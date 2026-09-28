Tatiana Clouthier acepta a regañadientes resultado en Nuevo León: solo respalda a Claudia Sheinbaum

En la contienda interna de Morena participaron también Tatiana Clouthier, Andrés Mijes, Waldo Fernández y Judith Díaz. (Cuartoscuro)

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Clara Luz Flores fue designada por Morena como coordinadora de Defensa de la Transformación en Nuevo León rumbo a 2027, una responsabilidad con la que encabezará los trabajos partidistas para los próximos comicios estatales.

En la contienda interna también participaron Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Mijes Lovera, Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado.

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La definición colocó a Clara Luz Flores al frente de la organización política de Morena en una entidad gobernada por Movimiento Ciudadano. Waldo Fernández sostuvo que el objetivo será construir una alianza entre Morena, PT y Partido Verde para que la Cuarta Transformación llegue a Nuevo León.

Morena nombró a Clara Flores como coordinadora de Defensa de la Transformación en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027. (Archivo Infobae)

Tatiana Clouthier, quien también buscó la coordinación, afirmó este 28 de septiembre a medios que aceptaba el resultado porque decidió participar bajo esas reglas. “Si no hubiera decidido respetarlos, no hubiera entrado en la contienda”, respondió al ser cuestionada sobre su conformidad con la designación.

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La exsecretaria de Economía evitó pronunciarse sobre la anterior derrota electoral de Flores y sobre la molestia de algunos de sus simpatizantes. “Ahí pregúntele a ella”, dijo respecto a la primera pregunta, mientras que sobre sus compañeros aspirantes señaló: “Pues sí, pero yo no pienso por ellos”.

Tatiana Clouthier respalda el proyecto de Claudia Sheinbaum

Tatiana Clouthier reiteró su respaldo exclusivo al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: Morena

Clouthier no confirmó de manera directa si acompañará a Clara Luz Flores durante el proceso rumbo a 2027. En cambio, reiteró que su respaldo se concentra en el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo acompaño el proyecto de nuestra presidenta. Entré a esto desde que entré en el 2011 acompañando el proyecto de la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel”, declaró. Añadió que mantiene su apoyo al llamado segundo piso de la transformación encabezado por Sheinbaum.

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Ante la insistencia sobre si respaldaba a Flores como persona, respondió: “Lo que yo respaldo es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum”. También descartó buscar una candidatura con otra fuerza política: “No voy a ningún otro partido”.

Waldo Fernández anuncia que se sumará a los trabajos de Flores

El senador Waldo Fernández felicitó a Clara Flores y reconoció su triunfo en el proceso interno. (Cortesía)

El senador Waldo Fernández felicitó a Flores y aseguró que respetará la decisión tomada en el proceso interno. “Al final de cuentas, ella fue la ganadora”, expresó, aunque prefirió no abundar en los detalles de la designación.

Fernández mencionó que hubo una encuesta dentro del procedimiento y defendió que todos los aspirantes tenían derecho a competir. “Ella participó y mi felicitación para ella”, afirmó al ser cuestionado por la derrota previa de Flores en la elección por la gubernatura.

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El legislador sostuvo que Morena buscará ganar Nuevo León mediante el trabajo conjunto de sus cuadros políticos. “Vamos a trabajar todos en conjunto en Nuevo León, va a haber una alianza muy fuerte en Nuevo León y vamos a lograr que llegue la cuarta transformación a Nuevo León”, dijo.

Waldo Fernández confirmó su compromiso público de sumarse a los trabajos políticos que encabeza Clara Flores. (Cortesía)

Sobre su futuro político, Fernández indicó que pretende regresar al Senado, aunque dejó abierta la posibilidad de asumir tareas dentro del proceso de coalición. Agradeció el trato de Morena, PT y Partido Verde, partidos que integran la alianza a la que pertenece.

El senador afirmó que se incorporará a los trabajos encabezados por Flores, aunque una eventual participación específica deberá analizarse. “Me voy a sumar, evidentemente. Ya lo dije, es un compromiso público”, declaró.

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Fernández señaló que deja atrás su aspiración por la coordinación y reconoció a Flores como la responsable de conducir los trabajos partidistas. “Ya no soy aspirante a la coordinación, ya hay un coordinador y en esa dinámica vamos a trabajar en conjunto”, afirmó.

Morena designa a Clara Luz Flores como coordinadora rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027

Clara Luz Flores asume la coordinación de Morena en Nuevo León rumbo a 2027.

Clara Luz Flores Carrales, exalcaldesa de General Escobedo, fue designada por Morena como coordinadora de Defensa de la Transformación en Nuevo León rumbo a la elección de gubernatura de 2027, después de que en 2021 quedó en cuarto lugar en la contienda estatal, marcada por el caso de la organización NXIVM.

La coordinación antecede habitualmente a la selección de candidaturas. Flores tendrá a su cargo los trabajos de organización de Morena para los próximos comicios en Nuevo León.

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Flores solicitó licencia en mayo de 2026 como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de Segob, con el propósito de participar en el proceso interno.

Clara Luz Flores quedó cuarta en la elección de Nuevo León de 2021

Se trata de un video que fue utilizado para señalar que Flores Carrales era parte de la secta acusada de explotación sexual, esclavismo y narcotráfico |Crédito: X / @Vicente_Galvez

Flores fue candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura nuevoleonesa en 2021. Obtuvo alrededor de 14% de los votos y terminó en cuarto sitio, detrás de Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano; Adrián de la Garza, del PRI, y Fernando Larrazábal, del PAN.

García ganó aquella elección con cerca de 36% de los sufragios. Su campaña recurrió a las redes sociales, el voto joven y un discurso sobre el “nuevo Nuevo León”, el combate al centralismo y la confrontación con los partidos tradicionales.

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La candidatura de Flores enfrentó cuestionamientos tras la difusión de un video de una reunión que sostuvo años antes con Keith Raniere, fundador de NXIVM. Raniere fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con explotación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil.

Clara Luz Flores obtuvo alrededor del 14% de la votación en la contienda por la gubernatura de Nuevo León en 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Flores negó inicialmente conocer a Raniere. Después reconoció públicamente que mintió al negar la relación, ofreció disculpas y afirmó que tomó un curso de superación personal sin conocer las actividades ilícitas del grupo.

Sus adversarios utilizaron el episodio durante la campaña. También hubo divisiones dentro de Morena, críticas de militantes por su pasado priista, señalamientos por la presencia de operadores del PRI en su equipo y cuestionamientos por su distanciamiento inicial de la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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