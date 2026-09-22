¿Checo Pérez y Ferrari? La nueva mejora del piloto mexicano para el GP de Azerbaiyán

Cadillac tendrá una mejora importante en Bakú. (Sergio Pérez)

Guardar

Sergio Pérez afrontará el Gran Premio de Azerbaiyán con una novedad importante en su Cadillac, en una carrera que representa una nueva oportunidad para el equipo estadounidense de evaluar las mejoras desarrolladas durante su primera temporada en la Fórmula 1.

El mexicano tendrá a disposición una nueva especificación de la unidad de potencia Ferrari, fabricante que actualmente suministra los motores a Cadillac.

PUBLICIDAD

La actualización llega después de varias carreras en las que la escudería ha intentado incorporar nuevos componentes a su monoplaza.

Tras el paso por Europa, donde las dificultades para disponer de las piezas retrasaron algunos planes, el equipo se prepara ahora para el inicio de una exigente etapa de carreras fuera del continente.

Checo Pérez estrenará la nueva especificación Ferrari en Bakú

La principal novedad para Checo Pérez será la incorporación de una nueva especificación de la unidad de potencia Ferrari, conocida como ADUO 2.

Se espera mayor rendimiento del monoplaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mexicano ya había adelantado después del Gran Premio de Madrid que esperaba poder utilizarla en Azerbaiyán para conseguir un pequeño paso adelante en rendimiento.

PUBLICIDAD

“Realmente espero que podamos montar el nuevo motor en el coche y dar un pequeño paso adelante”, señaló Pérez después de aquella carrera, en referencia a la actualización que Cadillac tenía programada.

La confirmación llegó este 22 de septiembre por parte de Marcin Budkowski, director de Cadillac.

El responsable explicó que la escudería también llevará pequeñas modificaciones aerodinámicas para probar durante las sesiones de entrenamientos libres, como parte del desarrollo del monoplaza.

“Como estaba previsto, Checo también utilizará la nueva especificación de la unidad de potencia Ferrari”, explicó Budkowski.

La referencia a Ferrari, sin embargo, no significa que Pérez vaya a competir para la escudería italiana. Cadillac utiliza unidades de potencia Ferrari durante 2026, mientras General Motors trabaja en su propio motor para incorporarlo al proyecto a partir de 2029.

PUBLICIDAD

La diferencia está en que Checo tendrá ahora una evolución de la unidad de potencia que Cadillac ya utiliza.

Checo ha mantenido buen ritmo pese a las fallas constantes. (Foto AP/Geert Vanden Wijngaert)

La actualización no pudo emplearse en el Gran Premio de Italia, donde Pérez señaló que la falta del nuevo motor y del alerón trasero perjudicó al equipo especialmente en las rectas de Monza.

Con esa situación como antecedente, Cadillac llegó a Madrid con la expectativa de avanzar, aunque Pérez terminó abandonando por un problema en el sistema de refrigeración.

Pese al retiro, el mexicano destacó que había mantenido un ritmo cercano al de Alex Albon y consideró que había sido un fin de semana fuerte en términos de rendimiento.

PUBLICIDAD

Ahora, con la gira europea atrás y Bakú como punto de partida para la siguiente etapa del calendario, el equipo podrá finalmente evaluar la nueva especificación Ferrari en condiciones de carrera.

Cadillac busca aprovechar la actualización en Bakú

La llegada del nuevo motor representa una oportunidad para Cadillac, que continúa trabajando para reducir la distancia con sus rivales durante su temporada de debut.

El equipo estadounidense afronta esta etapa del campeonato con Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares, mientras ambos buscan aprovechar las mejoras disponibles para elevar el rendimiento del monoplaza.

La situación del equipo todavía está lejos de los objetivos deportivos que se ha marcado para su primer año. La información oficial de Fórmula 1 coloca actualmente a Cadillac en el 11.º puesto del campeonato de constructores, en una campaña marcada también por problemas de fiabilidad y varios abandonos.

PUBLICIDAD

Bottas, por su parte, también llega a Bakú con experiencia positiva en el circuito. El finlandés ganó el Gran Premio de Azerbaiyán en 2019, mientras que Pérez ha conseguido dos victorias en el trazado urbano, en 2021 y 2023.

El propio Budkowski destacó que ambos pilotos conocen bien las características del circuito.

Bakú también presenta condiciones particulares para evaluar la nueva unidad de potencia. El circuito combina sectores técnicos con una de las rectas más largas del calendario, por lo que la velocidad punta y la gestión de la energía pueden tener un peso importante durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

Cadillac llevará además pequeñas actualizaciones aerodinámicas para probar durante los entrenamientos libres. El objetivo será comprobar si los nuevos componentes funcionan como espera el equipo y determinar cuánto pueden aportar junto con la evolución de la unidad de potencia Ferrari.

Para Pérez, el Gran Premio de Azerbaiyán será así una nueva oportunidad de medir el avance del proyecto. El mexicano tiene buenos antecedentes en Bakú y ahora contará con una especificación de motor que Cadillac no pudo utilizar en las carreras anteriores.

Peréz ya se ha consagrado en Bakú. REUTERS/Maxim Shemetov

La incógnita estará en cuánto rendimiento adicional puede entregar la ADUO 2 y si la combinación de esta evolución con los nuevos componentes aerodinámicos permite al Cadillac acercarse a sus rivales.

PUBLICIDAD

El resultado de Bakú no dependerá únicamente del motor, pero será la primera ocasión para comprobar en pista cuánto puede aportar esta actualización al proyecto de la escudería estadounidense.