Un hombre golpeó y asfixió a su pareja dentro una vivienda en Toluca: ya fue procesado. FJGEM

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Un juez de control determinó la vinculación a proceso de un hombre identificado como Óscar “N” por su probable responsabilidad en el feminicidio de quien fuera su pareja sentimental, ocurrido en el municipio de Toluca, Estado de México. La resolución judicial se dio a conocer este 28 de septiembre de 2026 a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Como medida cautelar, el sujeto permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria.

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Los hechos del feminicidio en Toluca

De acuerdo con las primeras pesquisas de la Fiscalía estatal, el crimen ocurrió el 15 de diciembre de 2024 en un domicilio ubicado en la localidad de La Palma Toltepec, dentro del municipio de Toluca.

La víctima se encontraba en ese lugar en compañía de Óscar “N”, quien en ese entonces era su pareja sentimental. Según la reconstrucción de los hechos, en algún momento el sujeto inició una discusión con la mujer.

La discusión escaló hasta convertirse en una agresión física. El sujeto la privó de la vida mediante asfixia mecánica y después huyó del domicilio, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía.

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El sujeto fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión y permanecerá en prisión preventiva justificada durante el proceso.

La investigación y la detención del responsable

Tras el hallazgo, el Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes. Esas diligencias permitieron identificar a Óscar “N” como probable responsable del feminicidio.

Un hombre golpeó y asfixió a su pareja dentro una vivienda en Toluca: ya fue procesado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó a una autoridad judicial la orden de aprehensión en contra del sujeto por el delito de feminicidio, orden que fue otorgada.

Elementos de la Fiscalía estatal cumplimentaron la orden y detuvieron a Óscar “N”. Tras su arresto, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez “Santiaguito”, donde quedó a disposición de un juez.

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La vinculación a proceso y la medida cautelar

Una vez que el detenido quedó a disposición judicial, un juez analizó las pruebas presentadas por la representación social. Con base en ese análisis, determinó su vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

Como medida cautelar, el juzgador impuso a Óscar “N” la prisión preventiva justificada. Esto implica que el imputado continuará recluido en el penal de Almoloya de Juárez mientras se desarrolla la etapa de investigación.

Un hombre golpeó y asfixió a su pareja dentro una vivienda en Toluca: ya fue procesado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la autoridad judicial otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público deberá reunir los elementos adicionales necesarios para sostener la acusación en las siguientes etapas del proceso penal.

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El estatus legal del imputado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México precisó que Óscar “N” debe considerarse inocente hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

En caso de que dicha sentencia se emita, el sujeto podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de feminicidio, de acuerdo con lo señalado por la dependencia estatal.

El caso se suma a los procesos que la FGJEM impulsa en el Estado de México en materia de feminicidio, delito que continúa bajo investigación y seguimiento por parte de las autoridades ministeriales de la entidad.

El feminicidio en el contexto de la violencia de género en el Edomex

El caso de Óscar “N” se suma a un panorama de violencia contra las mujeres que persiste en el Estado de México. La entidad encabeza la lista nacional de feminicidios durante 2026, con 74 víctimas registradas entre enero y agosto, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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En el mismo periodo, a nivel nacional se contabilizaron 440 víctimas de feminicidio. El Estado de México, Sinaloa y Tamaulipas concentran en conjunto el 30.5% de los casos registrados en el país.

Un hombre golpeó y asfixió a su pareja dentro una vivienda en Toluca: ya fue procesado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a liderar en número absoluto de víctimas, la entidad mexiquense no figura entre los estados que superan ampliamente el promedio nacional de feminicidios por cada 100 mil mujeres, indicador en el que Sinaloa encabeza con 4.57 casos, seguido de Morelos con 2.06 y Tamaulipas con 1.52.

El municipio de Toluca, donde ocurrió el crimen atribuido a Óscar “N”, forma parte de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. Durante 2025 y 2026, el municipio impulsó estrategias de prevención y seguridad derivadas de esa declaratoria.

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Entre las acciones implementadas se encuentra la creación de senderos seguros en distintas zonas del municipio y el fortalecimiento de la policía de género, de acuerdo con la misma fuente.

Llamadas de auxilio y atención a víctimas en la entidad

La magnitud de la violencia contra las mujeres en el Estado de México también se refleja en los reportes a líneas de emergencia. Entre enero y agosto de 2026, la entidad registró 24 mil 860 incidentes relacionados con violencia contra la mujer en los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia, de acuerdo con datos del SESNSP.

Esa cifra ubica al Estado de México entre las entidades con mayor número de llamadas relacionadas con este tipo de violencia, únicamente detrás de la Ciudad de México, con 40 mil 40 incidentes, y Chihuahua, con 38 mil 598.

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Como parte de las estrategias de atención a víctimas, la Secretaría de las Mujeres incorporó recientemente la Línea 079, opción 1, a la red social TikTok.

El mecanismo permite que, ante búsquedas con términos como “feminicidio” o “violencia de género”, la plataforma despliegue de forma automática una tarjeta de ayuda con acceso directo a orientación especializada. El servicio opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, según se informó.