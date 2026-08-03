Así puedes preparar postres tipo crumble cookies en microondas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estos postres son reconocidos por su textura suave y su tamaño generoso.

Si buscas una versión rápida y esponjosa, esta receta tipo muffin para microondas te permite disfrutar el sabor de estas galletas sin salir de casa ni usar horno.

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En pocos minutos tendrás un postre ideal para antojos de último momento, con ingredientes sencillos y pasos fáciles de seguir.

La cadena estadounidense Crumbl Cookies abrió su primera sucursal en México este 28 de julio de 2026, ubicada en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

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Desde temprano, decenas de personas acudieron para probar las famosas galletas que se hicieron virales en redes sociales como TikTok.

Los precios han generado conversación, ya que una caja puede llegar a 885 pesos en la tienda física.

La inauguración marca el inicio de la expansión de la marca en el país, con gran expectativa por parte de los fanáticos de la repostería estadounidense.

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Receta de crumbl cookies en microondas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

3 cucharadas de mantequilla derretida

4 cucharadas de azúcar

1 yema de huevo

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

5 cucharadas de harina de trigo

1 pizca de sal

1/4 cucharadita de polvo para hornear

2 cucharadas de chispas de chocolate

Pasos

Mezcla la mantequilla derretida con el azúcar en una taza grande apta para microondas. Agrega la yema de huevo y la vainilla. Revuelve hasta integrar. Incorpora la harina, la sal y el polvo para hornear. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea. Añade las chispas de chocolate y distribúyelas en la masa. Cocina en el microondas a máxima potencia de 50 a 60 segundos, vigilando que no se desborde. Deja enfriar un par de minutos antes de comer.

Por qué Crumbl Cookies se volvió viral

La popularidad de la marca se disparó gracias a los videos en TikTok e Instagram, donde usuarios muestran el menú rotativo con sabores semanales y la apariencia de las galletas.

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Además, la historia de los fundadores, quienes carecían de experiencia previa en repostería, atrajo la atención del público digital.

Crumbl Cookies destaca por su estrategia de ofrecer sabores exclusivos y ediciones limitadas, renovando el menú cada semana, lo que motiva a los clientes a regresar frecuentemente.

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Las colaboraciones con celebridades y la inspiración en snacks conocidos mantienen el interés en torno a la marca.

¿Qué pasó con la apertura de Crumbl Cookies en la CDMX?

El 28 de julio, la llegada de Crumbl Cookies a la Ciudad de México provocó una alta demanda, con filas de cientos de personas desde la madrugada.

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Las crumbl cookies despertaron un gran interés (X/@dannae.islass)

La tienda, ubicada en la colonia Roma Norte, es la primera de la marca en Latinoamérica y su inauguración fue impulsada por la fama adquirida en redes sociales y la promesa de sabores exclusivos y cambiantes.

Las galletas, que no se parecen a las tradicionales por su tamaño y textura, suelen llevar glaseados o toppings, y la masa es rica en mantequilla y azúcar.

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La expectativa gira en torno al menú rotativo y a colaboraciones especiales, que estimulan la visita recurrente de los clientes.