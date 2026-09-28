Tren El Bajío: así es la ruta ferroviaria que conectará a Irapuato, Guadalajara y Querétaro

El Gobierno de México inició con una serie de obras para construir rutas ferroviarias en todo el país, una de las principales será el Tren El Bajío que conectará Querétaro, con Irapuato y Guadalajara. En las imágenes se detallan trayectos que conectan diversas localidades y ciudades mexicanas como San Juan del Río, Guadalajara, Moctezuma y Nuevo Laredo (X/@andreslajous)

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El gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha la ampliación de la red ferroviaria en todo el país, y uno de los proyectos en marcha que busca conectar Irapuato, Guanajuato con la ciudad de Guadalajara, Jalisco en trayectos que reducirá los tiempos de traslado considerablemente. Además, a esta ruta se conectará el servicio de Querétaro a Irapuato.

El Tren El Bajío contará con una extensión total de 810 kilómetros, y la ruta pasará por puntos importantes de las ciudades de Irapuato, Guadalajara y Querétaro, por lo que se convertirá en las redes ferroviarias más importantes del país.

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Recientemente, Irma Leticia González Sánchez, directora del Centro de Guanajuato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), compartió detalles de cómo va el proyecto y los avances importantes para el inicio de la obra, pues uno de los objetivos principales es que a finales de este año inicien los trabajos.

¿Cómo va la construcción del Tren Irapuato - Guadalajara?

Inició la segunda etapa de construcción del Tren El Bajío (X/ @andreslajous)

A finales de 2026 empezarán los trabajos de construcción para el tramo de Irapuato a Guadalajara y el tramo Querétaro - San Luis Potosí- Saltillo, lo que comprenderá la segunda etapa del Tren El Bajío.

En conferencia de prensa, Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), informó que el tramo Querétaro a Irapuato tendrá una inversión de 47 mil millones de pesos, se conforma de un tramo de 108 km.

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Dentro del trazado de la ruta, el tren pasará por puntos como Silao. León, San Francisco del Rincón, Tepatitlán y Guadalajara, entre otros puntos. “Este año iniciamos la construcción de Irapuato a Guadalajara y de Querétaro - San Luis Potosí - Saltillo”, confirmó Andrés Lajous.

El tramo de Irapuato - Guadalajara comprenderá un total de 580 km de vía, mientras que el segmento Querétaro Irapuato será de 18 km de vía, y tendrá una inversión de 47 mil millones de pesos.

Vista aérea de trabajos de construcción con excavadoras y maquinaria pesada, parte del avance en las obras del Tren del Norte que recuperará el servicio ferroviario de pasajeros en México. (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes)

Estaciones Tren Irapuato - Guadalajara:

De acuerdo con información de la cuenta SNT Movilidad Urbana, creador de contenido especializado en movilidad, ya se dieron a conocer detalles y referencias de las estaciones de este trayecto.

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Irapuato

Silao

Aeropuerto Guanajuato

León

Capilla de Guadalupe

Tepatitlán

Zapotlanejo

Tlaquepaque

Guadalajara

Zapopan

Tren Querétaro - Irapuato

Actualmente, el tramo de Querétaro - Irapuato presenta un avance del 22.26 por ciento, lo que ha permitido a las autoridades avanzar con los trabajos de obra civil, además, están planeando más licitaciones para los trabajos complementarios que conforman la construcción de esta ruta.

Las autoridades estimaron que el promedio de usuarios que utilizarán esta ruta de transporte será de 33 mil pasajeros al día, tiempos de viaje alrededor de 30 minutos entre ciudades.

Estas son las estaciones que comprenden el tramo de Querétaro a Irapuato.

Paseo El Grande

Celaya

Cortazar

Salamana

Irapuato

Cuándo estarán listos los trenes México-Pachuca y México-Querétaro, según el gobierno federal

Proyección durante la conferencia matutina con información sobre las licitaciones, demanda esperada y recorridos del tren de pasajeros Ciudad de México–Querétaro–Irapuato.

La Claudia Sheinbaum informó que la primera fase del tren Ciudad de México-Pachuca podría quedar lista el próximo año, mientras la ruta México-Querétaro avanza sin una fecha de conclusión precisada en el reporte federal presentado el 23 de septiembre en Palacio Nacional. Ambos proyectos forman parte de la red de 2 mil 400 kilómetros de trenes de pasajeros que impulsa su gobierno.

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El tren México-Pachuca registra 45% de avance y el México-Querétaro aparece con 31% en el balance general. La ficha técnica de la Sedena ubica el progreso de la segunda ruta en 30.3%.

El gobierno federal destina 750 mil millones de pesos a la construcción de las líneas de pasajeros, además de 100 kilómetros para carga del Tren Maya y una parte del Tren Interoceánico. Sheinbaum afirmó que las obras ya generan más de 60 mil empleos directos y estimó que la cifra asciende a 120 mil si se considera un empleo adicional por cada plaza creada.

“En este momento hay más de 60 mil personas con empleos directos generados por los trenes; si consideramos que un empleo genera más, supongamos uno, pues son 120 mil empleos”, afirmó la presidenta.

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