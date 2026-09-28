La gira mundial de Luis Miguel para 2027 pasará por México, Estados Unidos y Europa

Luis Miguel se presentará ante miles de espectadores durante los conciertos de su nueva gira internacional confirmada. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

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El cantante Luis Miguel anuncia el lanzamiento de una nueva gira mundial programada para 2027 que abarcará escenarios de México, Estados Unidos, América Latina y Europa.

La serie de conciertos dará continuidad al espectáculo desarrollado entre 2023 y 2024, el cual registró una taquilla histórica dentro de la música latina en vivo.

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El proyecto anterior reportó ingresos por 318,200,000 dólares en sus primeros 146 espectáculos. La cifra colocó la producción como el recorrido de mayor recaudación registrado por un artista hispanohablante.

Un comunicado oficial difundido por la empresa productora indicó que el nuevo itinerario recorrerá recintos internacionales de alta capacidad. La organización dará a conocer la lista definitiva de ciudades y fechas en los próximos meses.

La gira de 2023 y 2024 convocó a un total de 2,950,000 asistentes en 194 presentaciones efectuadas en recintos de América del Norte, América del Sur y Europa.

El calendario abarcó 141 conciertos en territorio norteamericano, 38 en Sudamérica y 15 en el continente europeo.

El comunicado oficial compartido en redes sociales por confirma el tour mundial 2027 del cantante mexicano. (IG: luismiguel)

Los mercados internacionales confirmados para el recorrido de 2027

La nueva etapa de conciertos contempla fechas en estadios y arenas de la Ciudad de México y diversas entidades del país.

El diseño de la gira incluye además el retorno del intérprete a escenarios en Estados Unidos, donde mantendrá la presencia en recintos de ambas costas.

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La logística del espectáculo prevé además escala en varios países de América Latina.

Las plazas de Argentina, Chile, Colombia y Centroamérica forman parte del alcance geográfico planeado para el periodo 2027-2028.

En el mercado europeo, la producción contempla repetir presentaciones en territorio español y extender la cobertura a otras capitales del continente.

Las fechas específicas dependerán de la disponibilidad de inmuebles deportivos y centros de espectáculos de gran formato.

Toda la información referente a la venta de boletos se manejará de forma directa en las plataformas digitales del artista.

Los organizadores indicaron que no existen itinerarios filtrados ni esquemas de preventa autorizados fuera de los canales oficiales.

El intérprete prepara su regreso a escenarios de México, Estados Unidos, América Latina y Europa. (IG: luismiguel)

El desempeño comercial alcanzado en las presentaciones anteriores

El tour desarrollado entre 2023 y 2024 tuvo su punto de partida el 3 de agosto de 2023 en Buenos Aires. La fase inicial en la capital argentina acumuló diez conciertos consecutivos en el Movistar Arena, seguidos de diez actuaciones adicionales en Santiago de Chile.

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Aquel primer bloque de 20 espectáculos generó un monto de 28,100,000 dólares en taquilla. Los registros oficiales reportaron la entrada de 227,000 espectadores entre las sedes de Argentina y Chile.

Durante su paso por la Ciudad de México, el cantante sumó 18 presentaciones en la Arena Ciudad de México. La marca representó el mayor número de fechas ofrecidas por un solo artista durante una misma gira en dicho recinto.

El tramo mexicano de la gira previa incluyó presentaciones en el Estadio GNP Seguros los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2024. Los conciertos formaron parte de la etapa de cierre en territorio nacional antes de concluir la agenda internacional.

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La conclusión formal de la gira previa ocurrió el 18 de diciembre de 2024 en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires. La sede albergó dos fechas finales los días 17 y 18 de diciembre para cerrar el ciclo de shows.

El artista acumula récords de asistencia en recintos tras su recorrido de conciertos entre 2023 y 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Las cifras de taquilla obtenidas en recintos de América Latina

En la ciudad de Santo Domingo, el espectáculo presentado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez registró 24,887 asistentes. La venta de entradas en la capital dominicana acumuló 2,636,203 dólares en recaudación.

Las tres fechas realizadas en el Coliseo de Puerto Rico sumaron la asistencia de 38,704 espectadores. El ingreso por taquilla en la ciudad de San Juan alcanzó 4,385,750 dólares.

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En la ciudad de Guatemala, las actuaciones en la Explanada Cardales de Cayalá reportaron la entrada de 23,665 personas. La recaudación en esa plaza llegó a 4,944,299 dólares.

El concierto realizado en la ciudad de Bogotá reunió a 28,174 asistentes en el Coliseo MedPlus. Las cifras financieras en la capital colombiana registraron 3,706,014 dólares.

Las presentaciones en Estados Unidos abarcaron recintos cerrados y estadios en múltiples metrópolis. La respuesta de la audiencia permitió extender las fechas en los principales mercados del país norteamericano.

La gira de 2023 y 2024 convocó a un total de 2,950,000 asistentes en 194 presentaciones efectuadas en recintos de América del Norte, América del Sur y Europa. EFE/Mauricio Dueñas

Las especificaciones operativas del nuevo proyecto internacional

El anuncio difundido en las plataformas oficiales descartó la validez de listas de fechas publicadas por sitios de terceros.

La empresa productora recalcó que las fechas exactas se comunicarán conforme concluya la reserva de los inmuebles. El esquema de trabajo abarca compromisos entre los años 2027 y 2028.

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La planificación requiere la separación de recintos deportivos con más de un año de anticipación debido a la logística de transporte del escenario.

La compañía Fenix Entertainment asumirá nuevamente la producción técnica y la coordinación del montaje.

El equipo mantendrá la infraestructura de audio e iluminación empleada en los recintos de gran capacidad durante el ciclo anterior.

La empresa productora recalcó que las fechas exactas se comunicarán conforme concluya la reserva de los inmuebles. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Las fechas de inicio para la venta de boletos se anunciarán en las cuentas verificadas del cantante.

Los administradores recomendaron ingresar únicamente a los sitios autorizados para realizar la compra de accesos.

La confirmación de la gira 2027 asegura la vigencia del intérprete en el circuito de conciertos masivos.

El nuevo recorrido internacional iniciará dos años después de la conclusión de su último espectáculo en vivo.