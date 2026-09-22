Canelo vs Mbilli: esta podría ser la nueva fecha para la pelea tras problemas en Arabia Saudita

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Guardar

Canelo vs Mbilli podría cambiar de sede y fecha luego de los ataques con drones y misiles que se viven en Arabia Saudita, y ahora el combate podría posponerse hasta el 21 de noviembre en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, según han informado distintas fuentes cercanas al boxeo.

El combate, que en un principio estaba programado para septiembre, podría vivir su segundo aplazamiento. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado nada y ambos pugilistas trabajan a marchas forzadas para la pelea que está confirmada para el 31 de octubre por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

PUBLICIDAD

Canelo Álvarez ya se encuentra en Europa para seguir su preparación de cara a la pelea que tendrá contra Christian Mbilli (Instagram | Karol Skotniczny)

¿Cómo llegan al combate por el título del CMB?

Tras una operación en el codo que demoró su vuelta al ring, Canelo Álvarez retomará la actividad luego de perder ante Terence Crawford el título indiscutido de la división de 76,2 kilos (168 libras) el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium. El boxeador tapatío aseguró que afronta este nuevo desafío con motivación, decidido a volver a ser campeón mundial.

Álvarez buscará demostrar que aún pertenece a la élite del boxeo mundial después de un 2025 adverso. A la derrota ante Terence Crawford, quien se retiró poco después, se sumó una actuación que no convenció a sus seguidores frente a William Scull, pese a que recuperó el cinturón indiscutido de la categoría.

PUBLICIDAD

Con 35 años, Canelo Álvarez suma 63 triunfos, tres derrotas y dos empates. El boxeador mexicano conquistó títulos mundiales en cuatro categorías y acumuló casi todos los grandes logros disponibles en este deporte.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

Mbilli: un rival peligroso e invicto

Christian Mbilli nació en Yaundé, Camerún, se formó como boxeador en Francia y fijó su campamento principal en Montreal, Canadá. Llega invicto, con 29 victorias, una pegada potente y una seguidilla inicial de nocauts consecutivos.

Cabe señalar que el último combate de Mbilli terminó en empate dividido ante Lester Martínez, dentro de la cartelera de Canelo vs. Crawford: los jueces puntuaron 97-93, 96-94 y 95-95.

PUBLICIDAD

Su estilo ofensivo lo lleva a presionar de forma constante, absorber castigo sin ceder terreno y desgastar a sus oponentes mediante un ritmo elevado. Entre sus triunfos figuran los obtenidos ante Sergiy Derevyanchenko, Rohan Murdock y Carlos Góngora.

Un hombre con camisa azul claro y gafas de sol posa frente a las icónicas Pirámides de Giza y la Gran Esfinge bajo un cielo brillante. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Canelo con una preparación diferente

Canelo Álvarez cambió su preparación para su próximo combate al instalar la base de su campamento en Gandía, España. El mexicano dejó de lado su rutina habitual en San Diego, California, y aceptó la invitación del campeón de peso pesado Oleksandr Usyk para entrenar en sus instalaciones deportivas de la Comunidad Valenciana.

La modificación busca que Saúl “Canelo” Álvarez llegue con una adaptación progresiva al horario de Oriente Medio antes de pelear en Riad, Arabia Saudita. El mexicano se prepara para enfrentar al invicto francés Christian Mbilli, por lo que el traslado a Europa apunta a reducir el impacto del cambio de huso horario.

PUBLICIDAD

Canelo Álvarez peleará contra Mbilli el próximo 12 de septiembre por el campeonato mundial del CMB (@canelo/Instagram)

La elección de Gandía representa un cambio en la planificación del púgil, que suele desarrollar sus campamentos en su gimnasio de San Diego.

El trabajo en territorio español le permitirá ajustar sus horarios de descanso y entrenamiento antes del viaje a Arabia Saudita, sede prevista para el duelo ante Mbilli.