Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito

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Tania Nicole, actriz de 14 años y amiga cercana de Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo, aparece en videos e historias de Instagram de la fiesta de cumpleaños de Abel Sáenz, El Abelito, celebrada el domingo 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo. Su presencia generó controversia en redes sociales porque el evento reunió a adultos que consumían bebidas alcohólicas y derivó en un pleito entre influencers y acusaciones de acoso.

El festejo, que marcó el cumpleaños número 27 de Abelito, tuvo como invitados a Aaron Mercury, Masad Altamimi, Aldo de Nigris, Elaine Haro, Agustín Fernández, Rocío Sánchez del Río y Dania Méndez, entre otros creadores de contenido. En medio de esa celebración de adultos, circularon historias donde se ve a Tania Nicole conviviendo con el grupo.

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Una publicación que la propia actriz subió a sus redes sociales, la muestra conviviendo con Aarón Mercury y Massad Al-Tamimi juntos durante la fiesta. El material sirvió para confirmar que la menor sí estuvo en el lugar.

Los usuarios señalan la falta de supervisión de los padres de Tania Nicole

Tania Nicole en la fiesta del Abelito

La controversia escaló hacia un cuestionamiento sobre la responsabilidad de los adultos involucrados. Usuarios en redes sociales cuestionan tanto a los padres de Tania Nicole por permitirle asistir a una fiesta con consumo de alcohol, como a los propios asistentes que convivieron con ella pese a conocer su edad.

La crítica se intensifica porque el ambiente de la fiesta no se limitó al consumo de alcohol entre adultos. Horas después de la celebración comenzaron a circular videos de un altercado físico entre dos de los invitados, lo que expuso el tono de la reunión en la que se encontraba la menor.

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Naim Darrechi y Aarón Mercury protagonizan una pelea en la fiesta

Según videos que circulan en redes, Naim Darrechi empujó a Aarón Mercury mientras este conversaba con la modelo Rocío Sánchez del Río. El influencer español fue detenido por otros asistentes, pero antes alcanzó a lanzarle un vaso a Mercury.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

La mayoría de los internautas que comentaron los videos coinciden en que Darrechi inició la confrontación. El propio entorno de Mercury salió a defenderlo en redes, insistiendo en que “jamás” serán quienes empiecen una pelea, según capturas de publicaciones que circularon tras el incidente.

Señalamientos de acoso hacia la mamá de Abelito durante la fiesta

La polémica de Darrechi no terminó con el pleito. Otro video muestra al influencer bailando “muy pegado” con la madre de Abelito, en una escena que, según comentarios de usuarios, la señora no parecía disfrutar.

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Publicaciones con ese material comenzaron a etiquetar medios de comunicación para exigir que el caso llegara a oídos de Abelito, quien hasta el momento no se ha pronunciado ni sobre la pelea ni sobre las acusaciones contra Darrechi. Radio Fórmula reportó que, según fuentes cercanas al organizador, Darrechi ni siquiera estaba en la lista original de invitados y asistió como acompañante de otra persona.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

El entorno de Tania Nicole ya la vinculaba con el círculo de Abelito

La presencia de Tania Nicole en el festejo no es un hecho aislado dentro de su cercanía con ese grupo de influencers. En octubre de 2025 ya había participado en la filmación de un video musical del cantante El Bogueto junto al propio Abelito, Gomita y Valentina Gilabert.

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Su visibilidad mediática también proviene de su amistad con Mateo Reina, hijo de Galilea Montijo, a quien la conductora se refirió públicamente como “nuera” en tono afectuoso, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación de noviazgo formal.

La propia Tania Nicole declaró en una entrevista que “todavía no somos novios, no sé qué pase en el futuro, espero y sí”. Esa cercanía amplificó el alcance de las críticas por su presencia en una fiesta marcada por consumo de alcohol, un pleito físico y acusaciones de acoso.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

¿Quién es y cuántos años tiene Tania Nicole?

Tania Nicole Chávez es una actriz infantil mexicana de 14 años, nacida el 1 de marzo de 2012 en la Ciudad de México. Trabaja en la televisión desde los tres años, cuando comenzó su carrera en comerciales.

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Entre sus proyectos más conocidos están Golpe de Suerte, donde interpreta a Wendy Pérez Flores, además de La CQ: Nuevo Ingreso, Papás por Conveniencia, ¿Qué le Pasa a mi Familia?, Chavorrucos y La Rosa de Guadalupe.

Tania Nicole ya tenía presencia en el círculo de creadores de contenido antes de la polémica reciente. En octubre de 2025 participó en la filmación de un video musical del cantante El Bogueto junto a Abel Sáenz (Abelito), Gomita y Valentina Gilabert, entre otros.

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

Su asistencia a la fiesta de cumpleaños de Abelito, el domingo 27 de septiembre, generó controversia en redes sociales por tratarse de un evento con adultos y consumo de alcohol, donde además ocurrió un pleito entre influencers y señalamientos de acoso hacia la madre del festejado.

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