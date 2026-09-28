Quién es Clara Luz Flores, la aspirante de Morena que ya perdió una elección en NL por el escándalo de la secta NXIVM

Clara Luz Flores renunció al PRI en febrero de 2020 tras encabezar el municipio de General Escobedo en tres periodos diferentes. REUTERS/Daniel Becerril

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Morena designó este 28 de septiembre a Clara Luz Flores Carrales como coordinadora de Defensa de la Transformación en Nuevo León, cargo con el que encabezará los trabajos del partido rumbo a la elección de gubernatura de 2027 y que suele anteceder a la definición de candidaturas.

La presentación de Flores forma parte del anuncio de los últimos siete coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena, realizado este lunes 28 de septiembre. La figura tendrá la tarea de organizar al partido de cara a los próximos comicios en la entidad.

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Clara Luz Flores, exalcaldesa de General Escobedo, había solicitado licencia en mayo de 2026 a la titularidad de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de Segob para participar en el proceso interno en Nuevo León. En ese momento también figuraban como aspirantes Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Mijes Lovera, Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado.

Flores vuelve a la contienda tras quedar cuarta en 2021

Clara Luz Flores asume la coordinación de Morena en Nuevo León rumbo a 2027.

La nueva coordinadora fue candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Nuevo León en 2021. Obtuvo alrededor de 14% de los votos y quedó en cuarto lugar, detrás de Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano; Adrián de la Garza, del PRI, y Fernando Larrazábal, del PAN.

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García ganó aquella elección con cerca de 36% de los sufragios, luego de una campaña en la que utilizó redes sociales, el voto joven y un discurso centrado en el “nuevo Nuevo León”, el combate al centralismo y la confrontación con los partidos tradicionales.

La campaña de Flores sufrió el desgaste del caso NXIVM, luego de que se difundiera un video de una reunión que sostuvo años antes con Keith Raniere, fundador de esa organización y condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con explotación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil.

La difusión de una reunión con Keith Raniere, fundador de la organización NXIVM, generó cuestionamientos durante la campaña de 2021. Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla

Clara Luz Flores inicialmente negó conocer a Raniere. Más tarde reconoció públicamente que había mentido al negar la relación, ofreció disculpas y sostuvo que tomó un curso de superación personal sin conocer las actividades ilícitas del grupo.

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El episodio fue utilizado por sus adversarios durante la elección y provocó cuestionamientos sobre su transparencia. A ello se sumaron divisiones internas en Morena, críticas de militantes por su pasado priista, la presencia de operadores del PRI en su campaña y su distanciamiento inicial de la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Exalcaldesa suma experiencia municipal y federal

Clara Luz Flores renunció al PRI en febrero de 2020 tras encabezar el municipio de General Escobedo en tres periodos diferentes. REUTERS/Daniel Becerril

Clara Luz Flores nació el 27 de enero de 1974 en Monclova, Coahuila, y reside en Nuevo León desde los 15 años. Estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad Regiomontana y cursó un doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, España.

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Inició su carrera pública en General Escobedo como auxiliar de notarías públicas, asistente y directora jurídica municipal. Después fue secretaria del Ayuntamiento entre 2003 y 2006, diputada local por el Distrito XVII de 2006 a 2009 y alcaldesa del municipio en tres periodos: 2009-2012, 2015-2018 y 2018-2020, tras obtener la reelección.

Militó en el PRI de 1998 a febrero de 2020, cuando renunció para incorporarse poco después a Morena. Está casada con Abel Guerra Garza, exalcalde de General Escobedo, y tiene dos hijos.

Tras la elección de 2021, Flores fue secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre junio de 2022 y noviembre de 2023, durante el gobierno de López Obrador. También fue diputada federal durante 2024.

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En su regreso a la competencia por Nuevo León, ha planteado temas como movilidad, seguridad y un gobierno “humanista”. Movimiento Ciudadano perfila, entre sus posibles cartas para conservar la gubernatura, a Mariana Rodríguez Cantú y Luis Donaldo Colosio Riojas.

Completa Morena las coordinaciones en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027

Los siete nombramientos se anunciarán este lunes 28 de septiembre cierran la fase organizativa para las elecciones estatales. (Archivo Infobae)

Morena designó a Clara Luz Flores, Ana Lilia Rivera y Elí César Cervantes como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, Tlaxcala y San Luis Potosí, respectivamente, rumbo a las elecciones de 2027, cuando 17 entidades renovarán gubernatura.

Los siete nombramientos de este lunes 28 de septiembre completarán las designaciones del partido en los estados que tendrán cambio de gobierno. Las otras entidades contempladas en esta última etapa son Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

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El evento se realiza en el World Trade Center de la Ciudad de México y es encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández encabezaron el anuncio de las coordinaciones estatales en la Ciudad de México este 28 de septiembre. (Captura de pantalla)

La figura de coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional antecede a la definición de candidaturas para los comicios de 2027. Con las nuevas designaciones, Morena concluye su proceso organizativo en las entidades donde se renovarán gubernaturas.

Antes de este anuncio, el partido ya había nombrado a Julieta Ramírez Padilla en Baja California; Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche; Rosa María “Rosi” Bayardo en Colima; Beatriz Mojica Morga en Guerrero, y Carlos Torres Piña en Michoacán.

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También fueron designados Santiago Nieto en Querétaro; Gino Segura en Quintana Roo; Imelda Castro en Sinaloa; Verónica Díaz en Zacatecas, y Nora Ruvalcaba en Aguascalientes.