México

Cómo hacer pan molido casero: receta fácil para dejar las milanesas y fritos crocantes

Solo o con un toque de hierbas este pan molido casero regala esa costra dorada y crocante que tanto se antoja

Una milanesa empanizada, espagueti rojo, ensalada y aguacate en un plato decorado, junto a un recipiente con pan molido y un tortillero.
Es una alternativa económica frente a las versiones industriales que se venden empaquetadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pan molido casero es uno de los ingredientes base más versátiles de la cocina, presente en empanizados, rellenos y guarniciones de docenas de platillos tradicionales.

Se elabora a partir de pan seco triturado y su textura varía según el uso que se le quiera dar.

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Existen dos versiones principales: la fina, ideal para rebozados delicados, y la gruesa, perfecta para lograr una costra más crujiente.

Conocer la diferencia y saber prepararlo en casa permite ajustar sabor, textura y frescura según cada receta.

Un tazón de cerámica lleno de pan molido sobre una mesa de madera, junto a una cuchara, migas dispersas y un frasco de vidrio.
Esta versión casera ayuda a controlar tanto la textura como el nivel de sazón según el platillo que se vaya a cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pan molido casero

Este pan molido casero se prepara con pan viejo o duro, secado en el horno hasta que pierde toda su humedad y luego triturado hasta lograr la textura deseada.

La técnica es simple: horneado a baja temperatura y molienda en procesadora o licuadora.

Sirve bolillo, telera, baguette, pan de caja o pan integral, siempre que ya tenga varios días y no esté fresco.

Primer plano de un montón de pan rallado de color dorado claro, esparcido sobre una superficie de madera oscura. Algunas migas más grandes son visibles.
El bolillo y la telera son de los panes más usados en México para este tipo de preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo único indispensable es que quede completamente seco antes de molerlo, porque un pan con humedad se apelmaza y no rinde igual.

Evita panes con relleno, cubiertas dulces o glaseados, ya que alteran el sabor y dificultan un secado uniforme.

Tampoco funciona bien el pan de molde muy suave recién comprado, porque su alto contenido de humedad lo vuelve gomoso al triturarlo.

Si el pan tiene semillas, nueces o frutos secos, tritúralo por separado y cuela el resultado para obtener una textura más uniforme.

Una licuadora beige con vaso de vidrio lleno de trozos de pan triturado junto a un tazón con cubos de pan sobre una barra de azulejos.
Su elaboración no requiere equipo especializado, basta con un horno y una licuadora o procesadora doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 25 minutos.

  • Preparación (cortar y moler): 5 minutos.
  • Cocción (secado en horno): 10 a 20 minutos.

Ingredientes

  1. Pan de varios días o duro (barra, blanco de caja, integral o el que tengas disponible), en trozos de 1 centímetro
  2. Aceite de oliva o mantequilla derretida (opcional, para dar sabor)
  3. Sal al gusto (opcional)
  4. Hierbas secas como orégano o ajo en polvo (opcional)
Vista superior de trozos de pan en una tabla de cortar, recipientes con aceite de oliva, sal marina, orégano y ajo en polvo sobre un paño.
Una textura más gruesa se logra con pulsos cortos en la procesadora, evitando molerlo en exceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pan molido casero, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 130 ℃.
  2. Corta el pan duro en trozos medianos, de aproximadamente 1 centímetro.
  3. Acomoda los trozos en una sola capa sobre una bandeja para hornear. No los amontones: si se apilan, se secan de forma despareja.
  4. Hornea de 10 a 20 minutos, hasta que el pan esté seco pero no dorado ni quemado.
  5. Retira del horno y deja enfriar unos minutos antes de manipular.
  6. Pasa los trozos fríos a una procesadora de alimentos o licuadora.
  7. Pulsa hasta obtener la textura que necesitas: más grueso para empanizados crujientes, más fino para rellenos o mezclas.
  8. Si quieres darle sabor, agrega aceite de oliva, sal o hierbas secas en este punto y pulsa una vez más para integrar.
  9. Deja enfriar por completo antes de guardar, para evitar que se forme humedad dentro del envase.
  10. Almacena en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco.
Infografía con ilustraciones de rebanadas de pan, un horno eléctrico, una procesadora y recipientes con pan molido.
Es recomendable revisar el pan a la mitad del proceso para evitar que se dore de más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué platillos se puede usar el pan molido casero?

El uso más común es el empanizado de milanesas de res, pollo o cerdo, donde aporta esa costra dorada y crujiente característica.

También funciona para empanizar nopales, berenjenas, filetes de pescado o croquetas.

Milanesa de res molida, carne empanizada, receta familiar, proteína animal, cocina mexicana, platillo frito, preparación tradicional – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tipo de pan influye directamente en el color y sabor final del pan molido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sirve como ligante en albóndigas y hamburguesas caseras, donde absorbe jugos y ayuda a mantener la forma de la mezcla.

En gratinados de verduras o pasta, espolvoreado por encima, genera una capa tostada al hornear.

También se aprovecha en rellenos de chiles poblanos, pays salados o como base para croquetas de papa, jamón o queso. La versión más fina se usa además para espesar salsas o dar cuerpo a algunos guisos.

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Seis croquetas de papa fritas, redondas y doradas, con salsa y cebolla de verdeo. Una croqueta cortada muestra relleno de papa, carne, zanahoria y guisantes.
Las croquetas caseras suelen llevar pan molido tanto en la mezcla como en la cubierta exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con una barra de pan mediana obtienes aproximadamente 2 tazas de pan molido, suficiente para empanizar entre 6 y 8 milanesas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 60 kcal (por cada 15 gramos aproximadamente)
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 0.5 g
  • Sodio: variable según la sal agregada
Cazuela de barro con pan molido y cuchara de madera sobre una mesa junto a una jarra pequeña y una ventana.
El aporte calórico del pan molido varía según el tipo de pan utilizado como base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cómo conservar correctamente el pan molido casero?

El punto clave es que el pan quede totalmente frío antes de guardarlo, porque el vapor residual genera humedad y favorece el moho.

Frasco de vidrio lleno de pan molido dorado sobre una mesa de madera, con un molcajete de piedra al fondo.
Una versión sin condimentos resulta más versátil para usarse en preparaciones dulces o saladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usa siempre un recipiente hermético, nunca bolsas plásticas sin cerrar bien.

A temperatura ambiente, en un lugar seco y alejado de la luz, se conserva hasta por 3 semanas sin perder su textura.

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