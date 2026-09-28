Feria de los Barrios 2026: cuándo y dónde será el evento con comida, música, talleres y danza durante cinco días

La Feria de los Barrios 2026 convertirá la Plaza de Santo Domingo en un punto de encuentro para quienes quieran conocer recetas, oficios y costumbres de distintos barrios de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Feria de los Barrios 2026 se realizará en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, del 14 al 18 de octubre.

El encuentro tendrá entrada libre, abrirá de 11:00 a 18:00 horas y reunirá comida, música, danza, talleres, artesanías y demostraciones de oficios para difundir las tradiciones de distintos barrios capitalinos.

PUBLICIDAD

La octava edición tendrá como invitado especial a Santa María Aztahuacan, pueblo originario de Iztapalapa.

La actividad busca que los asistentes conozcan prácticas culturales, recetas y trabajos que aún forman parte de la vida cotidiana de varias comunidades de la capital.

La Plaza de Santo Domingo reunirá actividades durante cinco días

La sede del encuentro será la Plaza de Santo Domingo, uno de los espacios históricos del primer cuadro de la ciudad.

Durante cinco jornadas, el lugar concentrará propuestas relacionadas con los saberes, las costumbres y la gastronomía de los barrios.

El acceso será gratuito para todo el público. La feria está pensada para familias, visitantes y habitantes de la Ciudad de México que busquen actividades culturales durante octubre.

PUBLICIDAD

La convocatoria comenzará el miércoles 14 de octubre y concluirá el domingo 18. Cada día, las actividades estarán disponibles en un horario de 11:00 a 18:00 horas.

El evento permitirá recorrer puestos gastronómicos, espacios artesanales y actividades culturales sin costo de entrada. La ubicación también facilitará que los asistentes continúen su visita por otros puntos del Centro Histórico.

El acceso será gratuito para todo el público. Foto: @Centro_CDMX

Santa María Aztahuacan llevará sus costumbres desde Iztapalapa

La edición 2026 contará con la participación de Santa María Aztahuacan como pueblo invitado. Esta comunidad originaria de la alcaldía Iztapalapa presentará una muestra de sus tradiciones y expresiones culturales.

Su presencia ampliará el recorrido habitual de la feria, que pone el foco en barrios del Centro Histórico. El propósito será acercar al público a una parte de la identidad y las actividades comunitarias de ese pueblo.

PUBLICIDAD

La programación también estará vinculada con zonas como Tepito, La Merced, la colonia Guerrero y el Mercado de Sonora. La propuesta reunirá referencias a comunidades que han conservado prácticas comerciales, culinarias y artesanales a través de los años.

También se contempla la representación de antiguos barrios como Santa María la Redonda, Santa María Cuepopan, San Sebastián Atzacoalco, San Pablo Zoquipan y San Juan Moyotlán. Estos nombres remiten a distintas etapas de la historia de la ciudad.

Los oficios tradicionales ocuparán un lugar central en la feria

La Feria de los Barrios ofrecerá un espacio para conocer actividades que todavía se practican en varias comunidades de la capital. Entre ellas habrá demostraciones y muestras de trabajos vinculados con la reparación de calzado, la joyería, la cordelería, el bordado y el tejido.

PUBLICIDAD

Los visitantes podrán acercarse a oficios como el de escribano, afilador, tejedor, paragüero y reparador de calzado. La presencia de estos trabajadores permitirá conocer técnicas y conocimientos que se han transmitido entre generaciones.

El programa incluirá talleres, charlas sobre la historia de la Ciudad de México, exposiciones, música y danza. Estas actividades buscarán mostrar que el patrimonio de los barrios no se limita a los edificios o monumentos de la zona.

La feria también dará lugar a artesanos y comercios que mantienen labores tradicionales. La intención es que el público observe tanto los productos como el proceso detrás de cada oficio.

PUBLICIDAD

Algunas de estas ocupaciones enfrentan una menor demanda o cambios derivados de las nuevas tecnologías. Por ese motivo, el evento plantea una oportunidad para respaldar a quienes sostienen esos saberes en sus negocios y talleres.

La Feria de los Barrios ofrecerá un espacio para conocer actividades que todavía se practican en varias comunidades de la capital. Foto: @Centro_CDMX

La comida reunirá sabores de Tepito, La Merced y la Guerrero

La oferta gastronómica será uno de los principales atractivos de la feria. Los asistentes encontrarán antojitos y platillos asociados con barrios y mercados de la capital.

Entre las preparaciones anunciadas están las migas, tortas, cochinita y machetes. La propuesta permitirá probar distintos alimentos mientras se recorren los espacios culturales y artesanales de la Plaza de Santo Domingo.

También se prevé la participación de cocineros y negocios vinculados con Tepito, La Merced y la colonia Guerrero. En esas zonas, los puestos y comercios familiares han mantenido recetas y formas de preparación que forman parte de su identidad.

PUBLICIDAD

La variedad culinaria puede incluir enchiladas, tamales, mole, pambazos, pancita, quesos y baguettes. La lista definitiva de expositores y alimentos todavía no ha sido confirmada.

La feria busca presentar la cocina como parte de la memoria y la actividad diaria de los barrios. Cada preparación se integrará a un recorrido que combinará gastronomía, oficios, artesanías y expresiones artísticas.

Metro y Metrobús ofrecen alternativas para llegar a la sede

Una de las opciones de traslado es la estación Allende de la Línea 2 del Metro. Desde ese punto se puede continuar a pie hasta la Plaza de Santo Domingo.

También es posible llegar desde Bellas Artes, con conexión a las líneas 2 y 8 del Metro. Otra alternativa es descender en República de Argentina, estación de la Línea 4 del Metrobús.

PUBLICIDAD

La sede está sobre República de Brasil, entre República de Cuba y República de Venezuela. El uso del transporte público puede facilitar el acceso a una zona con alta circulación peatonal y vehicular.

Aunque ya se conocen la fecha, el horario y la sede, el programa completo aún no ha sido difundido. Las personas interesadas deberán revisar los canales oficiales del Fideicomiso Centro Histórico para conocer las actividades y los participantes confirmados.