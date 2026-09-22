Pantorrillas fuertes después de los 50: los ejercicios que ayudan a conservar el equilibrio y subir escaleras con seguridad

Las pantorrillas fuertes después de los 50 ayudan a conservar el equilibrio, responder ante tropiezos y subir escaleras con mayor seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pantorrillas fuertes después de los 50 ayudan a conservar el equilibrio y a subir escaleras con más seguridad.

Las personas mayores pueden trabajar esa capacidad con elevaciones de talones, ejercicios de apoyo y práctica controlada en escalones, varias veces por semana y según su nivel físico.

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El objetivo es reforzar el tobillo y las piernas porque intervienen en el impulso, la estabilidad y la reacción ante tropiezos, factores vinculados con la prevención de caídas.

La actividad debe adaptarse a cada caso. Quienes tienen dolor persistente, mareos, antecedentes recientes de caídas o enfermedades que afectan la movilidad necesitan consultar a un profesional de salud antes de aumentar la exigencia.

La Organización Mundial de la Salud recomienda fuerza y equilibrio desde los 65 años

La pérdida gradual de masa y fuerza muscular puede afectar la autonomía a medida que pasan los años.

Las piernas suelen acusar ese cambio porque sostienen el peso corporal y participan en acciones diarias como levantarse, caminar o superar un desnivel.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas de 65 años o más acumulen actividad física aeróbica de forma regular y realicen ejercicios de fortalecimiento para los grandes grupos musculares al menos dos días por semana.

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Para quienes tienen movilidad reducida, el organismo también aconseja actividades centradas en el equilibrio y la prevención de caídas tres días por semana o más.

Esas prácticas pueden incluir apoyo sobre una pierna, desplazamientos controlados y ejercicios para tobillos.

La recomendación no se limita a caminar. Una persona puede tolerar paseos en terreno llano y aun así tener dificultades al enfrentar las escaleras, donde cada paso exige más fuerza, coordinación y control postural.

Los programas que reúnen fortalecimiento de piernas, trabajo de equilibrio y entrenamiento de la marcha han mostrado reducciones de caídas de hasta alrededor del 50% en adultos mayores que viven en la comunidad.

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La continuidad y la adaptación de la carga determinan buena parte de esos resultados.

La pérdida gradual de masa y fuerza muscular puede afectar la autonomía a medida que pasan los años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gastrocnemio y el sóleo impulsan el cuerpo sobre cada peldaño

Las pantorrillas están formadas sobre todo por el gastrocnemio y el sóleo. Los dos músculos se conectan con el hueso del talón a través del tendón de Aquiles.

Su acción principal es la flexión plantar del tobillo. Ese nombre describe el gesto de empujar el suelo con la parte delantera del pie para elevar el talón.

El gastrocnemio participa con mayor intensidad cuando la rodilla se mantiene extendida. El sóleo adquiere más protagonismo cuando la rodilla está flexionada, como ocurre en determinadas posiciones sentadas.

Durante la subida de escaleras, los glúteos estabilizan la cadera y colaboran en la elevación del cuerpo. Los cuádriceps extienden la rodilla y las pantorrillas completan el impulso final mientras sostienen la articulación del tobillo.

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La debilidad en esa zona puede generar inseguridad al despegar el pie del suelo o al apoyar el peso sobre el siguiente escalón. También puede trasladar una parte mayor del esfuerzo a las rodillas y las caderas.

Cada escalón incluye un instante de apoyo sobre una sola pierna. Por ese motivo, la fuerza de pantorrillas no funciona de manera aislada: depende de la coordinación con la cadera, el tronco y el resto de la pierna.

Durante la subida de escaleras, los glúteos estabilizan la cadera y colaboran en la elevación del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El National Institute on Aging propone elevaciones de talones con apoyo

El National Institute on Aging incorpora las elevaciones de talones a sus propuestas de ejercicio para personas mayores. La versión de pie puede realizarse detrás de una silla firme o frente a una encimera estable.

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La posición inicial requiere separar los pies a la anchura de las caderas. Las manos se apoyan de forma ligera sobre la superficie elegida, sin descargar allí el peso del cuerpo.

El movimiento consiste en levantar lentamente ambos talones hasta apoyar el peso sobre la parte delantera de los pies. Después, corresponde descender de forma controlada y sin rebotes.

La técnica importa más que la cantidad. Si el cuerpo se inclina demasiado hacia delante, si los tobillos se vencen hacia los lados o si las manos cargan todo el peso, conviene reducir la dificultad.

Las pautas recogidas en las fuentes consultadas sugieren empezar con entre ocho y 15 repeticiones, según la tolerancia. Una o dos series pueden ser suficientes para iniciarse con prudencia.

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Con el paso de las semanas, la progresión puede consistir en añadir una serie o aumentar algunas repeticiones. El cambio debe ser gradual, sobre todo en personas que llevan mucho tiempo sin entrenar fuerza.

El National Institute on Aging incorpora las elevaciones de talones a sus propuestas de ejercicio para personas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las elevaciones sentadas permiten iniciar el trabajo del sóleo

Las elevaciones de talones sentadas ofrecen una alternativa para quienes sienten inseguridad al ejercitarse de pie. También pueden resultar útiles cuando existen molestias de rodilla o una necesidad mayor de apoyo.

La persona debe sentarse en una silla firme, con la espalda erguida y ambos pies en el suelo. Las rodillas permanecen alineadas sobre los tobillos.

Desde esa posición, se elevan los talones mientras la parte delantera de los pies continúa en contacto con el suelo. El descenso debe ser lento para conservar el control del gesto.

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Esta variante reduce la demanda de equilibrio y pone el foco en el sóleo. Puede ser el primer paso antes de pasar a ejercicios de pie con apoyo.

Las fuentes incluidas en el material recomiendan realizar sesiones breves y frecuentes, en lugar de intentar una carga elevada desde el primer día. El músculo, el tendón y las articulaciones necesitan tiempo para adaptarse.

Una vez que el ejercicio sentado se realiza sin molestias, puede avanzarse hacia las elevaciones de talones de pie. Ese cambio añade una exigencia más cercana a las tareas cotidianas.

Las elevaciones de talones sentadas ofrecen una alternativa para quienes sienten inseguridad al ejercitarse de pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health vincula las piernas fuertes con la movilidad cotidiana

Harvard Health propone trabajar las piernas mediante ejercicios funcionales que involucren glúteos, muslos y pantorrillas. Las elevaciones de talón forman parte de ese enfoque por su relación con la marcha y el control del tobillo.

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El fortalecimiento de las pantorrillas gana eficacia cuando se combina con levantarse y sentarse de una silla. Ese gesto activa cuádriceps y glúteos, dos grupos musculares necesarios para enfrentar una escalera.

Las subidas controladas a un escalón bajo también pueden integrarse en una rutina. Antes de practicar en un tramo completo, la persona puede colocar un pie en el primer peldaño, elevar el cuerpo y volver a la posición inicial.

La práctica debe hacerse cerca de una barandilla o un apoyo estable. El objetivo es reproducir el movimiento de subir sin exponer a la persona a una situación de inestabilidad innecesaria.

Las variantes a una sola pierna elevan la dificultad de las pantorrillas y el equilibrio. Deben incorporarse solo cuando la persona ya domina las elevaciones bilaterales y puede mantener una postura estable.

El contacto de una mano con una encimera o con el respaldo de una silla sigue siendo apropiado en esta fase. Reducir el apoyo es una opción, no una obligación.

Harvard Health propone trabajar las piernas mediante ejercicios funcionales que involucren glúteos, muslos y pantorrillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica de escalera protege el tobillo, la rodilla y la cadera

Subir escaleras puede ser un ejercicio funcional si se realiza con una técnica segura. El primer punto consiste en apoyar todo el pie sobre el peldaño, sin dejar el talón suspendido en el borde.

La rodilla debe mantenerse alineada con la punta del pie. Cuando se desvía hacia dentro, aumenta la carga articular y disminuye el control sobre el movimiento.

La espalda puede permanecer erguida y el abdomen activo. Una ligera inclinación del torso hacia delante puede ayudar a repartir el esfuerzo con los glúteos, siempre que no se pierda la estabilidad.

El pasamanos debe funcionar como referencia y apoyo ligero. Colgarse de él o tirar con fuerza de los brazos puede ocultar una debilidad de las piernas y alterar la técnica.

Quienes todavía no se sienten seguros pueden subir primero con la pierna más fuerte y reunir después la otra en el mismo escalón. Esa estrategia evita exigir alternancias rápidas entre ambos lados.

Si aparece dolor agudo, hinchazón articular, mareo o una fatiga que afecta el control de los pies, la sesión debe detenerse. La progresión nunca debe depender de soportar molestias relevantes.

Ejercicios para fortalecer las pantorrillas y mejorar el equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Calf-Raise Senior Test mide la función del tobillo en adultos mayores

El Calf-Raise Senior Test evalúa elevaciones de talón en condiciones estandarizadas. Un estudio realizado con 26 adultos mayores encontró que los mejores resultados se asociaron con niveles superiores de fuerza, potencia, velocidad y amplitud de movimiento.

Los participantes con mejor desempeño también presentaron patrones de activación muscular más eficientes en el tobillo. El hallazgo refuerza la relación entre las pantorrillas y la condición física funcional.

La prueba se utiliza en investigación y puede requerir herramientas de análisis del movimiento. Su lógica, de todos modos, es fácil de trasladar a la vida diaria: controlar una elevación de talones refleja capacidades que intervienen al caminar y subir un escalón.

Las pantorrillas no deben entrenarse por una cuestión estética. Su función es contribuir al impulso del cuerpo, estabilizar el tobillo y responder ante pequeños desequilibrios antes de que se conviertan en una caída.

Una rutina básica puede reunir elevaciones de talones sentadas o de pie, levantarse de una silla, apoyo asistido sobre una pierna y práctica controlada en un escalón bajo. La combinación permite trabajar fuerza y equilibrio sin depender de ejercicios complejos.

El avance más útil es el que se mantiene en el tiempo. Las repeticiones, las series y la dificultad deben aumentar solo cuando la técnica siga siendo estable y la persona termine la sesión con seguridad.