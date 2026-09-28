México

Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito

La actriz de Televisa se volvió tendencia tras aparecer en un ambiente donde se consumía alcohol conviviendo con adultos

Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito
Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito
Guardar

Tania Nicole, actriz de 14 años y amiga cercana de Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo, aparece en videos e historias de Instagram de la fiesta de cumpleaños de Abel Sáenz, El Abelito, celebrada el domingo 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo. Su presencia generó controversia en redes sociales porque el evento reunió a adultos que consumían bebidas alcohólicas y derivó en un pleito entre influencers y acusaciones de acoso.

El festejo, que marcó el cumpleaños número 27 de Abelito, tuvo como invitados a Aaron Mercury, Masad Altamimi, Aldo de Nigris, Elaine Haro, Agustín Fernández, Rocío Sánchez del Río y Dania Méndez, entre otros creadores de contenido. En medio de esa celebración de adultos, circularon historias donde se ve a Tania Nicole conviviendo con el grupo.

PUBLICIDAD

Una publicación que la propia actriz subió a sus redes sociales, la muestra conviviendo con Aarón Mercury y Massad Al-Tamimi juntos durante la fiesta. El material sirvió para confirmar que la menor sí estuvo en el lugar.

Los usuarios señalan la falta de supervisión de los padres de Tania Nicole

Tania Nicole en la fiesta del Abelito
Tania Nicole en la fiesta del Abelito

La controversia escaló hacia un cuestionamiento sobre la responsabilidad de los adultos involucrados. Usuarios en redes sociales cuestionan tanto a los padres de Tania Nicole por permitirle asistir a una fiesta con consumo de alcohol, como a los propios asistentes que convivieron con ella pese a conocer su edad.

La crítica se intensifica porque el ambiente de la fiesta no se limitó al consumo de alcohol entre adultos. Horas después de la celebración comenzaron a circular videos de un altercado físico entre dos de los invitados, lo que expuso el tono de la reunión en la que se encontraba la menor.

PUBLICIDAD

Naim Darrechi y Aarón Mercury protagonizan una pelea en la fiesta

Según videos que circulan en redes, Naim Darrechi empujó a Aarón Mercury mientras este conversaba con la modelo Rocío Sánchez del Río. El influencer español fue detenido por otros asistentes, pero antes alcanzó a lanzarle un vaso a Mercury.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)
Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

La mayoría de los internautas que comentaron los videos coinciden en que Darrechi inició la confrontación. El propio entorno de Mercury salió a defenderlo en redes, insistiendo en que “jamás” serán quienes empiecen una pelea, según capturas de publicaciones que circularon tras el incidente.

Señalamientos de acoso hacia la mamá de Abelito durante la fiesta

La polémica de Darrechi no terminó con el pleito. Otro video muestra al influencer bailando “muy pegado” con la madre de Abelito, en una escena que, según comentarios de usuarios, la señora no parecía disfrutar.

Publicaciones con ese material comenzaron a etiquetar medios de comunicación para exigir que el caso llegara a oídos de Abelito, quien hasta el momento no se ha pronunciado ni sobre la pelea ni sobre las acusaciones contra Darrechi. Radio Fórmula reportó que, según fuentes cercanas al organizador, Darrechi ni siquiera estaba en la lista original de invitados y asistió como acompañante de otra persona.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)
Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

El entorno de Tania Nicole ya la vinculaba con el círculo de Abelito

La presencia de Tania Nicole en el festejo no es un hecho aislado dentro de su cercanía con ese grupo de influencers. En octubre de 2025 ya había participado en la filmación de un video musical del cantante El Bogueto junto al propio Abelito, Gomita y Valentina Gilabert.

Su visibilidad mediática también proviene de su amistad con Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo, a quien la conductora se refirió públicamente como “nuera” en tono afectuoso, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación de noviazgo formal.

La propia Tania Nicole declaró en una entrevista que “todavía no somos novios, no sé qué pase en el futuro, espero y sí”. Esa cercanía amplificó el alcance de las críticas por su presencia en una fiesta marcada por consumo de alcohol, un pleito físico y acusaciones de acoso.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)
Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

¿Quién es y cuántos años tiene Tania Nicole?

Tania Nicole Chávez es una actriz infantil mexicana de 14 años, nacida el 1 de marzo de 2012 en la Ciudad de México. Trabaja en la televisión desde los tres años, cuando comenzó su carrera en comerciales.

Entre sus proyectos más conocidos están Golpe de Suerte, donde interpreta a Wendy Pérez Flores, además de La CQ: Nuevo Ingreso, Papás por Conveniencia, ¿Qué le Pasa a mi Familia?, Chavorrucos y La Rosa de Guadalupe.

Tania Nicole ya tenía presencia en el círculo de creadores de contenido antes de la polémica reciente. En octubre de 2025 participó en la filmación de un video musical del cantante El Bogueto junto a Abel Sáenz (Abelito), Gomita y Valentina Gilabert, entre otros.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)
Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

Su asistencia a la fiesta de cumpleaños de Abelito, el domingo 27 de septiembre, generó controversia en redes sociales por tratarse de un evento con adultos y consumo de alcohol, donde además ocurrió un pleito entre influencers y señalamientos de acoso hacia la madre del festejado.

Temas Relacionados

Tania NicoleEl AbelitofiestaactriztelevisaAaron MercuryMasad Altamimialcoholmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tormenta tropical Rachel apunta a convertirse en huracán: ¿Qué estados de México afectará?"

El sistema amenaza con intensificarse esta semana y pone en alerta a la costa occidental del país por lluvias, oleaje y vientos fuertes

Tormenta tropical Rachel apunta a convertirse en huracán: ¿Qué estados de México afectará?"

Agua fresca de maracuyá con limón: la combinación tropical que puedes preparar con pocos ingredientes

Con pocos ingredientes y sin necesidad de cocinar, puedes preparar una jarra de agua fresca de maracuyá con limón, una bebida tropical, ácida y refrescante para los días calurosos

Agua fresca de maracuyá con limón: la combinación tropical que puedes preparar con pocos ingredientes

Gobernadora de Morelos acuerda ruta con Segob para reforzar seguridad tras asesinato de estudiantes de UAEM: se enfocará en Cuernavaca

En el año van cuatro alumnas víctimas de feminicidio y dos fallecidos en un ataque armado

Gobernadora de Morelos acuerda ruta con Segob para reforzar seguridad tras asesinato de estudiantes de UAEM: se enfocará en Cuernavaca

La gira mundial de Luis Miguel para 2027 pasará por México, Estados Unidos y Europa

Luis Miguel anuncia una nueva gira mundial para 2027 que recorrerá escenarios de México, Estados Unidos, América Latina y Europa

La gira mundial de Luis Miguel para 2027 pasará por México, Estados Unidos y Europa

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de septiembre? Diversas líneas del MB presentan retraso por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de septiembre? Diversas líneas del MB presentan retraso por manifestaciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos

Gobernadora de Morelos acuerda ruta con Segob para reforzar seguridad tras asesinato de estudiantes de UAEM: se enfocará en Cuernavaca

Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

Maru Campos señala a Morena por votar en contra de ley que anula elecciones por intervención del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La gira mundial de Luis Miguel para 2027 pasará por México, Estados Unidos y Europa

La gira mundial de Luis Miguel para 2027 pasará por México, Estados Unidos y Europa

Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

A oscuras y de sorpresa: el inesperado encuentro de Luis Miguel y Mijares en un restaurante de Manhattan

DEPORTES

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026

Amenazan a Jaime Munguía rumbo a la primera defensa de su título: “Me gané esta posición”

Javier Aguirre es presentado como nuevo entrenador del Valencia CF

México vs Perú: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo amistoso internacional en la Fecha FIFA

Javier Aguirre recuerda con humor el momento que vivió con Anthony Gordon en el Mundial antes de su reencuentro: “Habla bien castellano el wey”