida como una forma de censura. En su intervención, vinculó la discusión con la protección de la libertad de expresión y particularmente con el uso de memes y parodias en el debate público.

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El líder panista sostuvo que la reforma podría afectar la libertad de expresión. EFE/ Mario Guzmán

“Nosotros por supuesto que vamos a votar en contra de la de propiedad industrial, que es la famosa ley antimemes”, señaló.

El coordinador panista en el Senado también cuestionó que una persona pudiera enfrentar una pena de prisión por utilizar símbolos gubernamentales para realizar una parodia o un meme.

Su posicionamiento se suma a las críticas expresadas por otros integrantes de la oposición, quienes han advertido sobre los posibles efectos de la reforma en contenidos satíricos y de crítica política.

Morena defiende que la norma no sancionaría memes ni sátira

Frente a los cuestionamientos, integrantes de Morena han sostenido que el objetivo de la reforma no es castigar memes, parodias o expresiones de crítica política.

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Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó durante la discusión que el proyecto busca delimitar las conductas que podrían ser sancionadas y evitar interpretaciones que presenten la reforma como una prohibición a la sátira.

Javier Corral sostuvo que la reforma no busca sancionar memes, parodias ni críticas políticas. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El senador Manuel Huerta también sostuvo que el dictamen debe analizarse a partir de sus condiciones específicas.

De acuerdo con la explicación proporcionada durante la discusión, la sanción estaría dirigida al uso de elementos institucionales a escala comercial cuando estos sean empleados para inducir al error y con la intención de cometer un ilícito.

Uno de los puntos señalados en el debate es la interpretación práctica de conceptos como “escala comercial” e “inducir al error”, cuya aplicación dependería de las investigaciones y, eventualmente, de los criterios de las autoridades correspondientes y las resoluciones judiciales.

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La reforma continúa su proceso legislativo en el Senado, donde será discutida por el pleno. Mientras tanto, Ricardo Anaya confirmó que la bancada del PAN mantendrá su voto en contra y vinculó su postura con la defensa de la libertad de expresión y el uso de la sátira en el espacio público.